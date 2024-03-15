Bence öyle, sezonun final maçı.

Yoğun bir hafta geçirdik.

Tuzlaspor karşısında aldığımız şok yenilgi karşısında tribünler kötü gidişata daha fazla dayanamadı ve reaksiyonlar arttı.

Başkan Engin Koyun ertesi gün yönetimiyle bir araya geldi.

Sonraki gün basın toplantısı düzenlendi.

Top Ağlarda programında Başkan Engin Koyun’un alacağı kongre kararının camiayı rahatlatacağını dile getirmiştim.

Bu görüşümün arkasındayım.

Sonraki gün yapılan basın toplantısında ise Süper Lig’e çıkılmaması durumunda mevcut yönetimin hep birlikte bırakma kararı alacağı ifade edildi.

Sezon sonunda kongre her türlü olacak.

Malumunuz daha önce de benzer ve daha zor bir süreç geçirdik.

Sosyal medya ve tribünler yıkılırken kongre için imza kampanyası başlatan Kocaelispor taraftarları tepkilerin bu kadar yoğun olmasına rağmen imza kampanyasına katılımın olmamasına şaşırmıştı.

Statta ve sosyal medyadaki yoğun tepkileri görünce şahsen 1-2 gün içinde imza toplanır, binlerce taraftar gider oyunu kullanır ve dilediği ortamı sağlar zannetmiştim.

Binlerce yorum, binlerce protestoya rağmen gerekli olan 525 imza 1 ay kadar toplanamadı.

Gazetemiz o dönem imza kampanyasıyla ilgili her haberi yapmış, taraftarı yönlendirmişti.

İmza kampanyasında haber olması istenen her şeyi kaleme almış, sizlerle paylamıştım.

Kampanyayı başlatanlar ve o süreçte uğraş verenler şahidimdir.

Kongrede ise yalnızca 674 kişi oy kullanabilmişti.

Bizler de o dönem kongre olması yönünde görüş belirttik, işlerin doğru gitmediğini, kongrenin yarar vereceğini söyledik.

Devamında neler yaşandığını hepimiz biliyoruz.

Sosyal medya ile gerçekteki hayatın aynı olmadığını görmüştük…

Bugün yine aynı tablo var…

Bugün de yine camianın küçük bir parçası olarak aynı şeylerden bahsettik.

Şurası kesin…

Tribünlerin tepkisi, basının tavrı, futbolcu mobbingi, yönetici istifası gibi durumlar beğenilmeyen yönetimleri değiştirmeye yetmez.

Nitekim örneği de yaşandı bunun.

Çaresi çok sevilen kulübe üye olmak, aidatı yatırmak ve oy hakkı kazanmaktır.

Bu kesin ve net çözümdür.

Nitekim bir önceki Başkan Bahri Yavuz bundan yıllar önce adeta rica edercesine defalarca “Yarınlar için kulübünüze üye olun” demişti.

Ta o yıllardan bu yıllara uzanan tablo da maalesef ortada.

XXX

Maça dönüyorum…

Dediğim gibi bizim için büyük bir final.

Bu maçı kazanırsak Milli araya 3.sırada ve moralli gireriz.

Bu maçta yaşayacağımız puan kaybı bize 3.lük şansında da havlu attırabilir.

Beklenen oyun sahada yok.

Çoğumuzun umuda da yok…

Ama ben samimiyetine şüphe duymadığım bu takıma yine de güveniyorum.

Bu maçın kazanılmaması durumunda 3.lük şansımızın da kalmayacağı kanaatindeyim.

Sanırım sezonu kafada bitiririz.

Play-Offa kalsak bile kaçan şampiyonluk ve 3.lük yüzünden ortaya çıkacak kaos ve yoğun eleştiri atmosferi bize orada da istediğimizi veremeyecektir.

Takımın devre arasında güç kaybettiği ve gelenlerin de Vukovic haricinde maalesef büyük bir hayal kırıklığı olduğu ortada.

Haşim’i de bunun dışında tutuyorum…

Bu akşamki maçın sonucu çok önemli.

Umarım kazanırız ve Milli araya hem 3.sırada hem de moralli gireriz.

Aksi durumda sezon sonuna kadar büyük üzüntü ve çile yaşarız.

Futbolcu kardeşlerime yazımın son bölümünde şu mesajı şöyle vermek istiyorum.

Oynadığınız maçın sonucunu birçok insanın hayatını, işini, aile saadetini, umutlarını, beden ve ruh sağlığını direk etkiliyor.

Yemin edebilirim, ispatta.

Birkaç cümle yukarıda da yazdığım gibi, umudu olmayıp ağır eleştirenler olsa da sizlere çok güvenen ve kalbinde büyük bir umutla Ankara’ya gelecek yüzlerce kişi var.

Gecenin üçünde Erzurum’a uçmak için sıcak yatağından çıkıp cebinden günümüz şartlarında paralar harcayanlar gibi, 20 saate yakın otobüs yolculuğu yapanlar gibi, dünyanın öbür ucuna bile gözünü kırpmadan gidecekler gibi.

Her gün acı çekmesine rağmen, bir gün bile vazgeçmeyenlerin hatırına kazanın bu maçı.