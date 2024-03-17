Mutluluk nedir sizce

Evini kalabalık bir misafir sonrası temizlemek için saatlerce uğraşıyorsan
Bir çok dostun arkadaşın var demektir
Faturalarını ödeyebiliyorsan
Bir işin var demektir.
Pantolonun biraz sıkıyorsa
Aç kalmıyorsun demektir.
Gölgen seni izliyorsa
Güneş ışığını görüyorsun demektir.
Otobüsten indiğin yerden işyerine yayan gidebiliyorsan
Yürüyebiliyorsun demektir
Koşup spor yapabiliyorsan
Nefes alıyorsun demektir
Hükümet hakkında eleştiri yapabiliyorsan
Konuşma özgürlüğün var demektir
Yanındaki insanın sesinden rahatsız oluyorsan
Duyuyorsun demektir.
Badana ve boyasını yapıp , çatısını onarman gerekiyorsa
Bir evde yaşıyorsun demektir
Doğalgaz faturan biraz yüklü geliyorsa
Isınıyorsun demektir
Akşam eve geldiğinde sofranda bir tas çorban varsa
Şükür bugünde doyacağız demektir
Yığınla yıkanacak ve ütülenecek çamaşırların varsa
Bir gardrop dolusu giyeceğin var demektir
Akıllı telefonunun alarmı sabahın köründe çalıp seni uyandırıyorsa
Yaşıyorsun demektir
Aksamları kendini yorgun hissediyor ve bacakların ağrıyorsa
O gün bir şeyler üretmişsin demektir
Arkadaş tüm bunların farkına varabiliyorsan
Mutlusun demektir.
Çünkü mutluluk sorunsuz bir yaşam değil
Sorunlarla başa çıkma yeteneğidir unutmayın.
Herkese hayırlı ramazanlar.
MUTLULUK...
Sorunsuz bir yaşam değil,
Onlarla başa çıkabilme yeteneği
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.