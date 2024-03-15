Yönetim bu takımın hesabını camiaya vermeli

Ankara’da içler acısı bir görüntü vardı.
Rakip Gençlerbirliği, doğru dürüst şut bile atmadan, 1.65 boyundaki, Kocaelili(!) 20 yaşındaki santraforu Melih’le bizi yendi.
Utandık, sıkıldık, kahrolduk, yerin dibine geçtik…
Bu satırları yazarken hem üzgün hem öfkeliyim.
Bir takım bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar tepetaklak gider?
Futbolcu grubunun iş ahlakı, mesleki gururu nasıl bu kadar yok olabilir?
İzahı kolay değil.
Mustafa Gürsel 'in Emir’i yedek bırakması şaşırttı.
İnşallah bu konuda geçerli bir mazereti vardır. Çünkü yenilen iki golde de Burak, Attila ve Y. Aptioğlu başroldeydiler.
Devrede oyundan alınan Atila’nın artık yeşil siyahlı formayı giymemesini umut ediyorum. İki gol de onun kanadından geldi.
Çok kötü bir oyun oynadı. Kafa olarak bitirmiş kendini.
Sadece Atila değil, Candeias, Amaral, Beridze, Couacau yabancı oyuncuların hepsi acınacak bir görüntüdeydiler…
Futbol adına yaptıkları hiçbir şey yoktu.
Mustafa Gürsel 'in Kocaelispor’a vereceği bir şey olmadığı artık ayan beyan ortada.
Derhal kendisiyle yollar ayrılmalı. Israr daha büyük zarar verecek…
Bu saatten sonra bu takımdan çok şey beklenmemeli.
Bırakın 2 incilik ve 3 üçüncülük, bu halimizle play-off bile zor.
Yönetim bu gelinen durumun asli sorumlusudur.
Bu durumun hesabını camiaya vermeliler.
Ligin bir şekilde sonunu getirip mümkün olan en kısa sürede kulübü kongreye götürüp görevden aflarını istemeleri artık kaçınılmazdır...
Tarihimizde bu kadar kötü bir takım belki de görülmemiştir.
Bu hale nasıl gelindiği gerçekten incelenmelidir.
Kocaelispor’u sevenler çok üzgün ve tepkililer.
Takımın bu halini kabul edebilmek kimse için kolay değil.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Koukau Haric Dogru - Yorumunuz Koukau haric dogru... adam en azından kendi kapasitesi kadar cabaladı.diger saydiklariniz ise ruhları cekilmiş zombiler gibi takımı adeta sabote ettiler. Buarada Burak hakikaten futbol topuyla 2 ay evvel tanışmış gibi...yazık arkadaş. Bu yetenek eksikliği ile nasıl bunca zamandır oynamış şaşirtıcı. Yan pas ve geri pas harici ayağı yok. Sağ ayak sıfır. Olmaz yahu..insan çalısır ve gelistirir kendini. Bir tek Mehmet'i tebrik ederim. Sonuna kadar mucadele etri. Dipnot: Harun mahalle macinda kalecilik yapsın, gecen macta da korkakca dalmadı adamın ayagina gol geldi. Kaleci korkak olmaz!!! Nokta
Tuns 41 - Playy off da gitti, geçmiş olsun camiaya :((((
Kimi yenicez biz?
Son Pişman - Gençlerbirliğini tebrik edelim
Kocaelispor küme düşmemek hedefini gerçekleştirebilecek bir takım , o kadar
Hangi sivri akıllı bu takımla süper life çıkalım diye gaz verdi , ne yönetim ne futbolcular süper lig falan istemiyor, çok profesyonelce çamura yatıyorlar, olan Ertuğrul Sağlam’a oldu , getsi zaten anlaşmalı katıkçı kavgası
Bu saatten sonra hiçbir gerçek Kocaelispor taraftarı maça gitmemeli , bu yapılan büyük hakaret taraftara
Hodri yeter onlara
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.