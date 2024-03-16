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Makale Yazısı-

Kocaelispor ruhunu kaybetmiş…
Hulusi Özdilek

Hulusi Özdilek

6 haftadır galip gelemiyoruz.

Dino’nun gittiğinde de 6 hafta galip gelememiştik.

Tarih tekerür eder demişlerde inanmamıştık.

Gençlerbirliği maçı öncesinde İçimiz de biraz olsun umut vardı.

 Şimdi o da bitti…

… … …

Bu takım, bu oyuncularla galip gelemez.

Gol atmak için rakip takımın ceza sahasına bile gidemiyoruz.

Ne yapacağını bilmeyen bir oyuncu grubumuz ve teknik heyetimiz var.

Ne kaleye uzaktan şut attık, ne de ver kaç yapabildik.

Tek tehlikeli atağımız 42.dakikada Kouakou’nun kafa vuruşu var.

Mehmet Yılmaz’ın ortasına alt direğin dibine kafa vuran Kouakou, topu kornere çelen kaleci Ertuğrul…

Biz kaçırdık, onlar ilk yarının uzatma dakikasında attı.

Devreyi 2-0 geride tamamladık, ikinci yarı maçı çevirmenin kolay olmayacağını biliyorduk…

… … …

Maçın ikinci yarısına üç değişiklik yaparak başladık.

Atila Turan, Barış Alıcı ve Vukoviç çıktı, Duhan Aksu, Yusuf Cihat ve Cem Ekinci girdi.

İkinci yarının hemen başında, 49. Dakikada yine kaleci Ertuğrul, yine Mehmet ortaladı 2 metreden Duhan Aksu’nun vuruşu gol olmadı.

Başka net şutumuz yok.

Anlayacağınız ne oynadığımız belli değil…

… … …

Bizimkilerin görmediği, almadığı Derincespor AŞ altyapısında yetişen  Melih Bostan 2 gol attı.

 20 yaşındaki Melih Bostan nasıl gol atılacağını gösterdi.

(3-4-3) - (4-4-2) - (5-4-1)- (3-5-2) ne oynarsak oyna gol yiyoruz…

Hem de çok kolay gol yiyoruz...

Ne savunmada, nede gol atmada becerikli oyuncumuz yok.

Ramil çok çaresiz, kendine güveni yok.

6 pas çaprazından kaleye vuracağına pas veriyor.

Sıkışan futbolcular arkalarını kaleye dönüyor.

Böyle futbolculardan hayır gelmez.

Jose Mourinho’nu getirsek bile takımı düzeltemez.

Cem Ekinci’nin girişiyle biraz hareketlendiysek te uyum sağlayacak elaman yok.

Tek tesellimiz bizi bu hale getiren Engin Koyun istifa edecekmiş.

Git be Başkan, bıraktığın enkazla kalalım...

Bundan sonra RAKİPLERİ ALKIŞLAYALIM...

 

 

 

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