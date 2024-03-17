Noktayı koydu!

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve ikinci kez aday gösterilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ikinci döneme hazır...



İlginçtir, Kocaeli’nin Büyükşehir Belediye statüsüne kavuştuğu 2009 yerel seçimden bu yana ilk kez Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için tam 27 aday çıktı...





Bir diğer değişle, mevcut başkan Büyükakın, 31 Mart’ta 26 tane rakiple yarışacak...

Zorlanacak mı? Hayır...





Geçtiğimiz gün MAK Danışmanlık Şirketi, 22 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.



Saçma ve amatörce bir anketti...

Sadece 1.500 civarında seçmen ile yüz yüze yapılan görüşmeyi anket olarak kamuoyuyla paylaştı.



Ankette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a destek veren seçmen sayısını yüzde 47 olarak açıkladı...





Kocaeli seçmeni partili-partisiz Büyükakın’a büyük bir sempati duyuyor.



2 Milyonluk kentte büyük bir destek arkasına alan Büyükakın için açıklanan rakamın inandırıcı olmadığı bir gerçek.



Evet, Başkan Büyükakın bu ankette de rakiplerine açık ara fark atmış ama Büyükakın için çıkartılan oy oranı düşük tutulmuş. Doğru olmayan, saçma olan bu oran...

Yıpratıcı bir algıdan öteye geçmeyen bir anket sonucudur...





SONAR’IN ANKETİ GERÇEKÇİ...





MAK Danışmanlık Şirketi’nin yayınladığı hayal ürünü anketten sadece üç gün sonra bu kez SONAR Araştırma Şirketi ki SONAR çok daha kurumsal bir şirket, 30 Büyükşehir Belediyesi’nde yaptığı anket sonucunu açıkladı.





SONAR Araştırma Şirketi sahibi Hakan Bayrakçı, gecen akşam CNN’de Ahmet Hakan’ın sunduğu “Tarafsız Bölge” programına çıktı ve yaptığı anketin sonuçlarını değerlendirdi.



Bayrakçı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın Kocaeli’de seçmenin yüzde 54,9’unu alacağını ve seçimi açık ara kazanacağını söyledi.





Bayrakçı, programda ayrıca Büyükakın için önemli cümlelerde kurdu: “Hatırlatmakta fayda var. Burada belediye başkanlarının kişisel başarısı büyük önem taşıyor. Tahir Bey siyaset kökenli de değil, akademisyen. Büyükşehir’de büyük bir teveccüh var kendisine...”



Bayrakçı’nın Büyükakın için söylediği bu sözler önemli ve kıymetli. Bir gerçeği ortaya koymuştur...





Şunu söylemeliyim ki, Kocaeli’nde yarışa katılan 26 farklı siyasi partinin adayları, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk yerel seçiminde kenti yönetmek için ortaya koydukları özveriye saygı duyuyorum.

Ancak sonucu belli bir yarışa katılacaklar.



Başkan Büyükakın’ ı bu şehirde iyi takip eden gazetecilerden biriyim. 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde önemli hizmetler gerçekleştirdi.

Muhalefetin “hiçbir şey yapmadı” demesi büyük bir aymazlık olarak görüyorum.



Partili-partisiz bu şehirde yaşayan insanların üzerinde çok olumlu izlenimler bıraktı.

Her kesime el atıyor, destek çıkıyor, yardımcı oluyor. Telefonu 24 saat açık ve kentin her hangi bir sokağındaki vatandaş bile kendisine ulaşıp derdini anlatabiliyor...





Son beş yılda ortaya koyduğu insani ve vicdani duruş, Büyükakın’ ı 31 Mart’taki seçimde rakipsiz hale getirdi. SONAR anketinde Büyükakın, en yakın rakibine 26 puan fark atmış...



Ben bu farkın 31 Mart seçiminde çok daha yüksek çıkacağını düşünüyorum.



Araştırma şirketleri genel olarak anket yaparken bin ila 3 bin arasında vatandaşla görüşerek bu sonuçları çıkartıyor. Belli bölgelerde ve konumlarda yaşayan insanlara görüşüyorlar. Doğal olarak yanılma payları da çok fazla oluyor.



Bu şehirde siyaseti yakından takip eden biriyim. Kocaeli’ndeki tablo ortada...

Muhalefet partileri parçalanmış durumda. 31 Mart’ta yapılacak seçimde ittifak halinde değil, siyasi işbirlikleri de yok. Bu şehirde toplam oyları bini geçmeyen partileri biliyorum, bu partiler bile büyükşehir adayı çıkartmış durumda.



Muhalefetteki parçalanmışlık, Başkan Büyükakın’ ı yukarıya taşıyor.



Öylede olacak...



SONAR Araştırma Şirketi’nin Büyükakın için ortaya çıkarttığı yüzde 54,9 oy oranının çok daha yukarılara çıkacağını ve oy oranın yüzde 60 ve üzerine çıkacağını düşünüyorum.

Sözün özü şudur:



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, seçim olmadan noktayı koydu...

