Büyük umutlarla almıştık, siftah yapamadan gidecek!

Transferin son saatlerinde Tanque’nin boşluğunu dolduracak umuduysa kiralık olarak almıştık Davit’i. Ligin bitimine 13 maç kalmıştı. Yaklaşık 2 ay resmi maça çıkmamış bir isimdi. Hazır olması için süre gerekliydi.
RAKİBİNE VURDU
İmza attıktan bir-iki gün sonraki Bolu maçı kadrosunda yer almadı. Ertesi hafta Şanlıurfa maçında ise Ertuğurul Sağlam ona ilk 11’de şans verdi. 90 dakika sahada kaldı, girdiği 4 net gol girişiminden sonuç alamadı. Keçiörengücü maçında son anlarda oyuna girdi, neredeyse topa değmedi. Erzurum deplasmanında ilk 11’de sahaya çıktı ve 59 dakika oyunda kaldı. Varlığı ile yokluğu belli değildi. Ve en son Tuzlaspor maçı. İlk tertipte sahaya çıktı, varlık gösteremedi, uzatma anlarında durduk yere gitti rakip futbolcuya vurdu.
SIFIR KATKI SAĞLADI
Disiplin Kurulu Gürcü futbolcuya en alt birimden 5 maç ceza verdi. Bir bakıma Davit sezonu kapadı gibi. Normal sezonda 3 maç kalıyor. Play-Off’a kalırsak maç sayısı artacak. 5 maç takımdan uzak kaldıktan sonra hazır duruma gelmesi, bu haliyle takıma katkı sağlaması falan artık beklenemez. Çok net görülüyor ki Davit transferi devre arasındaki en büyük fiyasko oldu. Zerre katkısı olmadı, olmayacak gibi de duruyor. Allah’tan kiralık da sezon sonu gidecek. Ama bu futbolcuya verilecek para resmen çöpe atılmış olacak.
TAM BİR FİYASKO
Sağlam kaynaklardan yarım sezonluk ücretinin 150 bin Euro olduğunu öğrenmiştim. Kulübün idari direktörü Abdurrahman Başkır’ın basın toplantısında söylediğine göre yönetimin yaptığı sorumsuzluk nedeniyle kendisine 50 bin Euro dolayında bir ceza verme hakkı bulunuyor. Demek oluyor ki, 100 bin Euro, başka bir deyişle 3.5 milyon gibi bir parayı çöpe attık. Tanque’nin yerini dolduracak diye alınan futbolcuda geldiğimiz duruma bakın. Devre arası santrafor transferi tam bir fiyasko.
Cengiz Ünal unutulur mu?
Öncelikle basketbol ve voleybol il temsilciliklerini, tertip kurullarını kutlamak istiyorum. Ligleri bu branşlara hizmet edip aramızdan ayrılanların isimleriyle oynatıyorlar, vefa gösteriyorlar. Çok yerinde bir uygulama, düşünce bu. Başta fikir sahipleri olmak üzere hayata geçirenlere içtenlikle teşekkür ediyorum.
BAŞARILI BİR KOÇTU
Basketbol İl Temsilciliği sitesine göz atarken, bu sezon U12 Ligi’nin Cengiz Ünal adıyla oynandığını gördüm. İzmit’te basketbol deyince akıllara gelecek ilk isimlerden biridir Cengiz Ünal. Zamanında iyi basketbolcuydu. Bıraktıktan sonra uzun yıllar semt takımı olan Serdar Emekspor’u çalıştırdı. Çok başarılı bir koçtu. Güçlü müessese takımları arasında Serdar Emekspor’u birçok kez şampiyon yapıp Türkiye şampiyonalarına götürdü.
ÇOK RENKLİ BİR SİMAYDI
Sefa Sirmen döneminde Kocaelispor yönetiminde basketbol sorumluluğu da yaptı. Çok renkli bir kişilikti, sempatikti. Mannesman Boru Fabrikası’nda üst düzey çalışandı. Arada bir sosyal tesislerde araya gelir, keyifli sohbetler ederdik. Şeker hastasıydı, sürekli iğne olmak zorundaydı. Unutmam bir gün şekeri fırlayınca beraber hastaneye gitmiştik. Öyle çok sağlığına dikkat eden biri değildi, dolu dolu bir hayatı vardı.
Sahada agresif, saha dışında uysal biriydi. Pırlanta gibi bir kalbi vardı. 2012 yılında, henüz 54’ünde kaybettik Cengiz Ünal’ı. Üzerinden yaklaşık 12 yıl geçmiş. Vefatına en çok üzüldüğüm kişilerden biriydi. Nurlar içinde yatsın, mekanı cennet olsun.
Dile kolay tam 23 yıl, her gün
Profesyonel anlamda 27 Temmuz 1990’dan buna kesintisiz 34 yıldır bu meslekteyim. Mesleği kariyerimin kırılma noktalarından biri olan Top Ağlarda köşesine başladığım tarih ise 19 Mart 2001’dir.
“SİZE HİÇ YALAN SÖYLEMEYECEĞİM”
Kocaelispor başta olmak üzere kentin spor olaylarını güncel olarak sorguladığım, güzellikleri alkışlayıp, çirkinlikleri ayıpladığım, iyi işler yapanları övüp hata yapanları uyardığım, yanlış yapanları kınadığım köşem 23 yıldır yayında. Bu kadar uzun süre günlük köşe yazmak takdir edilmeli ki, hiç kolay değildir. Tabi, ondan daha önemlisi yazıların nitelikli olması. Zaten öyle olmasa bu kadar uzun soluklu devam eden bir köşe olmazdı. Bu işin sırrı dürüstlük ve samimiyet. İlk gün köşemde, “Size hiç yalan söylemeyeceğim” demiştim.
