Rakamlara şaşırmayan var mı?

Sanıyorum çarşamba günkü basın toplantısında açıklanan bu sezona ait bütçesel rakamlar herkesi şaşırtmıştır. Benim tahminin 250 milyonun üzerinde bir takım bütçesi olduğuna yönelikti. Sosyal medyada 300 diyen de vardı, 400 olmuştur diyen de. Açıklanan rakam 167 milyon.

BEKLENENİN ÇOK ALTINDA

Teknik ekip ve futbolculara sezon sonuna kadar ödenecek rakam, başka bir anlamda takım bütçesi bu. Beklentiyi ortalama 300 olarak hesaplarsak, karşımıza yarı yarışa bir rakam çıkıyor. Sosyal medyaya, gazetelerin internet sitelerindeki yorumlara baktım, kimseye inandığı gelmemiş bu rakamlar. 167 milyon mümkün değil olamaz, yine bizi kandırıyorlar diyorlar. Açıklanan rakam bu. Dediğim gibi başta ben de 250 milyon civarında bekliyordum, hatta mali genel kurulda bütçe artışına üyeler onay vermeyebilir, ciddi sıkıntı yaşanır diye düşünüyordum.

NE KADAR BORÇ VAR

Ancak fikrim değişti, şu anda açıklanan rakamın doğru olduğunu düşünüyorum zira bütçe 300’lere falan gelmiş olsaydı yeni yasa gereği mutlaka mali genel kurulla artış onayı alınması gerekirdi. Yönetim mali kongre yapılmayacağını ilan etti. Gerek görmedi buna. Gelirlerimiz, giderlerimizi karşılıyor, sezon sonu borç bırakılmayacak taahhüdü verdi. Dediğim gibi bu rakam doğruysa öyle söylendiği gibi abartılı bir para harcanmamış. Tabi burada bir diğer önemli husus, ne kadarı ödendi, ne kadar borç var kısmı. Ki, sosyal medyada kulübün çok büyük borç altında olduğuna yönelik yorumlara sıklıkla rastlıyoruz.

YARINI ÖDENMİŞ, YARISI DURUYOR

Açıklamalara bakalım. Türk futbolcuların maliyeti 77 milyon dolayında ve kalan borç 18 milyon. Yani 60 milyon gibi büyük kısmı ödenmiş. Yabancılardaki tablo farklı. Oradaki toplam maliyet 2.8 milyon Euro, ödenen 1.1 milyon. Yani kalan 1.7 milyon Euro ödeme var. Kalan, ödenenden fazla. Bugünkü kurdan hesaplarsak yabancılara 60, yerlilere 18 olmak üzere toplamda 78 milyon TL dolayında bir borç var. Takımın toplam maliyeti 167 milyon olduğuna göre, demek yarısı ödendim, yarısı kalmış. Doğrusu ligin sonlarına yaklaştığımız şu günlerde ödemelerin en azından 3’te 2’sinin yapılmış olması gerekirdi.

Bir umut verin bu camiaya

Beş maçtır 3 puanı bir arada göremiyoruz. İlk 2 iddiamızdan uzaklaşmakla kalmadık, hem üçüncülüğü, hem de Play-Off’a kalmayı ciddi zora soktuk. Acilen toparlanmalı, ayağa kalkmalıyız.

REAKSİYON VERMELİ

Hala daha Süper Lig’e yükselme adına elimizde doğrudan Play-Off finali oynama gibi avantaj var. Yani tek maçla hedefe ulaşabiliriz. Bulunduğumuz yeri korumak bunun için yeterli. Nasıl yaparız, ederiz o teknik ekibin, futbolcuların işi. Ancak böyle gitmemeli. Artık takım bir reaksiyon vermeli. Takımda en büyük sıkıntının mental yani özgüven olduğu düşüncesindeyim. Bir galibiyet bazı şeyleri değiştirecektir inancındayım. Bu akşam G.Birliği deplasmanında çıkışı başlatırız inşallah.

