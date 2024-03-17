Ertuğrul Sağlam’ın Kocaelispor’unu çok arıyoruz

Kocaelispor, bu sezon Süper Lig yolunda en önemli hamlesini takımın başına Ertuğrul Sağlam’ı getirerek yapmıştı.

Ertuğrul Sağlam, Türk futbolu için önemli bir spor adamı.

Trabzon’dan sonra bir Anadolu takımını Türkiye Şampiyonu yaptı, Bursaspor’da tarih yazdı.

Böyle bir kariyerli teknik adamın, Kocaelispor’a geldiği için de çok sevinmiştik…

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Son yıllarda Kocaelispor çok iyi yönetilmiyordu.

Bir çok oyuncu geldi, gitti.

Sokağa atılan milyonlarca lira.

Ertuğrul Sağlam geldiği için belki bu savurganlığı engeller, hataların önüne geçer diye düşündük.

Ertuğrul Sağlam, Engin Koyun ve yönetimini kontrol eder diye tahmin ediyorduk.

Belki O’nun zamanın da yine doğru transferler yapılmadı, takım çok iyi futbol oynamadı.

Ancak Kocaelispor’u hep Süper Lig çizgisinde tuttu, oraya çıkacakmış gibi sonuçlar aldık…

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Oynanan futboldan bir çok taraftar memnun değil ama dışardaki insanlar yine de Kocaelispor’u favori gösteriyordu.

Kocaelispor’un oynadığı oyundan aslında futbolcular da memnun değildi. Yendiğimiz maçlarda bile futbolcularımızla yapılan röportajlarda onlarda oynanan futboldan memnun olmadıklarını belirtiyorlardı.

Ertuğrul Sağlam ise sezon başından beri hep oyuncu kalitemizin yetersizliğinden yakındı.

Sonuçta Ertuğrul Sağlam, takımımız üçüncü sırada iken ayrıldı.

Lig ikincisi Göztepe ile aramızda 3 puan fark vardı.

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Ertuğrul Sağlam’dan sonra takımın başına kimin geçeceği çok önemliydi.

Yerine daha kariyerli, kamuoyunun ve futbolcuların kabul edeceği, saygı duyacağı bir isim gelmeliydi.

Mustafa Gürsel ile anlaştık.

Mustafa Gürsel’in bir başarısı yoktu.

İdealist genç teknik adamdı. En büyük başarısı iki yıl önce Bandırmaspor’a Ply-Off finali oynatmak oldu.

Kendisini burada geliştirir diye düşündük.

Ancak olmadı, yapamadı…

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Biz daha iyi futbol beklerken, takım geriye gitti.

4 maçta 2 puan aldı.

Takımla çok oynadı.

Sanki 1.Lig takımını çalıştırmıyorda, U-17 takımının teknik sorumlusu gibi.

Bu kadar oyun sistemiyle oynanılmaz.

Takım deneme tahtasına döndü.

Gençlerbirliği maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “ Her maç üzerine koyuyoruz, gelişiyoruz” dedi.

Hocamız her halde başka bir takımı seyrediyordu.

Süper Lig hedefi olan bir takımın teknik sorumlusu 4 maçta sadece 2 puan alıyorsa, şapkasını önüne koyup düşünmelidir…

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Mustafa Hocam ile olmuyor.

Ertuğrul Sağlam’dan sonra hiç olmuyor.

Ertuğrul Sağlam’a hepimiz kızdık, göze hoş gelen futbol oynatmıyor diye.

O gittikten sonra takımın bu kadar kötü olacağını da kimse beklemiyordu.

Ertuğrul Sağlam’ın Kocaelispor’unu bile çok arıyoruz…