ŞÜKREDİYORUM, MİNNETTARIM
Hatalarımız, yanlışlarımız olmuştur mutlaka ama söz verdiğim gibi hiç yalan yazmadım, bu meslekteki son yazıma kadar da öyle olacak. Öncelikle yüce Mevla’ma şükür ediyorum. Bana bu imkanı sağlayan gazetemizin sahibi Recep Haldız’a teşekkür ediyorum. Yıllardır bu köşeyi takip ederek yayında kalmasını sağlayan okurlarıma minnettarım. Sağlığım izin verdiği, okurlarım teveccüh gösterdiği müddetçe burada olacağım. Köşemin takipçilerini en samimi duygularımla selamlıyorum, iyi ki varsınız.
Kocaelispor Yüksel Ateş’i fıtık etti!
Kent spor basınının üstatlarından, sıkı Kocaelispor taraftarı Yüksel Ateş üst üste gelen kötü sonuçlara kahretti. Yaşadığı rahatsızlık üzerine doktora giden, kontrollerden geçen Yüksel Ateş’e fıtık teşhisi kondu. Yüksel Ateş pazartesi günü Kocaeli Devlet’te ameliyat olacak. Operasyon Op.Dr. Ahmet Oktay ile Ass Dr. Ergün Gürel tarafından gerçekleştirilecek. Üstadıma şimdiden geçmiş olsun diliyorum.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Yuvacıklı - Birtek buna verilen paramı çöpe atıldı size okadar çok futbolcu sayarım ki sayfalar yetmez yazmaya bu çöpe atılan paraların en büyük suçlusu engin koyun ve kendine menejer diyen ama kocaelispor dan başka takıma futbolcu transferleri yapamayan tarık özaslan dır ve tarık özaslan denen menejer hala bu kulübün içinde maalesef
Emre İşkodra - Sezon bitene kadar forvette Lawal ya da Altyapıdan genç bir forvet oynasın lig bitene kadar. 8 numara bölgesine de Altyapıdan genç oyuncumuzu koyun. Bakarsınız olur bu iş, gençler 20 yalında oynatıyor biz niye oynatmıyoruz, niye güvenmiyoruz gençlere. kaybedecek neyimiz var ki şuan?
Umit yazicioglu - Amatörlüğün sonucları.
Mühim olan bir daha bu hatalar nasıl tekrarlanmaz.
Kurumsallık, profesyonellik, futbol akli nerede ?
Darıcalı - Tanqe yi satmıştık hani üstüne o bütçe ile 3 transfer yapmıştık. Başkan transfer başarısı olarak lanse ediyordu
Gerçekler - Recep Durul Yönetimde olmak istemiyordu, koyun ısrarla onu yönetime soktu. Araları çok iyi. Bu sebeple ha Durul olmuş başkan ha koyun, hiç bir şey değişmedi. Bu sebeple acil istifa etmeleri gerekir, bu yönetimde hiç kimseyi görmek istemiyoruz artık.
Yapılan pardon yapılamayan devre arası transferlerinin karşılığı ivedi bir şekilde bırakıp gitmek olmalı. İstifa, istifa, istifa.
Sadiefe - Devre arası bütün takımlar yaptıkları transferleriyle güçlenirken bir tek biz zayıfladık. 8 numara diye aldılar adam çıktı ben 10 numarayım dedi, 9 numara diye aldılar adam çıktı yaptı ben 10 numarayım diye. Ee nerde yıllardır beklediğimiz 8 numara, nerede Tanque nin yerine alacağımız iyi forvet.
Düşüşe geçmemiz normal değil mi, kızılacak tek bir zümre var o da başkan ve yönetimi.
Hocaya ve oyunculara yüklenmeyelim artık bu saatten sonra. göztepe ve sakarıya maçları var, taraftar desteğiyle başaramayacağımız bir şey yok, bütünleşmeliyiz artık takımla.
Halil - Sen Sakaryaya veya göztepeyi yenebileceğini mi sanıyorsun. Normal zamanda olurdu belkide ama bu kaost ortamından sonra zor dostum zor.
Bekir - Nice uzun yıllar Kocaelisporumuzun süperlig ve avrupa şampiyonlar ligi maçlarını yazarsınız inşallah ama bunyaIda da bahsettiğiniz gibi iyi niyetten yoksun insanların yönettiği bu kulüpte çok zor görünüyor umarım önce iyi niyetli dürüst sonrada futbolu bilen anlayan hepsinden önemlisi menajerlerle beraber kulübü soymayan dürüst insanların yönettiği bir kulüp olabiliriz. Yüksel abiye de geçmiş olsun.
Sencer Bey - Mustafa Gürsel de bu gidişle hiç galibiyet alamadan ligi bitirecek. Oradan da zararın var.
Aldığın oyuncuların çoğu 1 sezonluk adamlar. Ama 1 sezondan fazla süreli mukavele yapmışsın. Önümüzdeki sezon çıksan da kalsan da çoğu gidecek. Zarar üstüne zarar..
Efemira - sencer beyefeni, çık takımı sen yönet bak, size hoca dayanmaz hoca. İşiniz gücünüz olumsuzluk basmak, başka bir bildiğiniz yok.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.