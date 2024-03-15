İzmit’in çocuğu, Kocaelispor’a yetti!

Kötü gidişata Ankara’da son vermek, hiç değilse Play-Off’u daha da riske atmak istemiyorduk. Sakat ve cezalılarımız vardı ama G.Birliği de eksikti. Sinan Kaloğlu maç öncesindeki röportajda ilk yarıda 2-2 biten maça göre 7 eksikleri olduğundan söz etti. Ki, başkent ekibi Altay’ı saymazsak 7 hafta üst üste kazanamamıştı. Yani bizden beter durumdaydı.

GÜRSEL EMİR’İ KESTİ

Maçtan bir saat önce kadrolar açıklanınca şaşırdık. Zira haftalardır takımın ayakta kalan tek ismi Emir 11’de değil, yedekteydi. Şaşırdık. Acaba son gün falan bir rahatsızlığı, bir sakatlığı mı oldu diye sorguladık, hiçbir şeyi olmadığı bilgisini aldık. Mustafa Gürsel’in savunmanın ortasında Emir’i kesip Burak-Yusuf ikilisiyle oynaması inanılır gibi değildi. Gürsel iki maçtır denediği ama verim alamadığı üçlü savunma sisteminden vazgeçip dörtlüye döndü.

MAÇIN BAŞINDA YEDİK

Maça adeta yenik başladık. Henüz 5.dakika oynanırken rakip ilk atağında öne geçti. Sağdan yapılan ortada İzmitli Melih Bostan ayak koydu, takımını öne geçirdi. Golde Burak’ın hatası vardı. Golün şokunu çabuk atlatıp oyunun kontrolünü elimize geçirdik. Önce sağ kanattan Barış’ın getirdiği toplarda etkili olmaya çalıştık, sonda Bedirze ile soldan geldik, ancak sonuç alamadık. 42.dakikada beraberlik sayısına çok yaklaştık. Mehmet’in ortasında Kouakou kafayı vurdu, kaleci köşeden çıkardı. Uzatma anları oynanırken ev sahibi etkili geldi, yine İzmitli Melih sahneye çıktı, skoru 2-0 yaptı. İlk yarı böyle bitti.

TOPU BİZE VERDİLER!

İlk yarıda top ve kontrol bizdeydi. Belki de rakip erken golle öne geçince taktik plan dahilinde topu bize verdi. Son haftalarda hiç olmadığı kadar fazla pas yaptık, sağlı sollu akınlar geliştirdik ama final paslarında ve son vuruşlarda becerili değildik. Ev sahibi ilk yarı akıllı bir planla başında ve sonunda bulduğu gollerle soyunma odasına iki farklı önde girdi. İkinci yarıya üç hamleyle başladık, ilk dakikalarda hareketliydik, pozisyonlar da bulduk ama sonuçlandıramadık. Skoru cebine koyan ev sahibi takım kendini fazla zorlamadı, eğlenelim diye topu bize verdiler! Her halde maç sabaha kadar oynansa gol atamazdık.

HEPİMİZE DERS VERDİ

Bizim tribünlerden sıklıkla, “ İzmit’in çocuğu herkese yeter” tezeharatları yükselir. Boşuna değildir bu slogan. İzmit’in futbolcu kaynağı zengindir, nice yıldızlar çıkarmıştır. Dünkü maçta attığı iki golle işimizi bitiren Melih Bostan da onlardan biriydi. Henüz 19 yaşındaki genç yetenek kıymetleri bilinmediği için gurbete giden tüm İzmitli futbolcular adına hepimize çok güzel bir ders verdi. Son bir umuttu dünkü maç ama gördük ki değişen hiçbir şey yok. Bırakalım Play-Off’u falan da ligden düşmeyelim yeter. Yönetimin beklemesini gerektirecek bir şey yok.Hemen bu gece kongre kararı alınmalı. İnsanların tahammülü kalmadı. Gerçekten yeter artık.

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Çıksak da çıkamasak da kongre kararı alınmalı

Ligin bitimine 2 ay gibi kısa bir süre kala kongreye gitmenin takıma bir faydası olacağını inanmamakla birlikte Tuzlaspor maçındaki protestoların artarak devam edeceği, daha kötü hadiseler yaşanacağı endişesiyle Engin Koyun ve yönetimine bırakma çağrısı yapmıştım.

