Ankara’da da mı 10 kişi başlayacağız?

Kocaelispor, Mustafa Gürsel ile çıktığı üç maçta galip gelemedi.

Keçiörengücü ve Erzurumspor maçlarından beraberlikle ayrıldık, sahamızda ise Tuzlaspor’a 2-1 mağlup olduk.

Bu üç maçta da oyun olarak kötüydük.

Süper Lig adayı bir takım gibi değil de, alt sıralarda bulunan, düşmesi neredeyse kesinleşen Giresunspor ve Altay’ın üzerinde yer alan takımlarla kümede kalma mücadelesi yapan bir görüntümüz vardı.

… … …

Çok iyi olmadığımız bir gerçek.

Bu takımın iyiye gidiş gösterecek, oyunumuzu geliştirecek bir tarafımız da yok.

Ertuğrul Sağlam döneminde öyle göze hoş gelen bir takım değildik.

Ama kazanıyorduk.

Üst üste 5 maçlık bir seri yakalamıştık.

Bu takım üst üste sadece ligin ilk iki maçında kazanamadı.

Sonrasında skorda istikrarımız vardı.

Ligin ilk yarısını da 5 puan önde ikinci sırada tamamladık, Süper Lig’e direk çıkacak bir takım görüntüsündeydik.

Ligin ikinci yarısı öncesinde takıma katılan futbolcular, Tanque’nin ayrılması konusuna çok fazla girmeyeceğim.

Bunlar herkesin bildiği konular.

Ertuğrul Sağlam’dan sonra Mustafa Gürsel’in takıma olan katkısını konuşmalıyız.

Ne yazık ki, Ertuğrul Sağlam’ın oynattığı futbolu beğenmedik ama şimdi onun çok arıyoruz.

Mustafa Gürsel, geldiği ilk hafta Keçiörengücü maçında takım tanınmaz haldeydi.

4-5 farklı yenilgiyle ayrılacağımız bu maçta uzatmalarda şans golüyle eşitliği sağladık.

Bu maçta takım çok fazla pozisyon yediği için de Mustafa Gürsel Hocam, bir sonraki Erzurumspor karşılaşmasında üçlü defansa döndü.

Üçlü defans demek, top rakipte iken beşliye dönmektir.

Erzurumspor maçında bu sistemle oynadık, eksik yakaladığımız rakibimizden gol yemedik.

Ama biz de atamadık…

… … …

Bu sistemde bu kez iç sahada düşme hattında bulunan Tuzlaspor’a karşı oynadık.

Tuzlaspor karşısında bizim takımı üçlü defansta kurtaramadı, karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldık.

Biz üçlü defansla sahaya çıktığımızda bir kişi eksik oynuyoruz.

Üç stoperimiz rakip takımıh kaleye yakın bir forvetini kontrol ediyor.

Diğer boşta kalan oyuncularda alan savunması yapıyor. Oysa bu oyuncuların öne çıkıp, rakip takımın orta sahadaki isimlere baskı yapması gerekiyor.

Bu sistemde orta sahada iki oyuncu tutabiliyoruz.

Bu kez de topu rakibe verdiğimiz zaman zor alıyoruz. Çünkü baskı yapıp, topu alacak orta saha oyuncumuz yok. Bekler orta saha yakın oynamıyor.

Tuzlaspor bile ilk 15 dakika hariç kendi sahamızda topu bize vermedi…

… … …

Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz ve Emir Ortakaya üçlü oynamaları zor.

Son iki maçta üçlü oynarken, oyuncuların da performansı düşüyor.

Emir Ortakaya, son iki maçta yerini kaybetti, çıkarken pas hatası yaptı.

Senin elinde Emir Ortakaya gibi bu ligin üzerinde bir stoper varken, üçlü oynamanın mantığını anlayamadım.

Tuzlaspor maçında en azından hatadan dönüldü, Yusuf Abdioğlu 57.dakikada oyundan çıktı, Mehmet Yılmaz girdi.

Normal 4-4-3’e döndük.

Tuzlaspor maçında gereksiz yere 57 dakika 10 kişi oynadık…

Umarım aynı hatayı Ankara’da da tekrarlamayız, maça 10 kişi başlamayız…

… … …

Üçlü defansla oynamak zordur.

Burada sadece defans kurgusu değil, orta saha ve forvet oyuncularının da özellikleri önemlidir.

Tuzlaspor maçında beşlinin sağından Candeias’ı oynatmak gibi…

Üçlü sistemde sağ ve solda oynayan oyuncuların hem tempolu, hem de hücum ve savunma özellikleri olmalıdır.

Bu maçta Candeias geri gelemedi.

Sonra Candeias gibi bir oyuncuyu sağ bek de niye kullanıyoruz?

Sezon başında bir teknik adam üçlü oyun sistemi ile başlayacağını düşünerek, buna göre transfer yapar, kadrosunu oluşturur.

Öyle bizim gibi sezon ortasında takımın başına geçip, oyuncuların özelliklerini bilmeden sistem değiştirmek doğru değil.

Mustafa Gürsel, ilk anlaştığında açıklamasında agresif, tempolu bir futbol oynatacağını söylemişti.

Demek ki, takımdaki oyuncuların özelliklerini bilmediği belli.

Tıpkı iki yıl önce 1.Lig’de Mehmet Altıparmak gibi.

O da ilk geldiğinde oyunu üçüncü bölgede oynayacağız demişti…

20 maç kontratak oynayan bir takım nasıl hücum oynayacaktı?

Türkiye’de antrenörlük çok kolay bir meslek oldu…