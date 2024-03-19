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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

ADAB-I MUAŞERETTEN!
M.Zeki Canşi

M.Zeki Canşi

Kamuoyunca bilinen ve tavsiye niteliğindeki adab-ı muaşeret kurallarını hatırdan çıkartmamak gerekir.

Faydalı olduğuna inandığım bu kriterleri sizlerle paylaşmak istedim.

1. Bir kişiyi telefonla iki defadan fazla aramayın. Çağrınızı yanıtlamazlarsa, ilgilenmeleri gereken önemli bir şeyler olduğunu varsayın.

2. Birisi size öğle/akşam yemeği ısmarlarken asla menüdeki pahalı yemeği sipariş etmeyin. Mümkünse onların seçtikleri yiyecekleri sizin için de sipariş etmelerini isteyin.

3. Hiç kimseye “Ah, yani henüz evli değil misin?”, “Çocuğun yok mu”, “Neden bir ev almadın?” veya “Neden bir araba almıyorsunuz?” gibi garip sorular sormayın. Bunlar sizin sorununuz değildir.

4. Arkanızdan gelen kişi için daima kapıyı açın. Erkek ya da kız, yaşlı ya da genç olması fark etmez. Toplum içinde birine iyi davranmak sizi küçültmez.

5. Bir arkadaşınız sizin için bir ödeme yaptıysa, bir dahaki sefere siz ödeme yapın.

6. Farklı görüşlere saygı gösterin. Unutmayın, birinin altı gördüğü, size dokuz görünebilir. Ayrıca, ikinci görüş bir alternatif için iyidir.

7. İnsanların konuşmasını asla bölmeyin. Konuşmalarına izin verin. Dediklerinin hepsini duyun ve hepsini filtreleyin.

8. Konuşurken gereksiz konulara girmeyin. Asıl konuyu anlaşılır şekilde anlatmaya çalışın.

9. Birisiyle dalga geçer ve onlar bundan hoşlanmazsa, durun ve bir daha asla yapmayın. İnsanları daha fazlasını yapmaya teşvik edin ve ne kadar minnettar olduğunuzu gösterin.

10. Biri size yardım ederken “Teşekkür ederim” deyin.

11. Arkadaşlarınızı kamuoyunda övün; baş başayken eleştirin.

14. Birinin kilosu hakkında yorum yapmak için hiçbir zaman bir neden yoktur.

“Harika görünüyorsun” demen yeterli. Kilo vermek hakkında konuşmak istiyorlarsa, zaten yapacaktır.

15. Biri size telefonunda bir fotoğraf gösterdiğinde sola veya sağa kaydırmayın. Sırada ne olduğunu asla bilemezsiniz.

16. Bir arkadaşınız size doktor randevusu olduğunu söylerse, bunun ne için olduğunu sormayın, “Umarım iyisindir” demeniz yeterlidir. Onları, size kişisel hastalıklarını söylemek zorunda kalma gibi rahatsız edici bir duruma sokmayın. Bilmenizi isterlerse, bunu zaten söylerler.

17. Temizlik görevlisine CEO ile aynı saygıyı gösterin. Altınızdaki birine ne kadar kaba davrandığınızdan kimse etkilenmez, ama insanlar onlara saygılı davranırsanız bunu fark edeceklerdir.

18. Bir kişi doğrudan sizinle konuşuyorsa, telefonunuza bakmak kabalıktır.

19. Sizden istenene kadar asla tavsiye vermeyin.

20. Kimseye gerek yokken yaşını ve maaşını sormayın.

21. Sizi doğrudan ilgilendirmeyen herhangi bir şey olmadıkça işinize odaklanın.

22. Sokakta biriyle konuşuyorsanız güneş gözlüğünüzü çıkarın. Bu bir saygı göstergesidir. Göz teması konuşma kadar önemlidir.

23. Yoksulların ortasında asla zenginliğinizden bahsetmeyin. Benzer şekilde, çocuğu olmayanların yanında çocuklarınız hakkında konuşmayın.

24. İyi bir mesajı okuduktan sonra, “Mesaj için teşekkürler” demeye çalışın.

25. Cep telefonlarınız ile konuşurken, başkalarının sizi dinlemek zorunda kalmamasına dikkat edin.

ÇÜNKÜ BİRÇOĞU UNUTULMAYA YÜZ TUTTU.

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Yazar M.Zeki Canşi - Mesaj Gönder --- Okunma

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