ÇIKSA DA ÇIKMASA DA

Başkan Koyun yönetimi toplamadan önce, “Arkadaşlarım isterse bırakırım” demişti. Demek istememişler ki, devam kararı alındı. Sezon sonunda yapılacak kongre en doğrusu olurdu. Bir soru üzerine Tuncay Arıcan, başarısız olmaları durumunda kongre kararı alacaklarını ve aday olmayacaklarını söyledi. Başarı kriterini de Süper Lig’e çıkmak olarak yorumladı. Bu sezon takım çıkamazsa zaten sezon sonunda kongre kaçınılmazdır. Yönetim bunun önüne geçemez. Ancak takım Süper Lig’e çıksa da bence kongreye gitmek gerekir. Sonuçta Süper Lig bambaşka bir yer. Güçlü finansa, güçlü yönetime ihtiyaç olacak. Mevcut yönetimde pek çok isim uzun yıllardın görevde, maddi-manevi olarak yoruldu, yıprandı. Kendi isteğiyle bırakacak isimler olacaktır. Engin Koyun bu ekiple devam edemez, mutlaka güçlendirmesi gerekir.

GEÇ KALMAMAK LAZIM

Dolayısıyla her iki halde de sezon sonu kongre kulübün menfaatidir. Takım çıkarsa Engin Koyun yeniden aday olur, çıkamazsa olmaz. Bu kadar basit. Başka isimlerin hazırlık yapmaları için şimdiden bunu ilan etmek de gerekir. Öyle takım çıkarsa kongre yapmayız gibi bir anlayış olmaz, olamaz. Zaten takımı çıkartmışsan başarılısın, seçimin favorisisin, güvenoyu alma adına o genel kurula gitmelisin. Ha, başka adaylar çıkar genel kurul farklı bir teveccühte bulunursa da, ona da saygı gösterirsin. Sonuçta Kocaelispor başkanlığını kimsenin tekelinde değil. İşte tam da bu noktada, kongrenin zamanıyla ilgili dikkat çekmek istediğimiz nokta var. Çıkalım veya çıkmayalım, olası yeni gelecek yönetime mutlaka hazırlık yapması için bir zaman gerekecek. Öyle lig bitsin, ondan sonra kongre kararı alınır dersek, haziranın ortalarını falan geçeriz, çok geç kalırız.

KULÜBÜN MENFAATİ İÇİN

Normal sezon 12 Mayıs’ta bitiyor. Play-Off’a kaldık diyelim, o süreç ay sonunu bulur. Bizim mayıs sonu, en geç haziranın başında genel kurul yapmamız lazım. Bunun için de kongre kararını mayıs başında almalıyız. Karar alındıktan en erken 3 hafta sonra kongre yapılabiliyor çünkü. Takvime baktım, 25-26 Mayıs veya 1-2 Haziran haftaları kongre için uygun tarih gibi duruyor. Yönetimin bu takvime göre hazırlık yapması kulübün menfaatlerini gerektiriyor. Umarım bu yönde hareket edilir. Altını çizmeye çalıştığım gibi takım Süper Lig’e çıksın veya çıkmasın mayısın son haftası veya haziranın ilk haftası olağanüstü kongreye gidilmeli. Camianın, taraftarın beklentisi bu yöndedir. Kulübün en büyük destekçisi Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da bu düşüncede olduğu inancındayım.

Sahi, nasıl olacak böyle?

Geçen günlerde X’de Bahri Yavuz’un konuk olduğu ses odasının dinleyicileri arasında yer alan Mesut Volkan Sezgin çok yerinde bir mesaj verdi. Sezgin taraftarın sosyal medyadan hep şikayetçi olduğunu ancak hiç aksiyon almadığına vurgu yaparak, “Daha önce katıldığım böyle bir programda 200 dolayında dinleyici vardı. Kaçınız Kocaelispor üyesisiniz diye sorduğumda 20 kişi çıktı. Nasıl olacak böyle ?”dedi. Sosyal medyanın genelindeki tablo da bu. Kocaelispor ile ilgili yorum yapanların yüzde 85-90’ı üye değil. Sevgili Mesut Volkan Sezgin bilinen acı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Göreve gelen yönetimlerden şikayet etmek için önce kulübe üye olmak gerektiğini bir kez daha hazırlatmak istedim.

