Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Melih Bostan, Mustafa Gürsel ve Kocaelispor'un tükenişi...
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Mustafa Gürsel ile Kocaelispor dördüncü maçına çıktı.

İlk iki maç deplasmanda oynadık, Keçiörengücü ve Erzurumspor ile berabere kaldık.

Bu maçlarda kötü oynadık.

Belki iç sahada daha iyi oynarız diye bekledik.

Geçen hafta Tuzlaspor maçına çıktık.

Yine olmadı.

Tuzlaspor’a bu kez kaybettik.

Mustafa Gürsel, takımın sistemiyle oynuyor.

3-4-3 ve 3-4-1-2 gibi sistemleri denedi olmadı.

Ankara’da yeniden 4-3-3’e döndük.

Bu kez de olmadı.

İzmit’te 2-0’dan 2-2 biten maçta yenemediğimiz Gençlerbirliği’ne cuma akşamı Ankara’da kaybettik.

Hem de bizden, içimizden yetişen Derinceli  2004 doğumlu Melih Bostan’ın  attığı gollerle 2-0 mağlup olduk…

… … …

Kocaelispor’u iki golle yıkan Melih Bostan, futbola Derincespor AŞ altyapısında başladı.

 Derince Birlikspor’da 1 yıl oynadıktan sonra Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Fenerbahçe altyapısında, yaş gruplarında oynadı.

Milli takımlarda yaş gruplarında da forma giydi, jenerik goller attı.

Fenerbahçe A Takımına yükseldi.

 Buradan da kiralık olarak Serik Belediyespor ve Eskişehirspor’da görev yaptı.

Fenerbahçe’de 2026 sezonuna kadar sözleşmesi devam ediyordu. Sözleşmesini fesih edip, Gençlerbirliği’ne transfer oldu…

… … …

Melih Bostan, bu ilde yetişip, giden genç yeteneklerden sadece biri.

Henüz 20 yaşında.

Ceza sahasında topsuz nasıl hareketli, nasıl buluşuyor gördük.

Bizde dünya para verdiğimiz oyuncuları ceza sahasına bile sokamıyoruz

20 yaşındaki Derinceli Melih Bostan, Kocaelispor yönetimine de gerekli dersi verdi…

… … …

Son 2-3 maçtır oyunla ilgili yazacak bir şey bulamıyorum.

Sahaya çıkan on bir de Emir Ortakaya’yı görmeyince başımız gelenleri biliyorduk.

Eğer doğruysa Emir, hafif sakat olduğu için oynamadığını öğrendik.

Yoksa Mustafa Gürsel, Emir Ortakaya’yı kesip Burak Öksüz ile başlamazdı diye düşünüyorum.

Kocaelispor Mustafa Gürsel ile çıktığı 4 maçta puan aldı.

Oyun yok, düzen yok.

Çim halı takımı gibi oynuyoruz.

Her maçta orta sahadaki üstünlüğü rakiplerimize veriyoruz.

Engin Koyun ve ekibi istifa etmeyeceğine göre, tek çare Mustafa Gürsel’i göndermek olacak.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Osman. Sivacilar - Gürsel i gondersende bir şey değişmez yazar bey takım sezon başında yanlış transfer daha ne bekliyorsunuz

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:38

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL