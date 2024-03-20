Solcu genç seçmen oyunu Büyükakın’a veriyor...

CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe’nin seçim beyannamesini anlattığı toplantıda CHP Büyükşehir adayı kürsüye çıkıp şöyle demişti; “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde son 5 yılda ne yapıldı? Hiçbir şey. Biz gelince Kocaeli’nin yıldızı yeniden parlayacak” demişti...



Yanımda oturan partiliye dönerek, “Bu adam Kocaeli’de mi yoksa Papua Yeni Gine’de mi yaşıyor...” dedim.

CHP Kocaeli’nin anlı şanlı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, inkâr, yapılan hizmetleri görememe üzerine kurduğu seçim propaganda siyasetini sürdürüyor(!)



Peki, bu tarz karalama siyaset anlayışıyla seçmenden oy alır mı? Alamaz.





Bakın bir örnek vereyim...

Geçen gün evde kızım Diclesu ile seçim üzerine sohbet yapıyoruz. Dicle, Z kuşağı bir genç. Uçuk fikirlere sahip. Gelecek öngörüsü fevkalede. Dünyayı ve Türkiye'deki gelişmeleri iyi takip ediyor. Hayata kayıtsız değil...

Şunu söyledi;

“Baba, benim okuldan bir arkadaş grubum var. Hepsi ikinci kez oy kullanacaklar ve hepsi de sosyal demokratlar. Geçen gün oturduk sohbet ediyoruz. Karar aldık, hepimiz bu yerel seçimde oylarımızı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a verme kararı aldık. Büyükakın'ın gençlere yaklaşımını beğeniyoruz. Vaatleri gerçekçi ve inandırıcı...” dedi.

“Çok doğru bir karar almışsınız kızım...” dedim kendisine...



Evet;



Başkan Büyükakın, gençleri ne kadar etkilemiş ki, solcu genç seçmenler bile oylarını bu seçimde kendisine verme kararı almış...

Bugünün seçmeni asla aptal değil. Yapılan hizmetler ve seçmene verilen sözlerin gerçekçi olup olmadığını iyi tahlil ediyor. Kendisine dokunana inanıyor.

CHP Kocaeli Büyükşehir Adayı Atasoy Bilgin, gençlerle buluşamadığı ve hiçbir şey vadedemediği gibi afişlerde sol yumruğunu havaya kaldırıp poz vermesi sosyal demokrat gençlere inandırıcı gelmediği gibi, basit bir şekilciliğin de ötesine geçemiyor ve solcu gençleri cezbedemiyor...

Ooh ne kadar güzel oldu...

Bu şehir güzel hizmetleri hak ediyor...



Çünkü bu şehir, 85 milyonu besliyor.

Sanayi şehridir.

En çok vergi veren şehirdir...

En çok vergi toplanan şehirdir...





Üretiyoruz...



Haklı olarak ürettiğinin karşılığını da almalı...



Eskiden şunu derdik; “ Kocaeli kepçe ile veriyor ama kaşıkla alıyor...”



Aslında şehrin hakkını istediğinizde alıyorsunuz.



Bakın bugün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, şehrin hakkı olanı alıyor.

Gebze- Darıca arasında yapılan Metro Hattı Projesinin yapımını Ulaştırma Bakanlığı’na devretti. Bu adım, şehrin hakkının alınmasıdır.



Hizmete açılan Şehir Hastanesi Tramvay Projesi, devam eden Körfez Dip Temizliği Projesi, yatırım programına alınan ve yapımına bu yılın içerisinde başlanacak olan Körfez- Kartepe Metro Hattı Projelerini devlet yapacak.

Bu yatırımlar, verdiğimizin geri alınması değil mi?

Demek ki isteyince alabiliyorsunuz...

Üreterek ödediğimizin-verdiğimizin karşılığını hizmet olarak aldığımızda mutlu oluyoruz...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi tamamlandı.



Hafta sonu Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun da katıldığı görkemli bir törenle resmen hizmete başladı.



İzmit- Şehir Hastanesi Ulaşımı çok önemliydi. Şehir hastanesine her gün yaklaşık 10 bin hasta ve hasta yakını yolcu gidip geliyordu.



Şehir içi araçları yetmiyordu. Konforlu ulaşım yoktu. Sıkıntılar, sorunlar ve tartışmalar yaşanıyordu...



Tramvay Hattının hizmete girmesiyle birlikte şehir hastanesine gidecek yolcular güvenli, konforlu, seri ve ucuz seyahat etme olanağına kavuştu...



Kocaeli Şehir Hastanesi Kampüsü, geçtiğimiz Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle hizmete açılmış, bir gün sonra da hasta kabul işlemlerine başlanmıştı...

İçerisinde 6 farklı hastanenin tam kapasite hizmet verdiği Kocaeli Şehir Hastanesi’nin temeli, 2015 yılında atılmıştı...



Tramvay projesinin de tamamlanmasıyla birlikte şehir hastanesine ulaşım sorunu da böylece kökten ortadan kalkmış oldu...



Kocaeli’nin “Sağlık Üssü” olan Kocaeli Şehir Hastanesi, bugün de yakın gelecekte de bu kentin en önemli sağlık merkezi olacak...



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sağlık üssünün ulaşım sorununu da kökten çözdü...



Başkan Büyükakın, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay projesinin tamamlanıp hizmete açılmasıyla birlikte; projeye karşı çıkan muhalefet kesimine de “ooh ne kadar güzel oldu” dedirtti.

Bekleyin sırada, Kocaeli Stadyumu’na gidecek olan Alikahya Tramvay Hattı projesi gelecek...





