Gölcük’te fark yarattı...

31 Mart Pazar günü Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında şehirlerimizi yönetecek belediye başkanlarımızı seçiyoruz...



Seçilecek belediye başkanları Cumhuriyetin ikinci yüzyılının seçilmiş ilk belediye başkanları olacak..

Tarihe geçecekler...



Seçime iki haftalık kısa bir süre kaldı.

Siyaset hareketli. Partiler ve adaylar heyecanlı...



Siyasi partiler adaylarını şubat ayı başında adaylarını açıkladı...

Adaylar yaklaşık bir buçuk aydır halkla buluşuyor gösterilenler, projelerini anlatıp oy istiyor...



Yerel seçimin havası farklı olur. Genel seçimde oy parti tercih edilir. Yerel seçimde seçmen tercihini kişiye yapar.

Yerel seçimde adayın kim olduğu önemlidir...

Adayın duruşu seçmen için çok önemli. Belediye başkan adayından dürüstlük arar, güven arar, her kesime eşit mi davranıyor ona bakar...



BELEDİYE BAŞKANINDAN NE ÖZELLİKLER OLMALI?



Sokağa çıkıp halka, “İdeal bir belediye başkanı nasıl olmalı” diye sorsanız, genel olarak şu yanıtları alırsınız:

Dürüst olmalı, Çalışkan olmalı, Halkın içinde olmalı, Güvenilir olmalı, Hukukun gücüne inanmalı, Kendisine oy vermeyen kesimi de kucaklamalı, Kendi siyasi partisinin fikirleri dışındaki fikirlere de açık olmalı, Laik olmalı, Yüksek eğitimli olmalı, Yardımsever olmalı...

ALİ YILDIRIM SEZER, FARKLI ADAY...

12 ilçe belediye başkan adayı arasında, yukarıda saydığım bu özellikler eksiksiz olarak Gölcük Belediye Başkanı ve ikinci dönem aday gösterilen Avukat Ali Yıldırım Sezer’de mevcuttur...



Sezer, çok yönlü, entelektüel ve farklı bir siyasetçi...

Hukukçu, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Siyaset adamıdır...

GÖLCÜK’ÜN ÇOÇUĞUDUR...



Başkan Sezer’i, adliye muhabirliği yaptığım yıllarda tanıdım. Genç ve idealist bir avukatt...





Başan Sezer, CHP Derince Belediye Başkan Adayı olan Sertif Gökçe’nin 2014-2018 yılları arasında Kocaeli Barosu Başkanlığı yaptığı dönemde baro yönetim kurulu üyesiydi. Sonraki dönemde de yönetim kurulu üyeliği yaptı...

Çarşaf liste ile yapılan baro seçimlerinde en yüksek oyu alan yönetime seçiliyor.



Ali Yıldırım Sezer, tam beş dönem üst üste baro yönetim kurulu üyeliğine ‘en yüksek oyu’ alarak seçildi...

Efendiliği, çalışkanlığı, dürüstlüğü, entelektüelliği ve idealist duruşu ve uyumlu yapısıyla hep sevildi, değer buldu...

Meslektaşları Sezer’i seviyor ve güveniyordu...



Ali Yıldırım Sezer, harbi Gölcüklüdür...

Gölcük Saraylı doğumludur. İlk, Orta ve Lise öğretimini Gölcük’te tamamladı. Gölcük Hayrettin Paşa Lisesi Mezunudur.



Benim gazeteciliğine başladığım 1992 yılında Sezer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde mezun oldu...



İyi bir hukukçu olan Sezer, aynı zamanda sanat, spor ve sosyal yönü kuvvetli çok yönlü biridir...



Gölcük Yelken Kulübü, GÖLASDER, Gölcük Fotoğraf Sanatları Derneği kurucularından ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı.

Gölcük Kent Konseyi ve Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı.



Başarı için her zaman kendisini aşmaya çalışan Sezer, yaşamında sürekli kazanmış ve birçok unvanı yaşamına sığdırmış...



Ali Yıldırım Sezer, günümüz siyasetçilerine örnek biridir...



Gölcük’ün başarılı hukukçunun hayat hikâyesini anlatan dosya, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gidince, tereddütsüz olarak 2019 yerel seçimde Belediyle Başkan Adayı ilan etti.

Bu tercih, Sezer’in aktif siyasi yaşantısının da başlangıcı oldu...



YÜZDE 51,73 İLE KAZANDI...



Başkan Sezer, 2019 yılındaki yerel seçimde henüz taze ve deneyimi olmayan bir siyasetçiydi. Karşısında deneyimli ve kurt siyasetçilerle yaşanabilir bir Gölcük için yarışa girdi...



Gölcük doğumlu olması ve ilçeyi çok iyi bilmesi avantsjını iyi yönetti.

Gölcüklüler çocuğuna sahip çıktı. Sezer siyasete farklı bir tarz getirdi. Dürüst, samimi ve güven veren yanıyla seçmenin güvenini kazandı. Disiplini önceleyen, kurumsal ve ekip ruhunu öne çıkaran Sezer, gelecekte de başarılı bir siyasetçi olacağı sinyallerini vermişti...

2019 yılında teşkilatı ile uyumlu bir çalışma ortaya koydu. Seçimi en yakın rakibine yüzde 10 puan fark atarak yüzde 51,73 oy oranıyla kazandı...



DEPREMDEN 10 YIL SONRA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ...

