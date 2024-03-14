Kaleye gidemiyoruz Süper Lig’e nasıl çıkacağız?

Tuzlaspor maçının son bölümlerinden Başkan Engin Koyun, tepkilerden dolayı karşılaşmanın bitimini beklemeden statdan ayrılmıştı.

Başkan Engin Koyun, stadı erken terk edince herkes tepkilerden dolayı istifa edeceğini düşündü.

Pazartesi günü de yönetim kurulunu toplayıp, kulübün geleceği hakkında karar alınacaktı.

Spor kamuoyu ve taraftarların beklentisi yönetim kurulunun istifa etmesi yönündeydi.

O gün toplantıda karar çıkmadı…

… … …

Kulüpten yapılan açıklama da, salı günü 15.30’da Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan’ın konuyla ilgili toplantı yapacağıydı.

Bu iki gün içinde kulüpten gelen haberlerde Engin Koyun’un istifa etmeyeceği yönündeydi.

Zaten Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan’ın açıklama yapağını öğrenince yönetimin devam edeceğini anladık.

Bu kadar tepkiye, kulüp bu kadar kötü yönetilirken, ortada 5 maç kazanamayan bir takım varken, yönetim devam kararı için nasıl bir bahane üretecekti.

Bunu gerçekten merak ediyorduk…

Tuncay Arıcan, devam kararını açıklarken, “Eğer Süper Lig’e çıkamazsak sezon sonunda bırakacağız” dedi…

… … …

Kocaelispor şuan üçüncü sırada.

Beğenmediğimiz Ertuğrul Sağlam’ın topladığı puanlarla oradayız.

Teknik adam değişikliğinden sonra 3 maçta sadece 2 puan toplayan bir takım var.

Hani iyi oynarsın da, gelecek haftalar için takım umut verir, beklenti olur.

Mustafa Gürsel takımın başına geçtikten sonra bu takımın Süper Lig’e çıkacağına bu şehirde kaç kişi inanıyor.

Bırakın şehri ve taraftarı, bu yönetim kurulunun içinde Başkan Engin Koyun dahil Süper Lig’e çıkacağımıza kim inanıyor?

… … …

Kocaelispor üç maçtır kaleye bile zor gidiyor.

Pozisyona giremiyoruz.

Belki bu ligden düşecek iki takıma Urfaspor ve Tuzlaspor’a sahamızd yenildik.

Erzurumspor’u 5-6 futbolcusu yokken yakaladık, yenemedik.

Keçiörengücüspor karşısında rezil olduk, 5-6 gol yiyeceğimiz maçı uzatmada tesadüf bir golle beraberlikle zor tamamladık…

Bu takım mı Süper Lig’e çıkacak?

… … …

Başkan Engin Koyun ve yönetim kurulu üyeleri hem kendilerine, hem de Kocaelispor’a zarar veriyorlar.

Kocaelispor tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

Bu takım parasız kaldığı, transfer yasağı olduğu, liseli 17-18 yaşındaki çocuklarla oynadığı dönemlerde bile bu kadar kötü değildi.

Bir kulüp parasıyla bu kadar rezil olabilir mi?

160 milyon harcadık (Yönetimin açıklaması, bana inandıcı hiç gelmiyor) orta da bir tane futbolcu yok.

İki Gürcü aldık, biri sakatlandı, diğeri en az 4 maç ceza alacak.

Milyonları sokağa attık.

Kim bunun sorumlusu?

Yönetim kurulu…

… … …

O zaman niye bırakmıyorsunuz…

Süper Lig’e çıkamazsak, bırakırız demek nedir?

Bu takım Süper Lig’e çıkamazsa siz zaten bırakacaksınız.

En azından şimdi bırakın da, bu takımın Süper Lig’e çıkacak şansı varsa, bunu yeni yapılacak bir oluşumla sonuna kadar devam ettirelim.

Şuan mevcut yönetim varken, Süper Lig şansımız hiç yok.

Hele böyle bir teknik adamla mümkün değil.

Madem devam ediyorsunuz, o zaman Mustafa Gürsel’i gönderin.

Mustafa Hocamla olmuyor…

Israr etmenin anlamı yok.

Zaten ortada bir başarısızlık var ama bunu kimse üstüne almıyor.

Yönetim topu Ertuğrul Sağlam’a attı.

Mustafa Gürsel de taraftara…

O zaman fatura taraftara mı kesilecek?

Takımın bu kadar kötü oynamasında taraftar mı suçlu?

Sorumluluktan kaçmayalım, gerçeklerle yüzleşelim…