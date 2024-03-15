İki aday da güzel, biri kazanacak...

Derince benim için ayrıcalıklı bir ilçedir.

Bu ilçede yaşıyorum...



Mesleğim gazetecilik olunca haliyle ilçeyle ilgili yaşanan tüm gelişmelere farklı bir refleks veriyorum...



Yaşadığım ilçenin yaşanabilir olmasını isterim...



Mesela, sorunu olmasın isterim...

Mesela, beklentileri karşılansın isterim...

Mesela, vatandaşın günlük yaşayışını kolaylaştıracak her türlü olanaklar sağlansın isterim...

Mesela, esnafı mutlu olsun isterim...

Mesela, şehir merkezi, ara sokaklar temiz isterim...

Mesela, vatandaşlar huzurlu ve mutlu olsun isterim...



Tabi şu da bir gerçek, dört dörtlük, sorunsuz bir şehir elbette ki olmaz ancak sorunun, vatandaşı derinden etkileyecek olmamasıdır...



Modern ve planlı bir kent için küçük ilçelerin yerel yöneticilerinin yasal yapacakları hizmetlerin sınırlı olduğunu biliyorum. Ancak imkânlar zorlandıkça farklı hizmetlerin yapılacağını da biliyorum...



Derince 1994 yılında belediye statüsüne kavuştu...



Daha önceleri İzmit’in arka mahallesi bir semt statüsündeydi. Son 30 yıldır belediye statüsünde...



30 yılda Derince’de önemli değişim yaşandı.

Seçilen ve işbaşına gelen her belediye başkanı Derince ilçesinin bir şehir, bir kent hüviyetine kavuşturmak için proje geliştirdi, yatırım yaptı...



Tabi ilçelere yapılan yatırımların büyük payının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını unutmamak lazım. İlçe belediyelerin yasal olarak yapabilecekleri hizmetler sınırlıdır...



BÜYÜKŞEHİR İLE UYUMLU ÇALIŞTILAR...



Burada önemli olan ilçe belediye başkanlarının büyükşehir belediyesi ile uyun içerisinde çalışmasıdır. Şuana kadar Derince Belediye Başkanlığı yapanların hiç biri belediye ile uyumsuz bir görüntü çizmedi...

31 Mart’ta yerel seçim yapılacak...



Kocaeli genelindeki 12 ilçedeki siyasi parti adayları arasında kıyasıya bir yarış var...



Her siyasi parti adayı iddiasını ortaya koyuyor.

Yapacaklarından vatandaşı inandırmaya çalışır...

Son gün kararı verecek olan seçmendir...



Seçmen, projelerine inandığı siyasi parti belediye başkan adayına seçim günü mührünü basıyor.

Seçime iki hafta kaldı...



DERİNCE’DE SEÇİM İKİ PARTİ ARASINDA GEÇER...



Şu bir gerçek ki, seçim havasının en üst seviyede olduğu ilçe Derince...



Derince Belediye Başkanlığı için küçük-büyük, seçimi kazanacak olan da kazanamayacak olan da belediye başkan adayı çıkarttı...



Derince ilçesinde yaşayan gazeteci olduğumdan dolayı haliyle belediye başkan adayları arıyor, rakiplerinin durumu hakkında değerlendirme istiyor. Arayan her adaya da ilçenin ihtiyaçlarını ve beklentilerini söylüyorum...



Bu sohbetlerimizde dikkatimi çeken ise, hangi belediye başkan adayı ile konuşuyorsam seçimi kazanacaklarını söylüyorlar...

Doğrusunu söylemek gerekirse adayların bu öz güvenlerine hayran kaldım...

Benim fikrim ise Derince’de seçim iki partinin adayları arasında geçer: AK Parti ve CHP...



İKİ ADAYI DA İZLEDİM VE DİNLEDİM...



Geçen hafta sonu cumartesi günü akşam AK Parti Derince Adayı İbrahim Şirin’in seçim beyannamesi programına katıldım. Pazar günü öğlenden sonra da CHP Adayı Sertif Gökçe’nin seçim beyannamesi programına katıldım...



Her iki adayın seçim beyanname açıklamalarını ve başkan seçilmeleri halinde ilçede yapacakları yatırımları ve projeleri dikkatlice izledim...



İBRAHİM ŞİRİN...



İbrahim Şirin seçim beyannamesini, benim oturduğum Yenikent Mahallesinde bulunan Derince Spor Salonunda açıkladı. Oturduğum eve yapın olan spor salonuna programdan yaklaşık 40 dakika önce gittim.

Salonun ön kısmı kalabalıktı. İlçe yönetimi, salonun giriş kapısında gelen konukları karşılıyorlardı. Önce bahçede tanıdık partililerle sohbet yaptık, seçim analizlerinde bulunduk.

Partililer son derece umutlu. Seçimi kazanmak için iyi motive olduklarını söylediler.