Ali Yıldırım Sezer, hüznün ve acının şehri olan Gölcük’te, büyük yıkım ve can kayıplarının yaşandığı 17 Ağustos 1999 depreminde acıyı derinden yaşayan genç bir hukukçu ve siyasetçiydi...



Arkadaşı, dostları, aile yakınlarından oluşan binlerce hemşehrisini kaybetti. O hüzünlü süreçte hemşerilerinin acılarını paylaştı. Hukuk mücadeledi verdi. Yaşadığı ilçe yerle bir olmuştu. On binlerce konut yıkıldı, daha fazlası ise oturulamaz hale gelmişt...

Sezer, depremin izlerinin henüz silinmediği Gölcük’te tam 10 yıl sonra belediye başkanı seçildi...



Hayali vardı.

Depremde binlerce hemşerisine mezar olan, risk oranı yüksek binaları yıkıp, yaşanabilir, huzurlu yeni bir Gölcük inşa etmekti. 2019'da belediye başkanı seçilerek bu şansı yakaladı...

BÜYÜK DÖNÜŞÜM BAŞLATTI...

Başkan Sezer, Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği yaparak Gölcük’ün tam kalbi olan Merkez Mahallesi’ndeki riskli binaları yıkıp burada kentsel dönüşüm konutları yapmak için girişim başlattı.





Bilindiği gibi kentsel dönüşüm projeleri yerel yöneticiler için zordur.

Dönüştürülecek alandaki vatandaşları mağdur etmeden ikna etmeniz gerekiyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın'ınn gücünü yanına alarak cesurca bir adım attı. Gölcük’te büyük dönüşümü resmen başlattı.

Bölgede oturan vatandaşlarla yapılan görüşmelere bizzat kendisi katıldı. Tek bir pürüz çıkmadan, yaşanacsk tüm mağduriyete kefil olarak tüm vatandaşları razı.



Vakit kaybetmeden projeyi başlattı. Kentsel dönüşümün yapılacağı alandaki tüm yapılar yıkıldı. Enkazları kaldırıldı. Yeni konutlar için alan hazır hale getirildi...



11 Nisan 2023 tarihinde büyük dönüşümün ihalesi yapıldı...



1 Milyar 533 Milyon TL’ye ihaleyi kazanan firma çalışmalarına başladı.



Gölcük’ün kalbindeki dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Dönüşüm kapsamında toplam 10 blokta 360 daire, 407 işyeri ve 985 araçlık iki katlı otopark yapılacak...





Geçen 5 yılda başkan Ali Yıldırım Sezer, elbette ki sadece kentsel dönüşüm projesi ile uğraşmadı.

Gölcük’ün alt ve üst yapısından tutun, Saraylı bölgesinde bulunan tarihi yapıların restorasyonu, Değirmendere’deki Yalı Evleri Projesi, Askeri Lojman Projeleri ve daha birçok projeye hayat verdi...

SEÇİMİ RAHAT KAZANIR...



Gölcük’ü gri tondan beyaza evrilten bir anlayış segileyerek değişime dönüştüren başkan Sezer, son beş yılda belediye yönetiminde titiz, hesap bilen, tutarlı, disiplini ön planda tutan bir anlayışla yönetti.





Birçok il ve ilçelerde belediyeler ‘arpalık’ yeri olarak görülürken, inanılmaz savurganlıklar yaşanırken, başkan Sezer, Gölcük Belediyesi’nin bütçesini titizlikle halk için kullanarak güvenini de pekiştirmiş oldu.

Şunu da söylemekten yarar görüyorum.

Başkan Sezer, bu özenli anlayışı Gölcük halkı için ortaya koyarken, hoşnut olmayan bazı kesimlerin de hedefi oldu. Yıpratmak istediker. Büyükşehir Belediye Başkanı ile arasının açıldığını yaydılar. İkinci dönem aday gösterilmemesi için ellerinden geleni yaptılar. Başarılı olamadılar.

Gölcük’te “doğru insan” yine kazandı...



Gölcük’ün çocuğu olan belediye başkanı Ali Yıldırım Sezer'in ikinci dönemindeki hedefi elbette ki devam eden kentsel dönüşüm projesini tamamlamak olacak. Ve diğer projeler de devam edecek.



Sevgili okurlarım, yazımı ünlü Alman düşünür Goethe’nin şu sözleriyle bitirmek istiyorum: “Tedirginlik ve endişe zeki insanlara özgüdür. Bir aptalın endişelendiğini göremezsiniz...”



Başkan Sezer, zeki ve çalışkan bir insandır. Sorumluluk üstlendiği Gölcük için hep endişeliydi.

Çünkü Gölcük için duyarlıdır. Daha iyisini ve daha fazlasını yapmak istiyor...

Çağdaş toplumların en önemli nitelikleri kentleşmeyle doğru orantılıdır. İyi bir kentleşme, iyi bir yönetimden geçer. Hukukçu, edebiyatçı, sanat aşığı ve siyasetçi, Ali Yıldırım Sezer, Gölcük için kudursuz bir balkan ve yöneticidir.

Beş yılda Gölcük’te fark yarattı.



İkinci beş yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile birlikte uyumlu çalışarak Gölcük’te çok daha güzel hizmetler üretmek için yola çıkmıştır.



Farkını, rakiplerine fark atarak kazanacak... Yskın tanıdığım başjan Ali Yıldırım Sezer'in çıktığı bu kutsal yolculukta başarı diliyorum...