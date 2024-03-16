Şirin, muhalif seçmen için iyi bir seçenek…

Bu seçim dönemin de adaylar proje açıklamalarını sona sakladı.

Birkaç nedeni var.

Öncelikle adaylar geç açıklandı. Ayrıca bazı bölgelerde kimin aday olacağı üzerinde de kolay uzlaşılamadı. Ve sonuç olarak belediye başkan adaylarının kampanya boyları kısaldı.

Bunlardan biri de İYİ Parti İzmit adayı Kamil Şirin… İYİ Parti uzun zaman Derince ve İzmit özelinde ittifak olur mu diye bekledi. Olmayınca İzmit’te partinin önemli isimlerinin adı gündeme geldi. Mustafa Anayurtlu belediye meclis listesine yazılırken Av. Kamil Şirin de İzmit Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi.

ŞİRİN İYİ BİR SİYASİ AKTÖR

Kamil Şirin ile ilgili 28 Şubat’ta şöyle yazmışım:

“Ama sessiz ve derinden gelen bir başka siyasi aktör daha var, İYİ Parti’de: Kamil Şirin…

Şirin avukat olarak bilinen, tanınan, önemli bir isim. Ama 2000’li yılların başındaki MHP’deki adaylık deneyimi dışında bir aktif siyaseti yok.

Rahmetli Şanbaz Yıldız’ın da gayretleriyle siyasete ve İYİ Parti Kocaeli’ye kazandırılmış bir isim. Genel seçimde de çok olumlu bir süreç yaşadı. İlk iki sıra adayı kadar ilgi gördü. Sahada çalıştı. Kazanamayacağını bilerek çalışmak, emek, zaman ve para harcamak herkesin yapabileceği bir iş değildir. Ama görüyorum ki Şirin siyasete ısındı. Ve siyasette merkez sağın, milliyetçilerin ve İYİ Parti’nin önemli bir aktörüne dönüşüyor.”

İYİ PARTİ’DE YÜZLER GÜLÜYOR

Kamil Şirin seçim beyannamesini Wellborn Luxury Hotel'de düzenlenen iftar sonrası açıkladı. O cephedeki son durumu görmek üzere ben de oradaydım.

Başiskele’nin iftar trafiğine yakalanmamak için Sadun Çetin ve Cemalettin Öztürk birlikte biraz erken otele geçtik. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, Mustafa Anayurtlu, Ruhittin Sönmez gibi isimlerle iftar öncesi sohbet etme fırsatımız oldu.

İYİ Parti’nin son dönemdeki toparlanması hepsini umutlandırmış. Yüzler gülüyordu.

Karşılıklı görüş alış verişinden sonra salona geçtik. İftar sonrası da Şirin’i dinledik.

YERİNDE BİR YAKLAŞIM

Açık söyleyeyim, Kamil Şirin’in kadınlara, gençlere, yaşlılara, özel bireylere dair özel bir gayret göstereceğini seçim beyannamesinden kolayca anlıyorsunuz. Yerinde bir yaklaşım olmuş. Ama İzaydaş, D-100 şehir içi tünel geçişi gibi yetkisi ve bütçe olanakları ile mümkün olmayan projeleri romantik bir hayalperestlik olarak değerlendirdim.

Bir hukukçu olarak bu durumu bilse de Şirin, kamusal gücünü, sokak gücüyle buluşturup bir şeyleri değiştirebileceği inancında…

İZMİT FORUM ÖNERİSİ

İzmit Forum diye bir öneri getirdi. Şirin, “İzmit Forum yapacağız çünkü seçmenimiz 'Neden seçimden seçime geliyorsunuz' diye sitem ediyor. Forum ile birden fazla iletişim kanalı oluşturacağız. Haftada 1 gün insanımızın başkanıyla eşit olarak konuşabileceği bir ortam sağlayacağız. Bu demokrasi için de çok önemli” dedi. Elbette başkan vatandaşı dinlemeli. Ben de bu İzmit Forum isimli demokratik hamleyi ‘daha çok halk toplantısı yapıp vatandaşı sıkça dinleyip sorunlarını anlamaya çalışacağız’ şekilde okudum.

Ama söylediğim gibi asıl mesele Şirin’in kendisi…

Pozitif, sakin, kaliteli duruşuyla Kamil Şirin, siyasetin çıtasını yukarı çekiyor. Daha önce de yazdığım gibi İYİ Parti için gelecekte iyi bir aktör olacağına kuşkum yok.

Sadece o değil, bugün İYİ Parti için elini taşın altına koyan Gencay Yıldıztekin ve Nusret Acur gibi isimler seçimlerden sonra da merkez sağın önemli aktörleri olarak önümüzde olacaklar. Ama iftar ve beyanname açıklaması sonrasında da Kamil Şirin için söyleyebileceğim şey şudur; muhalif seçmen için iyi bir seçenek…

Kavgadan gürültüden hoşlanmayan ama iktidara da oy vermeyi düşünmeyen muhalif seçmen alternatifsiz değil. Kamil Şirin üçüncü bir yolun rehberliğini yapıyor.