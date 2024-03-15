Yönetim bu takımın hesabını camiaya vermeli

Ankara’da içler acısı bir görüntü vardı.

Rakip Gençlerbirliği, doğru dürüst şut bile atmadan, 1.65 boyundaki, Kocaelili(!) 20 yaşındaki santraforu Melih’le bizi yendi.

Utandık, sıkıldık, kahrolduk, yerin dibine geçtik…

Bu satırları yazarken hem üzgün hem öfkeliyim.

Bir takım bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar tepetaklak gider?

Futbolcu grubunun iş ahlakı, mesleki gururu nasıl bu kadar yok olabilir?

İzahı kolay değil.

Mustafa Gürsel 'in Emir’i yedek bırakması şaşırttı.

İnşallah bu konuda geçerli bir mazereti vardır. Çünkü yenilen iki golde de Burak, Attila ve Y. Aptioğlu başroldeydiler.

Devrede oyundan alınan Atila’nın artık yeşil siyahlı formayı giymemesini umut ediyorum. İki gol de onun kanadından geldi.

Çok kötü bir oyun oynadı. Kafa olarak bitirmiş kendini.

Sadece Atila değil, Candeias, Amaral, Beridze, Couacau yabancı oyuncuların hepsi acınacak bir görüntüdeydiler…

Futbol adına yaptıkları hiçbir şey yoktu.

Mustafa Gürsel 'in Kocaelispor’a vereceği bir şey olmadığı artık ayan beyan ortada.

Derhal kendisiyle yollar ayrılmalı. Israr daha büyük zarar verecek…

Bu saatten sonra bu takımdan çok şey beklenmemeli.

Bırakın 2 incilik ve 3 üçüncülük, bu halimizle play-off bile zor.

Yönetim bu gelinen durumun asli sorumlusudur.

Bu durumun hesabını camiaya vermeliler.

Ligin bir şekilde sonunu getirip mümkün olan en kısa sürede kulübü kongreye götürüp görevden aflarını istemeleri artık kaçınılmazdır...

Tarihimizde bu kadar kötü bir takım belki de görülmemiştir.

Bu hale nasıl gelindiği gerçekten incelenmelidir.

Kocaelispor’u sevenler çok üzgün ve tepkililer.

Takımın bu halini kabul edebilmek kimse için kolay değil.

Ama oynanan futbol her hafta daha kötüye gidiyor.