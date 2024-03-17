Mutluluk nedir sizce

Evini kalabalık bir misafir sonrası temizlemek için saatlerce uğraşıyorsan

Bir çok dostun arkadaşın var demektir

Faturalarını ödeyebiliyorsan

Bir işin var demektir.

Pantolonun biraz sıkıyorsa

Aç kalmıyorsun demektir.

Gölgen seni izliyorsa

Güneş ışığını görüyorsun demektir.

Otobüsten indiğin yerden işyerine yayan gidebiliyorsan

Yürüyebiliyorsun demektir

Koşup spor yapabiliyorsan

Nefes alıyorsun demektir

Hükümet hakkında eleştiri yapabiliyorsan

Konuşma özgürlüğün var demektir

Yanındaki insanın sesinden rahatsız oluyorsan

Duyuyorsun demektir.

Badana ve boyasını yapıp , çatısını onarman gerekiyorsa

Bir evde yaşıyorsun demektir

Doğalgaz faturan biraz yüklü geliyorsa

Isınıyorsun demektir

Akşam eve geldiğinde sofranda bir tas çorban varsa

Şükür bugünde doyacağız demektir

Yığınla yıkanacak ve ütülenecek çamaşırların varsa

Bir gardrop dolusu giyeceğin var demektir

Akıllı telefonunun alarmı sabahın köründe çalıp seni uyandırıyorsa

Yaşıyorsun demektir

Aksamları kendini yorgun hissediyor ve bacakların ağrıyorsa

O gün bir şeyler üretmişsin demektir

Arkadaş tüm bunların farkına varabiliyorsan

Mutlusun demektir.

Çünkü mutluluk sorunsuz bir yaşam değil

Sorunlarla başa çıkma yeteneğidir unutmayın.

Herkese hayırlı ramazanlar.

MUTLULUK...

Sorunsuz bir yaşam değil,

Onlarla başa çıkabilme yeteneği