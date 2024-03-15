Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Yönetim bu takımın hesabını camiaya vermeli
Murat Köprücü

Murat Köprücü

Ankara’da içler acısı bir görüntü vardı.

Rakip Gençlerbirliği, doğru dürüst şut bile atmadan, 1.65 boyundaki, Kocaelili(!) 20 yaşındaki santraforu Melih’le bizi yendi.

Utandık, sıkıldık, kahrolduk, yerin dibine geçtik…

Bu satırları yazarken hem üzgün hem öfkeliyim.

Bir takım bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar tepetaklak gider?

Futbolcu grubunun iş ahlakı, mesleki gururu nasıl bu kadar yok olabilir?

İzahı kolay değil.

Mustafa Gürsel 'in Emir’i yedek bırakması şaşırttı.

İnşallah bu konuda geçerli bir mazereti vardır. Çünkü yenilen iki golde de Burak, Attila ve Y. Aptioğlu başroldeydiler.

Devrede oyundan alınan Atila’nın artık yeşil siyahlı formayı giymemesini umut ediyorum. İki gol de onun kanadından geldi.

Çok kötü bir oyun oynadı. Kafa olarak bitirmiş kendini.

Sadece Atila değil, Candeias, Amaral, Beridze, Couacau yabancı oyuncuların hepsi acınacak bir görüntüdeydiler…

Futbol adına yaptıkları hiçbir şey yoktu.

Mustafa Gürsel 'in Kocaelispor’a vereceği bir şey olmadığı artık ayan beyan ortada.

Derhal kendisiyle yollar ayrılmalı. Israr daha büyük zarar verecek…

Bu saatten sonra bu takımdan çok şey beklenmemeli.

Bırakın 2 incilik ve 3 üçüncülük, bu halimizle play-off bile zor.

Yönetim bu gelinen durumun asli sorumlusudur.

Bu durumun hesabını camiaya vermeliler.

Ligin bir şekilde sonunu getirip mümkün olan en kısa sürede kulübü kongreye götürüp görevden aflarını istemeleri artık kaçınılmazdır...

Tarihimizde bu kadar kötü bir takım belki de görülmemiştir.

Bu hale nasıl gelindiği gerçekten incelenmelidir.

Kocaelispor’u sevenler çok üzgün ve tepkililer.

Takımın bu halini kabul edebilmek kimse için kolay değil.

Ama oynanan futbol her hafta daha kötüye gidiyor.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Murat Köprücü - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Koukau Haric Dogru - Yorumunuz Koukau haric dogru... adam en azından kendi kapasitesi kadar cabaladı.diger saydiklariniz ise ruhları cekilmiş zombiler gibi takımı adeta sabote ettiler. Buarada Burak hakikaten futbol topuyla 2 ay evvel tanışmış gibi...yazık arkadaş. Bu yetenek eksikliği ile nasıl bunca zamandır oynamış şaşirtıcı. Yan pas ve geri pas harici ayağı yok. Sağ ayak sıfır. Olmaz yahu..insan çalısır ve gelistirir kendini. Bir tek Mehmet'i tebrik ederim. Sonuna kadar mucadele etri. Dipnot: Harun mahalle macinda kalecilik yapsın, gecen macta da korkakca dalmadı adamın ayagina gol geldi. Kaleci korkak olmaz!!! Nokta

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:52
02

Tuns 41 - Playy off da gitti, geçmiş olsun camiaya :((((

Kimi yenicez biz?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:08
01

Son Pişman - Gençlerbirliğini tebrik edelim

Kocaelispor küme düşmemek hedefini gerçekleştirebilecek bir takım , o kadar

Hangi sivri akıllı bu takımla süper life çıkalım diye gaz verdi , ne yönetim ne futbolcular süper lig falan istemiyor, çok profesyonelce çamura yatıyorlar, olan Ertuğrul Sağlam’a oldu , getsi zaten anlaşmalı katıkçı kavgası

Bu saatten sonra hiçbir gerçek Kocaelispor taraftarı maça gitmemeli , bu yapılan büyük hakaret taraftara

Hodri yeter onlara

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:08
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL