CHP Gebze meselesine bir yanlış daha eklendi

Biliyorsunuz Deep fake diye bir uygulama var. 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin pornografik görüntüleri yayınlandı. O görüntülere İnce’nin yüzü Deep fake ile olmadığı bir videoya eklenmişti. Video sahteydi ama etkisi büyük oldu.

İnce adaylıktan çekilmişti.

Bu program bir kez daha gündemde…

Mesele Hatay’da geçiyor ama kokusu bizim şehrimize kadar geliyor.

Anlatayım.

TİP, HATAY’DA ZAN’I ÇEKTİ

Türkiye İşçi Partisi Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini açıkladı. Açıklamada, "Hatay İttifakı’nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan’ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. TİP'in en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz" deniliyor.

GÖKHAN ZAN: DEVAM EDECEĞİM

Gökhan Zan ise geri adım atmıyor ve “Benim açımdan ne Hatay’ın gerçek gündemi değişti ne de halkımızın tercihleri değişti. Çok net söylüyorum: Adayım ve çekilmiyorum. Adaylığımı tartışmaya açanlar, üzülerek ifade ediyorum ki; yasal açıdan yok hükmünde açıklamalar yapmakta, siyasal açıdan teslimiyetçi bir tutum sergilemekte, sayısal açıdan da tükenişi tercih etmektedirler. Şantajla, montajla tehdide boyun eğmeyeceğim. Kişilik haklarıma yapılan saldırılara karşı korkmadım, korkmayacağım!” diyor.

GEBZE’YE UZANAN İDDİALAR

Zan’ın montaj olduğunu iddia ettiği ses kayıtlarında Turgay Kocakaya isimli kişiyle yaptığı konuşmada adaylıktan çekilmesi durumunda 3 milyon dolar alacağını önerdiği Zan’ın da 5 milyon dolar için pazarlık ettiği yer alıyor.

Başka da var…

Bir başka ses kaydında ise Gökhan Zan TRT’de spor yorumculuğu yapmak için pazarlık yaptığı öne sürülüyor.

Doğrusu ben, deprem sonrası bölge halkının sesi olmaya çalışan, iktidarla hesapsız biçimde karşı karşıya gelen bir ismin bunca mesafe kat ettikten sonra bu kirli ilişkilere gireceğine inanmıyorum.

Peki, ne olmuş olabilir?

Bu ses kaydının nasıl ortaya çıktığına dair farklı spekülasyonlar var… Orada iş Gebze’ye dayanıyor.

CHP ADAYI LÜTFÜ SAVAŞ’IN KAYBEDECEĞİ ANLAŞILINCA…

Bilindiği gibi TİP’in Hatay’da yüzde 10’a yaklaşan bir oyu var ve bu oy nedeniyle CHP Adayı Lütfü Savaş zor durumda. Cumhur İttifakı adayı önde… Ancak TİP oyları geri dönerse Savaş’ın bir şansı olabilir. Bu nedenle Gebze’nin verildiği ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın buradan aday olduğu söyleniyor. Yani ver Hatay’ı al Gebze’yi iddiası var…

Eğer böyle düşünülmüş ise yanlış düşünülmüş…

Bana göre bu hesap tutmaz, CHP her iki bölgeyi de kaybeder. Ama işin içine bizim ilimizin en büyük ilçesi girince ben “Gebze” meselesinde görüşümü bir daha aktarayım.

CHP ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRDI

Tekraren söylüyorum, CHP’de Gebze adayı süreci de yönetilemedi. Hep yazdım çizdim, aslında doğru aday Nail Çiler’di…

Eğer Çiler aday olsaydı, bugün Gebze seçimi için farklı sözler kullanabilirdik ama Çiler sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi.

Sağlık sorunları varsa niye atadınız? Ötesinde ısrar edilse zor belada olsa Nail Çiler adaylığa devam eder ve partisi adına yüksek oy alırdı.

Dediğim gibi yönetilemedi.

Ama o kadarla kalmadı.

Hatırlayın CHP PM’de Gebze Belediye Başkan adayını belirlemesi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yetki verildi. CHP’nin Gebze’de aday çıkarıp çıkarmayacağı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yapılacak görüşmenin ardından netleşeceği söylendi.

Ama o da doğru çıkmadı. CHP sağ gösterip sol vurdu, Gebze’de TİP’i destekleme kararı aldı.

GEBZE’Yİ KAYBETTİLER

İlk zamanlar inanamadım, CHP, Kocaeli’nin en büyük ilçesinde nasıl aday çıkartmaz diye düşündüm. Çünkü “CHP Gebze’de aday çıkarmazsa 10 yılını kaybeder, aday bile çıkaramayan bir parti o ilçede ana muhalefet gibi kalamaz” diye düşünüyordum.

Yine aynı yerdeyim.

Üstelik Hatay meselesi, bu denklemi daha da sıkıntılı bir hale dönüştürüyor.

CHP Gebze denklemine bir yanlışı daha ekledi.