Örnek sendikadan örnek sözleşme…

Türkiye işçi sınıfı için lastik işçisinin mücadelesi geçmişten bugüne özel ve örnek oldu.

Rıza Kuas’ın açtığı yolda yürüyen Lastik İş Sendikası, yaşadıkları zorlu süreci rahmetli Abdullah Karacan’ın başkanlığı döneminde aştı, ciddi olarak imkanlara kavuştu. Lastik işçisi gıpta ile bakılan bir seviyeye geldi.

Alaaddin Sarı döneminde de en önemli şey bu kazanımları korumak, geliştirmek olarak belirlendi.

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Ancak tüm sektörlerde olduğu gibi pandemi ile başlayan reel gelir kayıpları lastik işçisini de vurdu.

Hele de TÜİK’in verileri ile reel enflasyon ve gıda enflasyonundaki hissedilir fark, son sözleşme ile ilgili işçilerin beklentisini de yükseltmişti.

Biliyorsunuz lastik sektörünün kalbi büyük ölçüde Kocaeli’de atıyor.

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brisa, Pirelli ve Prometeon ile Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında yaklaşık 6 bin 500 işçi çalışıyor.

Hepsinin gözü kulağı da bu sözleşmedeydi.

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İşçinin tavrını merak ediyordum. Anlaşmanın sağlanmasının ardından 5 fabrikanın işçileri Goodyear fabrikasının önünde bir araya geldi. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, işveren ile üzerinde uzlaşma noktasına geldikleri teklifi işçilere sundu.

İşçiler, Genel Başkan Sarı ve ekibini meşalelerle karşıladı, sözleşmeye onay verdi.

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Sözleşme ile üretim işçilerinin çıplak brüt ücretleri 56 bin 762 liraya, destek işçilerinin ücretleri ise 36 bin 600 liraya çıktı. Ancak brüt ücretlere eklenen sosyal yardımlar ve yan haklarla birlikte üretim işçilerinin giydirilmiş ücreti aylık 90 bin, destek işçilerinin ücreti ise 57 bin lira oldu.

Bu örnek bir sözleşme oldu. Sadece zam miktarı ile değil, işçi adına başka kazanımlar da sözleşmeye girdi.

Sarı “Sözleşmeye Promosyon maddesini ekledik. İkinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık zamlarına enflasyon korumuşa aldık. Son dört ay vergi diliminde çok ücretlerimizi eriten vergi ile ilgili vergi koruması aldık” diyor. İşçiler bu vergi dilimi meselesinden çok rahatsızdı.

Doğru bir iş oldu.

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Uzatmayalım, çok zor bir süreçten geçerken sözleşme görüşmeleri boyunca Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı ile birçok kez konuştum, tavizsiz bir süreç işleyeceklerini işçilerin eriyen haklarını yeni kazanımlarla geri alacaklarını söylüyordu.

Öyle de yaptılar.

Aynı zamanda sektörün gerçeklerine de çok odaklaydı. Her bir dinamiğin işçi haklarıyla kesiştiği en üst noktayı bulmayı başardılar.

Tebrik ediyorum.

Hayırlı olsun.

Örnek olsun.