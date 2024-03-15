Sonar’ın anketi Kocaeli gerçeğine daha yakın çıktı

Seçime sadece iki hafta kaldı.

Heyecan dorukta…

Gerginlik ve stres çok yüksek… Adaylar, taraftarları, siyasetin temsilcileri, duygusal olarak beklentilerini yükseltmiş durumda…

Yüzde 1 oyu olduğu anketlerde görülen partilerin temsilcileri ve adayları bile seçim alabilmekten bahsediyorlar. Bazıları anketlerde kendilerine haksızlık yapıldığını iddia ediyor. Kimse dönüp aynaya bakıp “benim boyum bu kadar” deme cesaretini gösteremiyor.

Ben bilime inanırım. İstatistik, seçim kampanyalarında ve sonuçları okumada olmazsa olmazdır.

Seçime iki hafta kala anket firmaları da sonuçlar vermeye başladı. Biz de yayınlıyoruz. Kocaeli’ye dair ilk açıklama yapan firma MAK Danışmanlık’tı. Mehmet Ali Kulat geçmişte iktidara yakın bir isimdi. Ancak son dönemde daha muhalif çizgide…

ÖNCE MAK’IN ANKETİ AÇIKLANDI

MAK Danışmanlık, 22 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. İlimizde1510 kişi ile yüz yüze anket yapılmış. Seçmenlere, "Önümüzdeki yerel seçimde aşağıda ismi ve partisi yazılı hangi Kocaeli Büyükşehir Başkan adayına oy vereceksiniz" diye sorulmuş. Ankette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Tahir Büyükakın’ın yüzde 47 oy aldığı görülüyordu. Tahir Büyükakın en yakın rakibi olan CHP’nin adayı Atasoy Bilgin’e yüzde 26 fark atmış. Ankette Atasoy Bilgin yüzde 21’de kalmış. İYİ Parti’nin adayı Gencay Yıldıztekin yüzde 8, YRP’nin adayı Doğan Aydal ise yüzde 7 oy aldığı görülüyor. DEM Parti adayı Hasan Özgüneş’in yüzde 5, Zafer Partisi adayı Nermin Tol ve TİP adayı Hakan Koçak’ın yüzde 2’şer oyu var. Saadet Partisi adayı Nurettin Çelik ve DEVA Partisi adayı Ensar Baturman’ın oyları da yüzde 1…

Kararsızların oranı da yüzde 5…

“BÜYÜKAKIN KENDİSİYLE YARIŞIYOR”

Bunun üzerine ben de “Tahir Büyükakın: En yakın rakibinin iki katından fazla oy alıyor görünüyor. Ama bana göre kararsızlar da AK Parti ve Cumhur İttifakı kararsızı. Onların da geri dönmesi ile yüzde 50’nin üzerine çıkacak ve tüm rakiplerinin toplamından fazla oy alacak. Bana göre bu rakam yüzde 55’i de zorlayacaktır. Tablo bu. Tahir Büyükakın kendisiyle yarışıyor demiştim. Rakamlar da öyle söylüyor” diye yazmıştım.

Yazımın mürekkebi kurumadı, SONAR’ın yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Ben haklı çıktım. Son genel seçimde en doğru sonuçları veren seçimin kıl payı ikinci tura kalacağını ve orada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alacağını söyleyen Hakan Bayrakçı’ydı.

Bayrakçı –yuvarlak hesap- Tahir Büyükakın için “Yüzde 55 alır” dedi.

YÜZDE 25 FARK ATIYOR

Bayrakçı, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ programında sonuçları verdi. SONAR’ın son anketine göre Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yüzde 54,9 oy alacak.

12 ilçede 4 bin 318 kişi ile yapılan ankete göre CHP Adayı Atasoy Bilgin yüzde 29,6, İYİ Parti Adayı Gencay Yıldıztekin yüzde 6,6, YRP Adayı Doğan Aydal yüzde 4,3, DEM Parti Adayı Hasan Özgüneş yüzde 1,6, Zafer Partisi Adayı Nermin Tol yüzde 1,2, diğer partiler ise 1,8 oy aldı.

Kısacası bu ankete göre de Büyükakın en yakın rakibine fark atıyor.

“BÜYÜKAKIN’A TEVECCÜH VAR”

Hakan Bayrakçı, “Burada belediye başkanlarının kişisel başarısı büyük önem taşıyor. Tahir Bey siyaset kökenli de değil, akademisyen. Büyükşehir'de bir teveccüh var kendisine” analizini yapıyor.

Haklı.

Tahir Büyükakın’a özel bir teveccüh var. Buna güvenerek AK Partililer yüzde 60’ı zorlayacaklarını düşünüyor ve buna göre çalışıyor.

Büyükakın’ın da performansı sadece kendi oylarını değil, ilçelerin oylarını da yukarı çekiyor.

Seçim yaklaştıkça kazanacağı belli adaylara olan yönelim de artar. Bakalım Cumhur İttifakı el birliği ile yeni bir rekor kırabilecek mi?