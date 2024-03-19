Kocaelispor şimdi kurtuldu mu?

Kocaelispor son 6 maçtır kazanamıyor.

İkinci sıradan indik…

Play-Off’ta direk final oynarız diye düşündük.

Üçüncülükle yetinelim dedik.

Oda olmadı.

6-7 hafta önce 10-12 puan gerimizde olan takımlar geldi, bizi geçtiler.

Sakaryaspor’a da haftlar sonra geçildik.

Şimdi 5.sıradayız.

Play-Off hattıyla da 4 puan kaldı.

Bu gidişle 2-3 hafta sonra Play-Off hattının gerisinde kalma ihtimalimiz var.

Tek tesellimiz.

Küme düşmeyiz…

O bile garanti değil…

… … …

Kocaelispor işte böyle kaos ortamında iken birde yönetim sorunu çıktı.

Zaten bu sezon yaşananların en büyük nedeni de kötü yönetilmek değil mi?

Sıradan oyuncuları takıma topladık.

Elimizdeki en iyi oyuncuyu verdik.

Yerine oyuncu alamadık.

Kötü gidişin sorumlusu Ertuğrul Sağlam dedik, onu da gönderdik.

Mustafa Gürsel geldi, bu kez Ertuğrul Sağlam’ı aramaya başladık.

Hem de nasıl…

… … …

İki teknik adamla devam ettik, düzelen bir şey yok.

Oyuncu kadromuzun kalitesi ortada.

Ara transferde takıma katılanların katkısı hiç yok gibi…

Diğer takımlar ara transferde çok iyi oyuncular aldılar, istikrar yakaladılar.

Biz ise bu konuda eksik kaldık.

En son oynadığımız Gençlerbirliği takımında bizim maça çıkan onbirlerinde ligin ilk yarısında forma giyen sadece 3 futbolcu vardı.

Bu konuda çok eksik kaldık…

Bu kötü gidişi Mustafa Gürsel de durduramadığı gibi, daha da geriye gidiyoruz.

Bu fatura artık geç de olsa yönetime kesilmeliydi.

Başkan Engin Koyun, Ankara dönüşü bırakacağını açıkladı.

İstifa etmedi, kenara çekildi…

Tüzüğümüze göre istifa etmesi halinde 15 gün içinde genel kurul kararı alınması gerekiyor.

Yönetim de bu sezonu tamamlamak için böyle bir yol seçti.

Bu işi hukuki yönünü tam bilemiyorum.

Engin Koyun, dinlenmeye çekildi mi, yoksa “Gölge Başkanlık mı” yapacak, bunu bilemiyorum.

Dün akşamda yönetim içinde yapılan istişare toplantısında Recep Durul ile devam edilecek…

… … …

Recep Durul ile 2-3 kez telefonda konuştum.

Bu yönetimin içindeydi ama biraz mesafeliydi.

Çok iyi insan olduğunu biliyorum.

Oldukça da donanımlı.

Peki, bu şuan için yeterli mi?

Sonuçta, bu yönetimde sadece Başkan değişti.

Yönetim, aynı teknik direktör aynı…

Futbolcular aynı…

Ne değişecek?

… … ..

Bu yönetim içinde Başkan kim olursa olsun, bir güven eksikliği var.

Bu yönetimin yapacağı en güzeli birlikte bırakıp, genel kurul kararı almalarıydı.

Recep Durul, bu kısa süre içinde Kocaelispor’a ne kadar katkı sağlayıp, yardımcı olacak.

Kocaelispor’un acilen futbol aklına ihtiyacı var.

Yöneticilere değil.

Bu kulübü profesyonel anlamda 2-3 kişi yönetsin yeter.

Paranın büyük bölümünü zaten Büyükşehir veriyor.

Bırakalım da futbolu da, futbolun içinden gelenler yönetsin.

Kocaelispor bu yönetim şekliyle kurtulmaz…

Ne yazık ki, bu sezonun yok sayacağız…