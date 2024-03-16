Vicdanınız hiç mi sızlamıyor!

Bu şehirde 34 yıldır gazetecilik mesleğinin tam ortasındayım...



Muhabirlikte başlayan gazetecilik yaşantıma o kadar çok unvan sığdırdım ki...

Muhabir, İstihbarat Şefi, Şehir Haberleri Sorumlusu, Haber Müdürü, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve üç ayrı gazetenin de Genel Yayın Müdürlüğünü yaptım. Bir de gazete kurdum.



2006 yılından bu yana 18 yıldır haftanın

7 günü köşe yazısı yazıyorum...



Gazeteciliğin temelinden başlayıp bu kadar unvan ve sorumlulukları üstlenmem torpille olmadı, kolumdan tutup beni yukarılara taşıyan bir dayımda olmadı. Kendi alın terim, çalışkanlığı, ortaya koyduğum başarımı fark eden patronlarımın sayesinde burada kadar geldim.



Habercilik reflekslerim çok fazladır...



Bu şehrin sokaklarında dolaştığımda defolu, yanlış, eksik hiçbir şey gözümden kaçmaz. Fark ederim...



Benim için haber hayattır. O hayatı dibine kadar yaşatmaya çalışıyorum. Haberin kokusu bana geldi mi, kokunun geldiği yere kendim giderim...



Ünlü şair Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Otuz Beş Yaş” şiiri meşhurdur. Türk şiir tarihinde en çok okunan şiirdir...



Mesleğimde 35 yaşa merdiven dayamış biri olarak kendimi hala her gün geliştirmeye çalışarak bu şehirde yol yürüyorum...



Demek istediğim şudur ki, bu şehrin kılcal damarlarını iyi biliyorum, insanını tanıyorum, kurumların güçlü olanı güçsüz olanını bilirim...



34 yılı aşkın bir süredir bu kentte tanık olduğum, beni etkileyen ve şaşırtan iki şey var...

Kocaeli Fırıncılar Odası...

Kocaeli Halk Otobüsleri Odası...

Bu iki odanın kentte yarattığı lobi çok güçlü...



Ne bir siyasi güç ne de bu şehrin yöneticileri bu iki gücü aşamıyor. Dedikleri dedik ve oluyor...



Mesela, şehir içi toplu taşıma işini yapan

Kocaeli Halk Otobüsleri Odası Başkanı Mustafa Kurt, çok uzun yıllardır bu odanın başında.

Doğruya doğru adam mesleğinin piri...

Otobüs esnafının haklarını dibine kadar savunuyor.

Ulaşımda karşılaşan sorunları, içinde bulundukları mağduriyeti kamuoyuna iyi aktarıyor.



Diyor ki, “Ben şu kadar zam alırsan esnafım ancak ucu ucuna kendisini kurtarır. Bu zammı vermezseniz kontak kapatırım...” diyor...



İstediği zam veriliyor...



2020 yılından sonra ortaya çıkan pandemi sürecinden sonra minibüsçüler istediği zammı aldıkları gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi minibüsçü esnafa ilk sefer 30 milyon TL nakit verdi. Bir yıl sonra 300 milyon TL daha destek verdi...



Halen destekler verilmeye, kolaylıklar tanınmaya devam ediliyor...



Bu kadar desteğe rağmen, otobüs esnafı eskimiş, berbat durumda olan otobüslerini yenilemiyor!

Kimse de “Yahu kardeşim sana bu kadar destek veriliyor, sende şu otobüslerini yenile ve vatandaşı daha konforlu bir ortamda taşı...” diyemiyor...



Peki, Fırıncılarımıza ne demeli...





Evet, fırıncılar!



Bizim Kocaelili fırıncılarımızın lobisi, minibüs ve otobüsçülerden çok daha güçlü!

Kimse bizim fırıncılara dokunamıyor...

Dokunan olursa da kor fırını gösteriyorlar!



Ekmeğin gramajını ve fiyatını, ramazan da çıkartılacak pidenin gramajını ve fiyatını kendileri belirliyor...



Vatandaş zorlanacak mı diye düşünmüyor. Kendi karını ve kazancına bakıyorlar..

Belirledikleri gram ve fiyattan satıyorlar...Güçlü bir lobileri var...

Hiç unutmuyorum, 2018 yılında ekmeğin gramajını ve fiyatını belirlemişlerdi. Kocaeli Valiliği Odanın belirlediği ekmek gramı ve fiyatını itirazda bulunmuştu.

Valilik konuyu yargıya taşıdı.

Fırıncılar Odamız, devletin valisinin itirazını dinlemedi ve istedikleri gramdan ve fiyattan ekmeği sattı.





SUSAMLI TEKLİ PİDE’YE 5 TL FARK BİNDİRİLDİ...

Bu yıl ramazan ayı 11 Mart’ta başladı...

Ramazan ayına bir hafta kala, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ve Yönetim Kurulu Üyeleri toplanıp, ramazan ayında satacakları pidenin fiyatını ve gramajını belirlediler...



