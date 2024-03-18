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Makale Yazısı-

Engin Koyun’un en büyük sıkıntıları
Adem Turgut

Adem Turgut

Engin Koyun dönemi bugün fiilen bitiyor…

Resmen demiyorum çünkü eğer resmen istifa ederse bir ay içinde kongreye gidilmesi gerekiyor ve bu da lig bitmeden bir kongre savaş ya da krizi anlamına gelebilir.

O nedenle Koyun bugün yapılacak toplantıda bir vekil atayacak ve kendisi kenara çekilecek. Takımı sezon sonuna başkan vekili taşıyacak. Vekil adayları arasında Recep Durul, Tuncay Arıcan, Bilal Acar ve Osman Özsoy’un isimlerini duydum. Ancak bana göre Durul adı ağır basar ve kalan haftalarda başkan vekilliği koltuğunda o oturur. 

***

Dün Engin Koyun ile telefonda sohbet ettim. Üzgündü. İstifa kararlılığı içindeydi. Ama bir yandan takımın Play Off’ta olacağına inancı da tamdı. Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in hamlelerinin sonuç vereceği kadar rakiplerin de kötü gidişinin bu iyimserliğinde etkili olduğunu söylüyor.

Umarım haklı çıkar.

Ancak benim son haftalarda seyrettiğim Kocaelispor’da bu ışık yok. Hatlar arası kopuk, rakibi ısıracak hali yok. Girilen pozisyon sayısı az, atılan gol sayısı daha da az…

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Bunları Koyun’a da söyledim, “Ertuğrul Sağlam’ı erken gönderdiniz. İki hafta deplasman maçı vardı. Taraftar baskısı olmadan oynayacağı iki maç Sağlam’ın toparlamasını sağlayabilirdi. Ötesinde bu milli araya kadar sabretmeliydiniz. Eğer gerekiyor bu arada yapardınız. Böylece gelen hoca da takımla çalışmak için vakit bulurdu” dedim.

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Ancak böyle de olsa Engin Koyun ile camia arasındaki kopukluk da düzelmeyecekti.

Çünkü Engin Koyun’un camia ile arasında aşılamaz sıkıntıları var:

Bir- Camianın yeniden dirilişi sürecinde aktif olmayışı ve ne yaparsa yapsın ‘Gümüşhaneli’ olarak lanse edilmesi.  Yani camianın önemli bir bölümü onu bir takımın yükseliş hikayesinin bir parçası olarak görmüyor.

İki- Her ne kadar takımı 1. Lige iki kere çıkarttıysa da beklentinin tavan olduğu sezonda yaşanan küme düşme meselesi onun peşini bırakmadı.

Üç- Bu yılın başında hedefi Süper Lig olarak koymaması ve bu hedefi zorlayan ismin Ertuğrul Sağlam olması da camianın en küçük başarısızlığı yönetimi değil doğrudan başkana tahvil etmesine yol açtı.

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Sonuç; Engin Koyun belki şampiyonluklarla Kocaelispor tarihine geçti ama taraftarın gönlüne giremedi. Dino’dan sonra Tanque’nin gidişleri de tuz biber oldu.

Tüm bunlar da Engin Koyun’un sonu oldu.

Ne diyelim hayırlı olsun. Emekleri için Koyun’a teşekkür ediyorum, yeni seçilecek başkan vekiline de kolaylıklar- başarılar diliyorum.

 

…………..

 

Emekliye yapılan

her hamle iyidir

 

Toplumun en sıkıntılı kesimi emekliler. Bu nedenle iktidarın da emeklilere yönelik özel çalışmaları var.

Emekliler asgari ücretli karşısında da gerilediği için ek tedbirler düşünülüyor.

Son düzenleme ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın elektrik, doğalgaz ve gıda desteklerinden, en düşük emekli aylığı alanların da yararlanması sağlanacak.

***

Nasıl olacak?

Emeklilere yapılacak sosyal destekler için "emekli kart" tasarlanıp vatandaşların faydalanması sağlanacak.

Aile Bakanlığı'nın destek programından kimlerin yararlanabileceğine ilişkin kriterler de netleştiriliyor.

Bir- En temel kriter tabandan emekli aylığı alınması olacak. Yani, 10 bin lira ve altında emekli aylığı alan, eve giren başka bir geliri de bulunmayan emeklilerin desteklerden yararlanması sağlanacak.

İki- Bunun yanı sıra uygulanacak kriterlerin, örneğin, "emekli ve oturduğu bir evi olan, kira geliri elde etmeyen" gibi detaylara ilişkin çalışmalar da sürüyor.

***

Bu kararı eleştirenler olmuş.

Bir cümle ile fikrimi söyleyeyim: Emekli lehine yapılan her hamle iyidir.

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Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

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