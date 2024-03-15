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Makale Yazısı-

Fırsatçılık had safhada
Tümay Mercan

Tümay Mercan

Dünya farklı bir dönemden geçiyor. Dengeler değişti. Enflasyon farklı yöntemlerle dengelenmeye çalışılıyor, maliyetler yüksek, biliyoruz ama her gün de zam yapılmaz ki! Bunun adı fırsatçılıktır. Keyfi zamlar var.

Maliyeti düşürmek için çaba yok. Özellikle gıda üreticileri ve perakendecileri bu fırsatları kendileri yaratamaya başladılar. Halkı sömürüyorlar. Ramazan ayıyla birlikte fırsatçılık daha da belirginleşti. Geçenlerde 4 kişilik ailesi olan bir tanıdık, “Fırsatı bulduğum anda alıyorum, ertesi gün aynı fiyatı bulamıyorum” dedi. Aldıkça zamlanıyor. Alan da pişman almayan da...

Ülkesine bağlı olan insanlar, insanını sever, kollar, hayatını kolaylaştırır. Ama öyle bir duruma geldik ki fırsatçılar çoğunluk olmuş. Buradan bu kişiler, kurumlar, oluşumlar ülkesini sevmiyor, insanını sevmiyor görüşünü çıkarabilir miyiz?

Anlık olarak fiyat etiketi değişiyor. Yani keyfi değişiyor. Diyeceksiniz ki kontrol olmalı. Devlet kontrolü yapar, kontrolü yapan kimse gidince tekrar fırsatçı istediği gibi at oynatır. Yani çözüm etik davranış, bireysel vicdan ve insan odaklı olmak.

Fiyatlarla kim oynuyor ve keyfi zam yapıyorsa elbette kendini biliyor ama aldığı ah’ ların farkında mı? Esnaf bir önceki fiyatı söylediğinizde inkar edip aynı mal değil diyor. Nereye varacak bunun sonu bilemedim. Ramazan iftar menülerinin yanına yaklaşılmıyor. Herkes evde iftar yapsın. Tamam. Esnaf yine zarar edecek, ya da acısını dışarıda yiyenden kat kat çıkaracak.

Seçim sonrası zam beklentisi oluşturuluyor. Kime ne faydası var? Kocaeli’de ekmek fırınları ve minibüs esnafı sanıyorum zor duruyorlar. Bilgiler sadece zam yapmaya yetiyor. İşlerini farklılaştırmak, bir araya gelip maliyetleri düşürmek, yeni alanlar oluşturmak gibi bir bakış açıları, vizyonları var mı? Önerileri dinliyorlar mı?  Esnaf üreten, ticaret yapan, hizmet verdikleri insanlara kulak tıkıyor, sadece kendilerini düşünüyor.

Bencillik ile “daha çok kazanayım” hırsı ile nereye varılabilir? Her birimiz toplum iyiyse iyi olabiliriz. Hepimiz tek tek toplumu oluşturuyoruz ve birbirimizi etkiliyoruz. Ekonomi biliminde bu durumların çözümü vardır. Önerim esnafın bu konuda eğitilmesi, suni zamlarla ülkeye, vatandaşa verdiği zararı fark etmesi, maliyetleri düşürmeyi öğrenmesi, kümelenme çalışmasına yönelmesi, rekabet edemiyorsa da o işi bırakıp yeni alanlara yönelmesi. Birçok farklı fırsat var. Yeni fırsatları görmeyen, görmek istemeyen, konfor alanından çıkmayan, kafasını kuma gömen esnaf durmadan zam yapıyor, herkese zarar veriyor.

Ahilik değerleri filan demeyeceğim, o değerleri aklına bile getirmiyor. Bugün fırsatçılık yapanlar vatandaşa zulüm ediyor. Temel gıda fiyatları artık ulaşılabilir değil.

Üretimini, dükkanını, alım satımını yani ticareti yönetemeyen esnaf, ticaret erbabı elinde oyuncak olduk. Bu işin bir çözümü olmalı. Defalarca yazdım. Esnaf değişip dönüşmeli, fırsatçılık yapmamalı, işini yönetim şeklini değiştirmeli diye. Esnaflık özel sektör girişimidir. Yeterince karlı değilse bırakmalı, başka bir ticaret alanına evrilmelidir. Esnaf iş ve yönetim beceriksizliğini kabul etmiyor.

Memlekette kaç tane iş ahlakına uygun çalışan, müşterisine saygılı, kendini yenileyen, zamanın gereklerini fark eden, öğrenen, meslektaşına destek olan esnaf kaldı merak ediyorum. Esnaf odaları, birlikleri neden bu kadar geri kalmayı kabul ediyorlar? Her şeyi devletten beklemek yerine bu odalar kendi çözümlerini toplumu odak alarak bulabilmeli. Biz kadim bir milletiz. Esnaf kendine kötü dedirtmemeli, ah almamalı.

Ürünü yetiştiren değil, fabrikada işleyip halka satan, neden yönetim biçimini iyileştirmez? Vatandaş olarak her aldığımız üründe fazla ücret ödediğimizi biliyoruz. Mevcut tecrübeleri ile neden sorunlarına çözüm bulamıyorlar. Tek bildikleri zam yapmak ve ah almak. Tüketicilere düşen görev de var elbet. İhtiyacın değilse alma, elindekini sonuna kadar kullan, tamir ettir, gereksiz harcama yapma. Herkesin birey odaklı olması, toplum için kısa ve uzun vadede iyi değil. “Günü kurtartma” durumu ile yaşamak çözüm değil.

Önerim herkesin yaptığı işi “toplum için nasıl daha farklı yapabilirim, maliyetleri nasıl düşürebilirim” diyerek farklı yapmaya odaklanması. Zor bir şey değil. Sadece bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Böyle bir bakış vizyon gerektirir. Fırsatçılar ve başkasını sömürme düzeyinde düşünenler ve iş yapanların toplum odaklı bir vizyon düşüncesi yok. Ama olmalı. Fahiş fiyatla satıp “ne kadar akıllıyım” demek bu toplumun mayasına aykırı. Sözün özü; fırsatçılık sürdürülebilir değil. Toplum odaklı değilsen, ülkeni de sevmiyorsun demektir. Başkasının işini kolaylaştır, insanını önemse, yokluğu ve yoksunluk halini hisset. Birimiz hepimiz için olmalı.

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Yazar Tümay Mercan - Mesaj Gönder --- Okunma

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