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Makale Yazısı-

Mustafa Gürsel neden istifa etmiyor?
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor’da Ertuğrul Sağlam’dan sonra göreve gelen Mustafa Gürsel’in performansı tartışılıyor.

Ertuğrul Sağlam’ın oynattığı futbol camiayı ve taraftarları mutlu etmediği için yeni bir teknik adam arayışına gidildi.

Mustafa Gürsel’den takımı toparlaması bekleniyordu.

Ancak  4 maç sonunda tam bir hayal kırıklığı oldu.

4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alındı…

… … …

Süper Lig hedefiyle yola çıkılan bir takımın teknik direktörü 4 maçta 2 puan alıyorsa, performansı sorgulanmalıdır.

Buna bile gerek kalmadan kendisi bırakmalıdır.

Bu takımın oyuncu kalitesi belki iyi değil. Ama bu kadar kötü, rakipleri karşısında ezik oynamamalıdır.

Mustafa Gürsel geldiğinde Kocaelispor ilg üçüncüsü, ikinciyle de arasında 3 puan fark vardı.

Yani Mustafa Gürsel hazır takıma geldi…

O ne yaptı, her hafta kadroyu değiştirdi, yeni arayışlara girdi.

Aslında bizim oyuncuların mental anlamda desteğe ihtiyaçları vardı.

Mustafa Gürsel ve ekibi bunu yapamadı.

… … ..

Son ki haftada yönetime karşı yoğun bir tepki var.

Bu tepkinin sonunda da Engin Koyun bırakma kararı aldı.

Bunu kamuoyuna açıklamadı.

Ancak bıraktığını yönetimi kurulundaki arkadaşlarına söyledi.

Bugün yönetim kurulunun yapacağı toplantıda Kocaelispor’un yeni Başkanı belli olacak.

Eğer Engin Koyun, gerçekten de bıraktıysa, “Gölge Başkan” olmayacaksa, o zaman Mustafa Gürsel de ayrılmalıdır.

Sonuçta Mustafa Gürsel’i takımın başına getiren Engin Koyun’dur.

Yönetim kurulu üyeleri değildir.

Başkan olması beklenen Recep Durul hiç değildir.

Bu durumda Mustafa Gürsel, yeni gelecek Başkanın rahat çalışması için bırakması daha uygun olur…

… … …

Mustafa Gürsel, sadece Başkan Engin Koyun bıraktığı için değil, başarısız olduğu için de gitmelidir.

Her puan kaybının ardından suçu başka yerde arayıp, sorumluluktan kaçmasını kabul edilemez.

Mustafa Gürsel, Ankara’daki Gençlerbirliği maçından sonra bir duruş gösterip, istifa etmeliydi.

Doğrusunu söylemek gerekirse, istifa etmesini bekledik.

Hani takım iyi futbol oynar, gelecek haftalar için umut verir,  o zaman kredisi devam eder.

Mustafa Gürsel’in Kocaelispor’daki kredisi de bitmiştir.

Milli Takım arasında da yeni Başkan teknik ekibini belirleyip,  Süper Lig umutlarımız sürdürmeliyiz…

 

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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