ENES’E ŞAŞIRMAM

Temsilcimizde sakat veya cezalı sayısı bir hayli fazla. Sezon başından bu yana ilk kez bir maça bu kadar eksik çıkacağız. Kaleci Gökhan yine yok. Tuzla maçındaki ilk golde hatalı geri pası yapan Amaral kadar Harun’un da kusuru olduğunu düşünüyorum. Korktuğu için o gülü yedi. Topa öyle yatılmaz. Umarım bu akşam Ankara’da iyi bir performans ortaya koyar. Ha, Mustafa Gürsel kadroda üçüncü kaleci olarak yer alan Enes’i oynatırsa da şaşırmam. Ki, ben Enes’e çok güveniyorum. Şans bulursa iyi bir maç çıkartacağına inanıyorum.

YİNE ÜÇLÜ MÜ?

Mustafa Hoca’nın da dediği Giorgi’nin gibi tam randıman vermeye başlamışken sakatlanması çok kötü oldu. En az 3 hafta yok. Tuzlaspor maçında sorumsuzca rakibine yumruk atan Davit’in varlığını hissetmediğimiz için yokluğunu arayacağımızı sanmıyorum. Giorgi’nin yokluğunda Mustafa Hoca’nın Yusuf Cihat’a, Davit’in yokluğunda ise Kouakou’ya şans verecek diye düşünüyorum. Yine savunmada üçlümü oynayacağız onu bilemiyorum. Tuzla maçında Mehmet Yılmaz oyuna girdikten sonra hareket getirdi. İlk 11’de olmayı hak ediyor.

G.BİRLİĞİ DE DÜŞÜŞTE

Rakibimiz G.Birliği de bizim gibi ikinci yarıda inişe geçen takımlar arasında. Ciddi bir maddi sıkıntı çekiyorlar, bu yüzden kongreye gittiler. Geçen hafta Altay’ı yendikleri maçı saymazsak 7 hafta kazanamamış bir rakiple oynayacağız. Kendi sahalarında kaybettikleri maç sayısı kazandığı kadar. 13 maçta 17 puan kazanıp 22 puan kaybı yaşamışlar. Takımın en etkili ismi Yatabare. 5 golü var. Aynı şekilde Buğra da rakip filelere 5 gol bıraktı. Kötü gidişata rağmen sezon başındaki teknik direktörle devam ediyor olmaları dikkat çekici.

Madem öyle, Göztepe maçına İzmitli Tolga Güldibi’ni atayın!

Merkez Hakem Kurulu son dönemde iyice şaşırdı. Ankara takımı G.Birliği ile oynayacağımız maça Ankara doğumlu, o kentte uzun yıllar yaşamış ve hakemlik yapmış birinin atanması hayret verecek bir durum. TFF’de Çanakkale bölgesi hakemi yazabilir. Onu da öğrendik, birkaç yıl önce eşinin rahatsızlığından dolayı Çanakkale’ye taşınmış. Bu Ankaralı olduğu gerçeğini değiştirmez ki.

SON DERECE YANLIŞ

Sanki memlekette başka kentte doğmuş hakem yok? Tamam, Erkan Özdamar çok deneyimli bir hakem. Dürüst bir kişilik olduğuna yönelik de bilgiler aldık. Tamam, geçen sezonki “Ofsaytımsı” gol kararıyla uzun süre konuşulan Sivas-G.Saray maçında VAR hakeminin kurbanı oldu. Ancak ne olursa olsun doğduğu şehrin takımının maçına atanması yanlış. Yönetimini etkileyebilir. Oldu da maçı hakemin bariz hatasından dolayı kaybedersek Merkez Hakem Kurulu bunun hesabını nasıl verecek?

HATADAN DÖNÜLMELİ

Madem öyle sıkıyorsa milli aradan sonra Göztepe ile oynayacağımız maça da İzmitli Tolga Güldibi’ni verin. Böyle bir atama karşısında Göztepe camiası nasıl ayağa kalkar değil mi? Sonuçta son derece yanlış bir atama. Merkez Hakem Kurulu hatasından dönüp başka bir hakemi atamalı. Bu noktada Erkan Özdamar’ın da kendisini sıkıntıya sokacağı düşüncesiyle görevi iade etmesi gerekir.