Başlama saatine yakın salonun içine girdim. Tribünler dolmuş. Salonun ortasına da sandalyeler konulmuş. İçeride gençlik ve kadın kolları yöneticileri konuklarla ilgileniyorlardı. Salonda kusursuz bir organizasyon vardı.



Parti üst yönetiminde yüksek katılım vardı. İl Başkanı Şahin Talus, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, eski milletvekili MKYK üyesi İlyas Şeker, bazı eski il başkanları, eski yöneticiler, mevcut Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, muhtarlar, STK temsilcileri ve ilçe yöneticilerinin tamamı salondaydı.

Program saatinde kürsüye başkan adayı İbrahim Şirin çıktı...



Şirin’in daha önce ilçe başkanlığı ve Derince Belediye Başkan Yardımcılığı yaptığından dolayı siyasi özgüvene sahip olmasını kürsüde yaptığı konuşmasına da yansıdı. Donanımlı bir siyasetçi profili çizdi.

Projelerini son derece açık, yalın ve sade bir dille anlattı. Tavrı, duruşu ve anlatımıyla güven verdi, takdir topladı...



Projelerini açıkladıktan sonra seçilmesi halinde Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde tüm projeleri ilçeye kazandıracaklarını söyledi. Seçimi kazanmış bir duruş ortaya koydu. Kazanacağından emin. Şirin, konuşmasını tamamladıktan sonra tribünlerde kendisi için tezahürat yapan gençlerin yanına gitti, arasına katıldı.



SERTİF GÖKÇE...



İbrahim Şirin’in seçim vaatlerini yerinde izledikten sonra bir gün sonra pazar günü de CHP Adayı Sertif Gökçe’nin seçim projelerini açıklayacağı programı izledim...



Sertif Gökçe’de benim oturduğum mahallede bulunan Kapalı Pazar’ın üst katındaki salonda açıklama yaptı...



Gökçe, 2019’da da adaydı. Seçimi Zeki Aygün karşısında bin 200 oy farkla kaybetmişti...

O dönem bazı hatalar yapmıştı. Kendisi de yaptığı hataları kabul etmişti. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim için ikinci kez aday gösterildi.

Gökçe’nin açıklama yapacağı salon iyi hazırlanmıştı.

Açıklama Pazar günü saat 15.00’da yapıldı. İlçe başkanı ve yöneticiler konuklarını kapıda karşıladı. Salon içerisinde de görevliler konukların oturacağı alana kadar eşlik ettiler.

Katılım yüksek oldu.



Açıklamaya milletvekili Muhip Kanko, Nail Çiler katıldı. Harun Yıldızlı şehir dışında olduğu için katılmadı. İl Başkanı Bülent Sarı, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, bazı mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve partililer katıldı. Salon tıka basa dolmuştu.



Gökçe’ye destek için salona gelen bana göre en önemli desteği ve katkıyı veren de eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmit’te yaşayan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu idi. Partililer Ali Kılıçdaroğlu’na yakın ilgi gösterdi.



2019’da seçimi kaybeden Sertif Gökçe, yarışa erken başladı. Adaylığı, hem kendi partisinin diğer ilçe başkanlarından önce hem de AK Parti adaylarından önce açıkladı. Seçim çalışmasına da erken başlangıç yaptı.

Gökçe, geçen dönem yaşadığı seçim yenilgisinden yaşadığı hatalardan ders aldığı belli...



Bu seçim öncesinde temkinli bir seçim çalışması yürütüyor.



Bu yönde bir hayli de mesafe kat etti...



İddialı.



Seçim beyannamesini açıklarken, iddiasını ve seçimi kazanacağını da net bir dille ortaya koydu.



Şunu söylemeliyim ki; Sertif Gökçe, CHP’nin Kocaeli’ deki en iyi başkan aylarından...”

Partisinde kimse ile kavgalı değil. Polemik yaratan duruş ortaya koymuyor.

Dürüstçe bir seçim propagandası yürütüyor.

Seveni, takdir edeni çok fazla...





İKİ ADAY DA GÜZEL, BİRİ KAZANACAK



Evet,

Derince, 31 Mart seçimin en gözde ilçesidir.

Seçimi kazanacak bu iki güzel adaydan biri olacak.

Çünkü her iki aday da seçime çok titiz bir şekilde hazırlandılar. Günün sabahından başlayıp gece yarılarına kadar vatandaşla buluşuyorlar...

Şuradan ilan ediyorum.

Derince’de seçimi kazanacak bu iki adaydan kim olursa Derinceli bir gazeteci olarak baş tacı ederim. Yanlarında olurum. Yaptıkları hizmetleri kamuoyuna aktarmaktan büyük keyif alırım.

Müsaadenizle oturduğum ilçe belediye başkanıma da bu kadar pozitif ayrımcılık yapayım...