Amigo Barbo’nun ziyareti

Yaşı 50’nin üzerinde olup Kocaelispor’u takip edenlerin iyi bildiği isimdir Barbaros Demirdöven, ya da Amigo Barbo. 70 ve 80’li yıllarda Kocaelispor’un amigosuydu, İsmetpaşa Stadı’nda taraftarı coşturuldu. Uzun yıllar bu görevi severek, isteyerek, fedakarlıkta bulunarak yaptı. Çünkü Kocaelispor’a sevdalıydı. Amigo Barbo Boru fabrikasından emekli olduktan sonra Didim’e yerleşti. Uzun zamandır orada yaşıyor. İki yıl önce Didim’e tatile gittiğimde ziyaret etmiştim. Eşiyle birlikte sağ olsunlar yakından ilgilenmişlerdi. Kısmetse bu yaz da orada olacağız. Didim’de tatil bahane, Barbo ile muhabbet şahane.

KIZLARINI ZİYARETE GELMİŞLER

Sevgili Barbo geçenlerde eşi Şükrün hanımla birlikte sessiz sedasız Kartepe’de yaşayan kızını ziyarete gelmiş. Kızı Gözde Bulut Demirdöven fotoğrafları atınca öğrendim. Biraz da kızdım tabi. Buraya kadar gelmişsin, haber etsene be canım Barbom! Özledik, hasret giderirdik. Neyse, Demirdöven çifti kızlarını iş yerinde ziyaret etmişler. Gözde kızımızla yakın arkadaşı Betül Uğur uzun bir süre anaokulu öğretmenliği yaptıktan sonra geçen yıl organizasyon işine girip İstasyon Mahallesi Mithatpaşa Cad. No: 33-B adresinde Kartepe Parti Evi’ni açmışlar.

BİR KAÇ GÜN KALIP DÖNMÜŞLER

Kartepe Parti Evi, doğumdan doğum gününe, nişandan düğüne, sünnetten açılış organizasyonlarına kadar ihtiyaç duyulabilecek konseptlere uygun malzemelerin satıldığı, aynı gün teslimatın yapılabildiği, bölgede bir hayli ilgi gören bir mağaza. Bu arada Gözde’nin yakın arkadaşı, ortağı Betül Uğur’un Baçspor’da görev yapan futbol antrenörü Mehmet Akif Kahraman’ın kardeşi olduğu bilgisini de aktarayım. Demirdöven çifti ziyaretleriyle kızlarını mutlu edip birkaç gün kalıp dönmüşler, bana ve tüm dostlarına selam göndermişler. Aleykümselam. İnşallah yaza görüşmek üzere.

Şiddetle kınıyorum

Her sezon en alt büyükler yerel ligi, yani 2.Küme’de sıklıkla olay çıkıyor. Buna alıştık artık. Genelde hakemlere yönelik saldırılar oluyor. Ancak geçtiğimiz hafta sonu Uzuntarla’da hafızam eğer beni yanıltmıyorsa ilimizde ilk kez bir kadın hakem şiddete maruz kaldı. Uzuntarla ile Acısuspor maçında Acısusporlu Ömer Akyıldız kendisini oyundan atan Bahar Doğan’ı omuzundan sert bir şekilde itmiş. Şaşırıp kalan, şok yaşayan Bahar Doğan maçı tatil etmiş.

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Doğrusu Acısusporlu Ömer Akyıldız çok ayıp etti, bir kadına futbol sahasında şiddet uygulamak son derece yakışıksız oldu. Kendisini şiddetle kınıyorum. Umarım Disiplin Kurulu şöyle okkalı bir ceza verir. Bunun dışında Acısuspor yönetiminin de söz konusu futbolcuyla ilgili bir yaptırım uygulaması gerekir. Hiç beklemediği bir fiili saldırıya maruz kalan Bahar Doğan kardeşimize de geçmiş olsun diliyorum.