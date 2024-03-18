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Makale Yazısı-

Ekrem Can’ın vefatı, Ertuğrul Sağlam ve Tanque ‘nin gidişiyle tepetaklak olduk
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

Hepimiz aynı şeyi soruyoruz, sorguluyoruz. Bir takım nasıl bu kadar değişim gösterebilir, kötüye gidebilir diye. İlk yarıda da çok iyi oynamıyorduk ama sonuç alıyorduk. Devreyi ikinci sırada, yani Süper Lig’e doğrudan çıkacak yerde bitirmiştik. İkinci yarı resmen tepetaklak olduk.

NE DEĞİŞTİ DE BÖYLE OLDU ?

Ne değişti de, böyle oldu sorusunun cevabını arıyoruz. Değişen öç önemli nokta var. Kronolojik sıraya göre birincisi: Teknik asbaşkan, transfer komitesi başkanı Ekrem Can’ın vefatı. Ki, merhum Ekrem Can yönetimin futbol aklıydı, sezon başı transferleri Selçuk Kösemen ve Ertuğrul Sağlam ile birlikte yapmışlardı. Teknik ekiple, futbolcularla da iletişimi çok iyiydi. Aynı zamanda yönetimde kasa kolaylığını sağlıyor, günü gelmiş ödemelerin yapılabilmesi için cebinden kaynak aktarıyordu.

TANQUE VE SAĞLAM

İkincisi: Boluspor maçı öncesinde Tanque’nin ayrılışı. Takımın en skorer ismiydi. Attığı gollerle takıma hayat veriyordu. Ertuğrul Sağlam oyunu onun üzerine kurmuştu. Üçüncüsü ise: Şanlıurfa maçı sonrasında Ertuğrul Sağlam’ın gönderilmesi. Sosyal medyaya bakıyorum büyük çoğunluk Sağlam’ın gönderilmesinin ardından çöküşün başladığı düşüncesinde, bu yüzden yönetime tepti gösteriyorlar.

YERLERİNİ DOLDURAMADIK

Tanque’nin takımdan ayrılmasının gol yollarında sıkıntıyı ve kötü sonuçları beraberinde getirdiğini düşünenlerin oranı da fazlaca. Bir kesim de Ekrem Can’ın vefatıyla hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını düşünüyor. Kulüplerin kaderi bir yöneticiye, takımların kaderi bir futbolcuya veya giden teknik adama bağlı olmamalı mutlaka. Ama bunun için yerlerinin doldurulması gerekir. Yönetimde Ekrem Can’ın yerini doldurmak mümkün değildi.

EN ÇOK HANGİSİ ETKİLEDİ ?

Ne ekonomik güç olarak, ne teknik ekip ve futbolcularla iletişim noktasında. Tanque gittikten sonra daha iyisi alınacak dendi, alınanları gördük, tam bir hayal kırıklığı. Sağlam’ı gönderdikten sonra da iyi bir tercih yapamadığımız çok net ortada. Sonuç olarak performansımızda siyah ile beyaz derecesindeki bu farklılık bu üç ana sebebe dayalı. En çok hangisi etkiledi diye sorarsanız camianın geneli Sağlam’ın girişi diyor ama benim düşüncem Tanque’nin gidişi.

BİR SANTRAFORDAN FAZLASI

Brezilyalı futbolcu takımda kalsaydı Sağlam’ın gidişi bence bu derecede takımı etkilemezdi. Tanque gittikten sonra Sağlam ile devam edebilseydik de bu kadar kötü olmazdık ama santrafor eksikliğini ciddi olarak yaşardık. Tanque sadece bir santrafor değildi çünkü, oyun sisteminin üzerine kurulduğu bir isimdi. Başka bir anlamda temel direği. Yerini birini de koyamayınca resmen patladık. O gittikten sonra tek bir galibiyetimiz bile yok.

Aslında iki sezon önce küme düştüğümüz sezona benzer bir senaryo var ortada. O sezon da devre arasında takımın golcüsü Dino’yu kaybetmiş, Mustafa Reşit Akçay ile yılları ayırmakta geç kalırken, yerine de doğru bir tercih yapmamıştık. Demek ki ders almamışız, akıllanmamışız!

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Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

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