Belirlenen tarifeye göre; 340 gram tekli pide 20 TL, 680 gram çiftli pide ise 40 TL’den satılmasını kararlaştırıldı...



Pide susamsız olur mu?



Fırıncılar Odası, ramazan ayına bir gün kala yumurtalı ve susamlı pideyi de 5 TL daha bindirdiler. Yumurtalı ve susamlı tekli pidenin fiyatı oldu mu 25 TL. Çiftli pidenin fiyatı da 45 TL’ye çıkartıldı...



40 GRAM EKSİK ÇIKTI

11 Mart Salı günü Derince Yenikent Mahallesindeki evime giderken, yolumun üzerinde bulunan börekçiye girdim ve fırından yeni çıkmış susamlı-yumurtalı tekli pide aldım.



Pide bana çok küçük göründü. Hatta börekçideki görevliye “bu tekli pide mi” diye sordum. “Evet” yanıtını verince bir şey demedim.

25 TL verdim bana 5 TL iade etti.

“Susamlı ve yumurtalı tekli pide 25 TL değil mi?” diye sordum. 20 TL olduğunu söyledi...



Nar gibi kızarmış pideyi sofrada keserken pidenin içinin boş olduğunu fark ettim.

İçindeki pişmiş hamuru alınmış gibiydi...



Bir gün sonra, 12 Mart’ta aynı yerden ikinci kez susamlı ve tekli pide aldım...

Gazeteciler şüpheci olur.

Birinci gün şüphe etmiştim. İkinci gün 20 TL verip susamlı ve yumurtalı pideyi aldığımda gazetecilik refleksim ağır bastı.





Hemen yan tarafta bulunan arkadaşımın işlettiği tatlıcıya girdim.

Elimdeki pideyi verip “şunu bir tartar mısın?” dedim...



Tatlıcılardaki tartılar da hassas olur. Pideyi tartıya koydu. Elektronik ekranda 300 gram çıktı...



Tartı doğru tartıyor mu dedim...

“Doğru” yanıtını aldım...

Kaldır bir daha tartalım dedim. İkinci kez 300 gram çıktı. 340 gram olan tekli pide 300 gram çıktı.



Ekmek zammı süreçlerinde 10 gramın tartışması, kavgası yapılırken; Ramazan pidesinden tam 40 gram eksik çıkması sizde ne demek?



Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’yı severim.

Harbi adamdır. O da Mustafa Kurt gibi kendi esnafının hakkını sonuna kadar koruyor...



Ama!



Ramazan pidesi fiyatını belirlerken kamuoyuna 340 gram tekli pide 20 TL diye açıklayıp, sonra da 40 gramını düşürüm 300 gramdan tekli pideyi vatandaşa yedirmeye çalışıyorsanız bunun adı VİCDANSIZLIK değil de nedir...



Ayıp değil mi?

Bu mübarek günde ayıp değil mi?

Günah değil mi?

ZABITA DENETİME ÇIKMALI!



Bu kentin yerel yöneticileri ve devletin temsilcisi olan kentin valisi bu soyguna mutlaka el atmadı.



Burada konu vatandaştır, halktır. Zaten hayat pahalı, vatandaşın beli bükülmüş durumda. Evine alacağı bir veya birkaç pideye kıt kanat yüksek



Derhal, hemen bugün, belediye başkanları zabıtalarına talimat verip pide üretiminin olduğu saatlerde fırınlar ciddi anlamda denetlenmeli. Pidenin gramajı kontrol edilmeli. 40 gram çok ciddi bir rakam...



KURNAZCA BİR DAVRANIŞ!



Vatandaşın hakkı olan 40 gramı resmen çalınıyor!Bu kentin yerel yöneticileri ve devletin temsilcisi olan kentin valisi bu soyguna mutlaka el atmadı.Burada konu vatandaştır, halktır. Zaten hayat pahalı, vatandaşın beli bükülmüş durumda. Evine alacağı bir veya birkaç pideye kıt kanat yüksek para ödüyor. Ancak aldığı pidesi çalınıyor! Bunun vebali çok ama çok yüksektir...

Pide fiyatında ortada ciddi bir kurnazlık ve hile var...



Fırıncılar, susamsız 340 gram pideyi 20 TL’den satacaklarını açıkladı. Yumurta ve susamlı pideye 5 TL daha fiyat biçtiler.



Kamuoyunda susamlı tekli pidenin fiyatı 25 TL’den satılırsa tepki çekerler diye, 40 gramı çaktırmadan düşürüp susamlı ve yumurtalı pideyi 20 TL’den satmaya başladılar. Bu kurnazlığın vebali çok ama çok yüksek...



Tabi bu kurnazlığı yapılmasını sadece Allah’a havale etmemek de gerek. Bu hileyi yapan fırıncılara en ağır yaptırımlar uygulanmalı...

Vatandaşın ekmeği çalınıyor, gasp ediliyor!

Bu şehrin yöneticileri artık yumruğunu masaya vurmalı!

Vatandaşa büyük yazık ediliyor!

