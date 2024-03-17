Bıraktı ama istifa etmeyecek !

G.Birliği maçındaki tepkiler, alınan yenilginin ardından Engin Koyun, yönetim kurulu üyeleri arasındaki WhatsApp hattına, ” Kocaelispor ve camianın menfaat için devam etmemem gerekiyor değerli arkadaşlar. Kendimi iyi hissetmiyorum ve hafta içi detaylı bilgi vereceğim” yazmış. Gece yarısını geçerken bu bilgi basına sızdı ve kamuoyu Engin Koyun’un bıraktığını öğrendi. Sosyal medyada, gazetelerin internet sitelerindeki yorumlara baktığımda, abartmıyorum yüzde camianın yüzde 99’u bu haberi büyük bir sevinçle karşıladı. Şimdi gözler Koyun’un hafta içindeki açıklamasına çevrildi.

ENGİN KOYUN DURUL’U İŞARET ETMİŞ

Basında geçiş döneminde başkanlığı Recep Durul’un üstleneceğine dair haberler üzerine tüzüğün ilgili maddelerine baktım. Tüzük başkan yardımcılarından en kıdemli olan yöneticiyi, yani Rafet Kırgız’ı işaret ediyordu. İyi de nereden çıktı Recep Durul ile soruşturdum. Engin Koyun bırakma kararını aldıktan sonra yanında olan Recep Durul ile Veli Başkurt’a, “Siz götürürsünüz” demiş. Bir anlamda Durul’u işaret etmiş. Elbette ki, kulübün bir tüzüğü var, öyle işaretle bu işler olur mu diyeceksiniz. Olmaz tabi. Araştırdım onu da. Yönetim kurulunda başta Kırgız olmak üzere hiç kimse talip olmamış.

RESMEN İSTİFA ETMEYECEK

Ayrıca bir önemli nokta daha var. Engin Koyun şimdilik resmen istifa etmeyecek. Zira ederse tüzük gereği kulübün en geç 1.5 ay içinde olağanüstü kongre yapması gerekiyor. Yani mayısın başına kadar yönetim seçimi yapılmalı. Malum ligde normal sezon 12 Mayıs’ta bitecek, sonrasında belki Play-Off’lar var. Yöneticiler kongrenin lig bittikten sonra yapılmasının doğru olacağını düşünüyorlar. Planlanmış, günü gelmiş ödemelerin de bu süreçte yapılması gerekiyor. Bunun için de Engin Koyun resmi istifa için bekleyecek. Bu süreçte izinli sayılacak. Hatırlanacaktır Hüseyin Üzülmez’in rahatsızlığında da aynı yol izlenmiş, talipli olan Engin Koyun başkan seçilmişti.

KIRGIZ’A BÜYÜK TEVECCÜH

Bir anlamda Engin Koyun nasıl geldiyse, öyle gidecek. Kuşkusuz bu süreçte Engin Koyun’un bırakma kararı gerilimi belli derecede azaltacaktır ama geçici başkan olarak Rafet Kırgız’ın göreve gelmesi camiada daha olumlu bulunacaktı. Ki, sosyal medyaya baktığımda Kırgız’ın başkanlığına ciddi bir teveccüh olduğunu gördüm. Adam zamanında Futbol Federasyonu ile Kocaelispor yönetimi arasındaki tercihini Kocaelispor’dan yana kullanmış, doğal olarak camianın, taraftarın gönlünde taht kurmuştu. Ki, başkanlık yaptığı ve yönetimde bulunduğu her dönemde de takdir almıştır. Şu anda gönüllü olarak üstlendiği alt yapıda güzel işlere imza atıyor.

TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYDU

Recep Durul yönetimde ekonomisi en iyi olan isimlerden biri. Sonuçta lig devam ediyor ve kulübün mali vecibelerini yerine getirmeye devam etmesi gerekiyor. Sezon sonuna kadar ödenmesi gereken 80 milyon gibi bir rakam var. Kuşkusuz Büyükşehir’den destek gelecektir ama başkanlığı üstlenecek kişinin de belli bir miktarı masaya koyması gerekiyor. Bunu yapabilecek isimdi Durul. Bu süreçte görevden kaçmamış olması takdire değer. Sonuçta taşın altına elini koydu. Yaklaşık 2 ay süreyle geçici de olsa bu kulübün başkanlığını yapma onurunu yaşayacak. Hayırlısı olsun.

GERİ DÖNME DURUMU

Bu arada akıllara Engin Koyun resmen istifa etmeyeceğine göre bir süre sonra bırakma kararından vazgeçip geri dönebilir, kongre kararı aldırmaz veya kongrede yeniden aday olur gibi konular gelebilir. Daha önce bırakacağım deyip devam ettiği için bir kesimde böylesi bir endişe doğabilir. Kişisel düşüncem böyle bir ihtimal olmadığı. Hatta şu bilgiyi aktarayım. En yakınındakilerden birine, “Geri dönebilir mi ?” diye sorulmuş, “Yüzde yüz değil, yüzde 1000 öyle bir olasılık yok” yanıtı alınmış. O derecede kararlıymış yani. Bence o iş bitti, buradan geri dönüş olmaz.

Arda Turan’ın gazabı

Takımımız her ne kadar umut vermese de, acaba Play-Off’a kalabilir miyiz, bu hafta da üçüncülükteki yerimizi koruyabilir miyiz diye rakiplerin maçlarını takip ediyoruz.

ARDA TURAN’A LAF ATINCA

Dün ilk olarak gözümüz Bandırma-Eyüp maçındaydı. İstanbul ekibi ilk yarıyı önde bitirdikten sonra ikinci yarıda iki gol birden yiyince, Bandırma buradan vermez diye düşündük doğal olarak. Bandırma taraftarı 2-1 öne geçtikten sonra Eyüpspor ve Arda Turan aleyhine sloganlar atmaya başladı. Arda Turan ile dalga geçiyorlardı. Aslında Eyüpspor işi bitirmiş bir takım, kaybetse ne olacak. Ancak bu tezahüratlar futbolcuları kamçıladı, mutlaka kenardan Arda Turan da bir şeyler söylemiştir. Skor önce 2-2’ye geldi, son dakikada da Eyüpspor üçüncüyü atıp maçı kazandı.

UZATMADA YIKILDILAR

Bandırmalılar büyük şok yaşadı. Avuçlarının içine kadar gelen 3 puanı kendi elleriyle verdiler adeta. Düşünün hakemin 6 dakika uzatma gösterdiği maçta 90+2’de 2-1 öndeydiler. Tam Play-Off hattındaki yerimizi sağlamlaştırdık derken yıkıldılar. Bu sonucun ortaya çıkmasında 2-1 öne geçtikten sonra Eyüpspor ve Arda Turan aleyhine sloganlar atan, alay eden Bandırmaspor taraftarının rolü büyüktü. Hiç rakibe bulaşmasalar, tahrik etmeseler büyük olasılıkla maçı alırlardı. Belki de telafisi mümkün olmayacak bir hata yaptılar. Kuşkusuz ki, ortaya çıkan sonuç bizi sevindirdi.