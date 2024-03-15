Melih Bostan, Mustafa Gürsel ve Kocaelispor'un tükenişi...

Mustafa Gürsel ile Kocaelispor dördüncü maçına çıktı.

İlk iki maç deplasmanda oynadık, Keçiörengücü ve Erzurumspor ile berabere kaldık.

Bu maçlarda kötü oynadık.

Belki iç sahada daha iyi oynarız diye bekledik.

Geçen hafta Tuzlaspor maçına çıktık.

Yine olmadı.

Tuzlaspor’a bu kez kaybettik.

Mustafa Gürsel, takımın sistemiyle oynuyor.

3-4-3 ve 3-4-1-2 gibi sistemleri denedi olmadı.

Ankara’da yeniden 4-3-3’e döndük.

Bu kez de olmadı.

İzmit’te 2-0’dan 2-2 biten maçta yenemediğimiz Gençlerbirliği’ne cuma akşamı Ankara’da kaybettik.

Hem de bizden, içimizden yetişen Derinceli 2004 doğumlu Melih Bostan’ın attığı gollerle 2-0 mağlup olduk…

… … …

Kocaelispor’u iki golle yıkan Melih Bostan, futbola Derincespor AŞ altyapısında başladı.

Derince Birlikspor’da 1 yıl oynadıktan sonra Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Fenerbahçe altyapısında, yaş gruplarında oynadı.

Milli takımlarda yaş gruplarında da forma giydi, jenerik goller attı.

Fenerbahçe A Takımına yükseldi.

Buradan da kiralık olarak Serik Belediyespor ve Eskişehirspor’da görev yaptı.

Fenerbahçe’de 2026 sezonuna kadar sözleşmesi devam ediyordu. Sözleşmesini fesih edip, Gençlerbirliği’ne transfer oldu…

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Melih Bostan, bu ilde yetişip, giden genç yeteneklerden sadece biri.

Henüz 20 yaşında.

Ceza sahasında topsuz nasıl hareketli, nasıl buluşuyor gördük.

Bizde dünya para verdiğimiz oyuncuları ceza sahasına bile sokamıyoruz

20 yaşındaki Derinceli Melih Bostan, Kocaelispor yönetimine de gerekli dersi verdi…

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Son 2-3 maçtır oyunla ilgili yazacak bir şey bulamıyorum.

Sahaya çıkan on bir de Emir Ortakaya’yı görmeyince başımız gelenleri biliyorduk.

Eğer doğruysa Emir, hafif sakat olduğu için oynamadığını öğrendik.

Yoksa Mustafa Gürsel, Emir Ortakaya’yı kesip Burak Öksüz ile başlamazdı diye düşünüyorum.

Kocaelispor Mustafa Gürsel ile çıktığı 4 maçta puan aldı.

Oyun yok, düzen yok.

Çim halı takımı gibi oynuyoruz.

Her maçta orta sahadaki üstünlüğü rakiplerimize veriyoruz.

Engin Koyun ve ekibi istifa etmeyeceğine göre, tek çare Mustafa Gürsel’i göndermek olacak.