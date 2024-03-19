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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

5 bin TL nakit desteği seçim sonrası başlıyor...
Cemalettin Öztürk

Cemalettin Öztürk

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ilk 5 yılda yaptıkları hizmetleri ve gelecek ikinci 5 yılda yapacakları projelerini, 18 Şubat tarihinde açıklamıştı. Proje tanıtım toplantısına katılmıştım...
  
Başkan Büyükakın, son beş yıllık başkanlık döneminde gerçekleştirdiği ve hayat verdiği 1.300 civarındaki projeyi görselleriyle birlikte anlatmıştı...
Anlattıkları arasında büyük Mega projeler de vardı, vatandaşa dokunan ve günlük yaşamını kolaylaştıracak projeler de...

Bırakalım muhalefet kanadını ve büyükşehir yarışındaki rakipler; ‘Büyükakın hiçbir şey yapılmadı’ diye kıskançlık yapsın, hasetlik yapsınlar.
Bu şehre beş yılda yapılan hizmetler ortada...

Bizde bir deyim var; “Kedi, uzanamayacağı ciğere murdar” dermiş...

Bizim bu şehirdeki muhalefet de aynıdır...
Ne yapsanız, yaranamazsınız, takdir görmezsiniz. Doğru olana da yanlış der, yanlışa da yanlış der...

Başkan Büyükakın, 31 Mart öncesinde yaptıklarını ve yapacaklarını anlattığı programda benim en çok ilgimi çeken “Sosyal Destek Projeleri” oldu...

Hep söylerim...

Yerel yönetici kentin Şehri Emin’idir...
Yani, kentin sahibidir, evin babasıdır...

Nasıl ki ailenin babası varsa, kentin babası ve reisi de belediye başkanıdır...

Mesela, baba, eve mutfak eşyası veya oda takımı aldığında evde genelde mutluluk havası eser ama çocuk pek mutlu görünmez.

Baba, küçük çocuğuna sevdiği bir kıyafet aldığında veya istediği bir oyuncağı aldığında çok sevinir. Mutlu olur.

“İnsana dokunmak” işte bu kadar önemlidir...

Başkan Büyükakın, kente büyük hizmetler yaptı ve yapıyor ancak kentin varoşunda ekonomik sorunla boğuşan bir aile, “Metro, tramvay, başka büyük hizmetler yapmış neyime...” der ve mutsuzluğunu dile getirir...

Belediye başkanı, ekonomik sorun yaşayan aileye sosyal destek sunduğunda o aile çok mutlu olur.

Evet;

Başkan Büyükakın, seçim vaatlerini açıkladığında bu kentte yaşayan dar gelirli ailelere öyle bir söz verdi ki, yankısı çok büyük oldu...

5 bin TL nakit desteği seçim sonrası başlıyor...

Neler demişti Büyükakın?


* 60 yaş üstü ihtiyaç sahibi büyüklerimize aylık 5 bin TL nakit desteği vereceğim...”

İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize aylık 2 bin TL nakit desteği vereceğim...”

* İhtiyaç sahibi ilk, ortaokul ve lise öğrencilerimize aylık 1000 TL nakit desteği vereceğim...”

* Çalışabilecek kimsesi olmayan ailelere nakit desteği vereceğiz...”

* Belirlenen dar gelirli ailelere gıda, giyim, su, elektrik, doğalgaz desteği vereceğiz...

Başkan Büyükakın’ın açıkladığı bu destek paketleri 2 milyon 100 bin nüfuslu kentte büyük bir yankı uyandırdı.>

O tarihten bu yana yüzlerce hatta binlerce dar gelirli aileler Büyükşehir Belediyesini arayarak verilecek desteklerin ne zaman başlanacağını sormuştu.

Aileler gazetemizi de arıyor. Hemen her gün onlarca telefon alıyoruz.

 
Açıklanan destek paketleri arasında en çok ilgiyi çeken, 60 yaş üstü ihtiyaç sahibi büyüklere aylık 5 bin TL nakit desteği...

Gazetemizi arayan vatandaşlar daha çok 5 bin TL’nin verilmesine ne zaman başlanacağını soruyor...

5 bin TL nakit desteği seçim sonrası başlıyor...

HASAN AYDINLIK AÇIKLADI...

Gazeteye çok sayıda vatandaş gazeteyi arayınca, vatandaşa doğru bilgileri vermek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde sosyal hizmetlerden sorumlu olan genel sekreter yardımcısı Hasan Aydınlık’ı aradım.

Yaşanan durumu izah ettim ve desteklerin ne zaman verileceğini sordum.

Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık şunları anlattı:

Evet, başkanımız seçim beyannamesinde sosyal destek paketini açıkladıktan sonra çalışmalara hemen başladık. 2 milyon 100 bin nüfuslu şehirde aylık 5 bin TL maaş verilecek 60 yaş üstü vatandaşlarımız ile ilgili çalışma devam ediyor.
Hızlıca bu araştırmayı sonuçlandırıp seçimden sonra 60 yaş üstü vatandaşlarımıza aylık 5 bin TL nakit desteğini hesaplarına yatıracağız. Yapacağımız diğer sosyal desteklerimiz için de çalışmalar sürüyor. Ödemelerimiz seçimden sonra başlayacak...” dedi.

 
Sevgili okurlar, Başkan Büyükakın’ın vaat ettiği sosyal destekler sadece seçim vaadi değil, 2023 yılında da sosyal destekler yapılıyordu. Şimdi sadece kapsamı genişletildi.

 

Mesela, Büyükşehir Belediyesi geçen yıl dar gelirli ailelere toplam 600 milyondan fazla destek sundu. Yaşlı ve engellilere toplu taşıma desteği olarak da 400 milyon liranın üzerinde katkı sundu. Yani sadece 2023 yılında 1 Milyar lira sosyal destekte bulunmuş...

 

Yeni dönemde ise dar gelirli büyüklerimize 5 bin liraya kadar nakit destek sağlayarak sosyal ihtiyaçları karşılayacak...

5 bin TL nakit desteği seçim sonrası başlıyor...

 
SÖYLEDİKLERİ TAKDİR GÖRMÜŞTÜ...
 

Hatırlayın başkan Büyükakın pandeminin kasıp kavurduğu ilk zamanlarında bir cümle kurmuştu; “...Pandemi çok kötü bir yere giderse, her şeyi durdurur belediyenin tüm bütçesini vatandaşa harcarım...” demişti...

 

O sıkıntılı süreçte başkan Büyükakın’ın bu çıkışı, vatandaşlar tarafından çok büyük bir takdir toplamıştı. Başkana güven duymuşlardı. Bu çıkışıyla tüm  Türkiye’de örnek gösterilmişti...

Evet;

Başkan Büyükakın’ın anlattığı yatırımlar ve projeler elbette ki çok önemli ama beni en çok cezbeden, etkileyen insana dokunan sosyal destek projeleri oldu...

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Yazar Cemalettin Öztürk - Mesaj Gönder --- Okunma

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