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Makale Yazısı-

Kocaelispor şimdi kurtuldu mu?
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor son 6 maçtır kazanamıyor.

İkinci sıradan indik…

 Play-Off’ta direk final oynarız diye düşündük.

Üçüncülükle yetinelim dedik.

Oda olmadı.

6-7 hafta önce 10-12 puan gerimizde olan takımlar geldi, bizi geçtiler.

Sakaryaspor’a da haftlar sonra geçildik.

Şimdi 5.sıradayız.

Play-Off hattıyla da 4 puan kaldı.

Bu gidişle 2-3 hafta sonra Play-Off hattının gerisinde kalma ihtimalimiz var.

Tek tesellimiz.

Küme düşmeyiz…

O bile garanti değil…

… … …

Kocaelispor işte böyle kaos ortamında iken birde yönetim sorunu çıktı.

Zaten bu sezon yaşananların en büyük nedeni de kötü yönetilmek değil mi?

Sıradan oyuncuları takıma topladık.

Elimizdeki en iyi oyuncuyu verdik.

Yerine oyuncu alamadık.

Kötü gidişin sorumlusu Ertuğrul Sağlam dedik, onu da gönderdik.

Mustafa Gürsel geldi, bu kez Ertuğrul Sağlam’ı aramaya başladık.

Hem de nasıl…

… … …

İki teknik adamla devam ettik, düzelen bir şey yok.

Oyuncu kadromuzun kalitesi ortada.

Ara transferde takıma katılanların katkısı hiç yok gibi…

Diğer takımlar ara transferde çok iyi oyuncular aldılar, istikrar yakaladılar.

Biz ise bu konuda eksik kaldık.

En son oynadığımız Gençlerbirliği takımında bizim maça çıkan onbirlerinde ligin ilk yarısında forma giyen sadece 3 futbolcu vardı.

Bu konuda çok eksik kaldık…

Bu kötü gidişi Mustafa Gürsel de durduramadığı gibi, daha da geriye gidiyoruz.

Bu fatura artık geç de olsa yönetime kesilmeliydi.

Başkan Engin Koyun, Ankara dönüşü bırakacağını açıkladı.

İstifa etmedi, kenara çekildi…

Tüzüğümüze göre istifa etmesi halinde 15 gün içinde genel kurul kararı alınması gerekiyor.

Yönetim de bu sezonu tamamlamak için böyle bir yol seçti.

Bu işi hukuki yönünü tam bilemiyorum.

Engin Koyun, dinlenmeye çekildi mi, yoksa “Gölge Başkanlık mı” yapacak, bunu bilemiyorum.

 Dün akşamda yönetim içinde yapılan istişare toplantısında Recep Durul ile devam edilecek…

… … …

Recep Durul ile 2-3 kez telefonda konuştum.

Bu yönetimin içindeydi ama biraz mesafeliydi.

Çok iyi insan olduğunu biliyorum.

Oldukça da donanımlı.

Peki, bu şuan için yeterli mi?

Sonuçta, bu yönetimde sadece Başkan değişti.

Yönetim, aynı teknik direktör aynı…

Futbolcular aynı…

Ne değişecek?

… … ..

Bu yönetim içinde Başkan kim olursa olsun, bir güven eksikliği var.

Bu yönetimin yapacağı en güzeli birlikte bırakıp, genel kurul kararı almalarıydı.

Recep Durul, bu kısa süre içinde Kocaelispor’a ne kadar katkı sağlayıp, yardımcı olacak.

Kocaelispor’un acilen futbol aklına ihtiyacı var.

Yöneticilere değil.

Bu kulübü profesyonel anlamda 2-3 kişi yönetsin yeter.

Paranın büyük bölümünü zaten Büyükşehir veriyor.

Bırakalım da futbolu da, futbolun içinden gelenler yönetsin.

Kocaelispor bu yönetim şekliyle kurtulmaz…

Ne yazık ki, bu sezonun yok sayacağız…

 

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Y.doğan - Filmin sonunda yaptıkları borç yönetime kalacak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 00:46
02

İzmitlile - Şu koyun ve ekibi bırakmada bırakmıyor hep birlikte bunlar defolup gumuşhaneye gitsinler şehirde soluduklari hava bile ziyanlik israf 3 sezonda 100 transfer yap kasaya ne girdiyse aynısını haraca sırf transfer olsun diye saçma sapan gereksiz birilerini aldılar çok bilen yöneticiler futbol yıldızları fabrikası İsveç amataor kumeden sulerstralar aldılar ne gereksiz yöneticiler 1 tanesinde gurur bile yok istifa etmiyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 00:25
01

Kartepe - KOCAELİSPOR BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖZTEPE SAKARYA MAÇLARINI ALIR KİMSE MERAK ETMESİN KOCAELİSPOR CİKACAK ALLAHİN İZNİYLE

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 00:06
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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