Raylı sisteme muhalefet etmek çok anlamsız…

Şehir Hastanesi tramvay hattında yolcu taşımacılığı dün sabah başladı. Hat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun da katılımı ile pazar günü devreye alındı. Ve dün itibarıyla de deneme sürüşleri adı altında yolcu taşımacılığı başladı. 3 kilometre uzunluğunda olan ve 5 duraktan oluşan hatta bayram sonuna kadar vatandaşlar ücretsiz seyahat edebilecek.

Ama iyi bilin bu projenin bitmesi hiç kolay olmadı. Çok zorluk çekildi.

İhale itirazlar nedeniyle defalarca tekrarlandı. Siyasi menfaat toplumsal menfaatin önünde tutuldu, kritik öneme sahip hattın yapımı baltalandı.

Üstüne üstlük pandemi, ekonomik kriz, deprem ve savaş gibi ağır bir süreçten geçilirken Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattı yapıldı.

GÜNDE 50 BİN YOLCU

Şehir Hastanesi sağlıkta bölgenin büyük yükünü çekiyor. Geçtiğimiz yıl 3 Nisan’da hizmete girdi. 1200 yaprak, 214 poliklinik, 63 yoğun bakım ve tüm hizmet alanları ile çok fonksiyonel bir sağlık kompleksi…

Ve elbette oraya ulaşım en önemli konulardan biri…

Boğazova ulaşımı önemli bir aks oldu. Yeni şehir içi hatları da kondu. Ancak günde 50 bin yolcu taşıyacak bu hat Şehir Hastanesi ulaşımı için ilaç gibi oldu. Şehir Hastanesi artık herkese daha da yakın hale geldi.

BÜYÜKAKIN: HEDEF YÜZDE 30

Ama sadece Şehir Hastanesi meselesi değil, Kocaeli’de en çok şikayet ettiğimiz trafik ve bu anlamda en kalıcı çözüm raylı sistem…

Bir tamamlayıcı yöntem olmasına rağmen tramvayın İzmit için katkısını görüyorsunuz. Herkes kendi bölgesine tramvay gelsin istiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de raylı sistem konusunda çok gayretli. Şehir Hastanesi Tramvay hattı, bu gayretin ürünü… Ulaştırma Bakanlığı yaptı, geri ödemesini Kocaeli Büyükşehir yapacak ve hattı işletecek.

Sırada Yeni Kocaeli Stadyumu hattı var.

Hattın açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bu bakışa dikkat çekti ve “Bizim temel hedefimiz Kocaeli’deki toplu taşımadaki raylı sistem payını yüzde 30’a çıkarmak. Bu hatla yüzde 20’ye çıkacağız. Alikahya tramvay hattı yapılacak ve aynı zamanda mevcut hattaki kapasiteyi artırmak için durakları da büyüteceğiz. Aynı zamanda 15 yeni tramvay aracını da alacağız” dedi.

İKİ BÜYÜK METRO PROJESİ

Elbette trafikte gerçek çözüm biraz daha majör bakış istiyor. Metro – hafif raylı sistem istiyor. Büyükşehir bu konuda da gayretli ve öncü…

İki büyük çalışmayı hatırlatayım:

Darıca Sahil- Gebze OSB arasında 15.4 km uzunluğundaki projede artık sona geliniyor. Tahir Büyükakın’ın görevdeki ilk ve en büyük icraatlarından biri bu metronun yapım işini bakanlığa devretmesiydi. Yapımını devrettik ama metro yine de Büyükşehir’in olacak, işletmeciliğini Kocaeli Büyükşehir yapacak. Maliyetin geri ödemesi ise metronun gelirinin üzerinden yapılacak yüzde 5 kesinti gibi küçük bir payla yapılacak. Metro yakında 85 bin aracın trafiğe çıkmasını engelleyecek dev bir imkan olarak Batı Yakasının hizmetinde olacak.

KÖRFEZ- KARTEPE METROSU

İkincisi Ulaşım Master Planında yer alan Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşama yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca üstlenildi. Körfez’den Kartepe- Köseköy’e uzanacak hatta 23 istasyon bulunuyor. Projenin maliyeti 1.8 milyar dolar.

Evet, yapımı zahmetli olacak, uzun sürecek. Çünkü inşaatın içinde tünel var, viyadük var, dere geçişi var, yumuşak zemin geçişleri var. Ama emin olun bu projeyle Kocaeli’nin Doğu yakasının kaderi de değişecek.

RAYLI SİSTEMLERE MUHALEFETTEN ANLAMSIZ ELEŞTİRİLER VAR

Ama yazımın başında söylediğim gibi tüm kenti ilgilendiren bu projelerde muhalefet ayak sürüyor. Gereksiz eleştiriler geliyor. Bahanenin bini bir para oluyor.

Büyükakın açılışta şunları da söyledi:

“Kocaeli’nin ilk metrosu olan Gebze Metrosu’nun bakanlığımıza devrettik. Bunu bizim yapmamız demek yıllarca hiçbir hizmet yapamazdık. En son Kuzey Metro Hattı’nın ilk 26 kilometresinin projesinin yapılması için bakanlığa devrettik. Bunları yatırım programlarına aldığımızda bu kez muhalefet ne yapıyorsunuz diyor. Eskiden hiç yukardan destek almıyorsunuz diyorlardı şimdi alıyoruz ona da bahane buluyorlar. Sadece var olan tünelleri kapatmak, başlamış projeleri yaptık diyerek reklam yapmakta kısmen iyiler.”

DEĞERİNİ BİLELİM

Fikrimi söyleyeyim, muhalefet elbette eksikleri söyleyecek. Elbette muhalefet edecek ama projelere köstek olmamalılar. Raylı sistemler gibi kritik konularda bu kent tek yürek olursa sürdürülebilir ulaşım imkanlarına daha rahat kavuşuruz.

Hepimiz bu kentte yaşıyoruz.

Hepimiz aynı trendeyiz!

Yapılanların değerini bilelim…