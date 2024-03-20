Kocaeli’de Alternatiflik Mücadeleleri

Ana muhalefet partisinin 2019 yerel seçimlerinde ulaştığı başarılara Kocaeli’ de sadece İzmit merkez ilçede ulaşılan başarıyla tutunulmaya çalışılabilmişti.

Demokratik toplumsal değişimi temsil edip mücadelelerini vermek içselleştirilemediğinden alternatiflik Kocaeli bütünlüğünde yerel örgütlülükle, kazanılan yerel yönetimle, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla vb. toplumsal muhalefetin örgütlülüğünü temsil eden baskı gruplarıyla birlikte halk hareketi haline gelebilecek etkiye taşınamadan 31 Mart 2024 seçimleriyle karşı karşıya kalındı.

2019 Yerel seçimlerinde İzmit merkez ilçede ulaşılan başarı önceki dönemlerde ulaşılanların etkisini ve baskısını aşamadığından kazanılan yerel yönetim daha önceki dönemlerde ulaşılan başarıların yerini almaya zorlandı.

İzmit yerel yönetiminin hem daha önceki başarılara ulaşması hem iktidarın yapamadıklarını daha kapsayıcı daha demokratik daha eşitlikçi ve daha çoğulcu yaklaşımlarla yaparak alternatifliği Kocaeli bütünlüğünde görülebilir ve kabul edilebilir hale getirebilmesi ve en önemlisi bütün beklentileri iktidarın baskılarını aşarak Belediye Meclisindeki çoğunluğun engellemelerine rağmen başarması imkansızdı.

Türkiye dinamizminin üzerinde dinamiklere sahip sanayi kentinde eski başarılı yerel yönetim dönemlerinden beklenen etkiye ulaşmak zorlamaları örgüt içi sorunların çıkmasına da neden olmasına rağmen İzmit’ te önemli oranda kabul edilebilirlikler gerçekleştirildi.

İzmit yerel yönetimi kapsamında ulaşılan kabul edilebilirliklerin etkisi 2019 yerel seçimlerinde kazanılmaya çok yaklaşılan ilçe yerel yönetimlerin kazanılmasına katkı sağlayabilecek konuma da yaklaştı.

Kocaeli’ de en yüksek alternatif verimliliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığının demokratik toplumsal dönüşümü sahiplenerek mücadeleler verebilmesiyle ulaşılabileceği biliniyordu ancak adaylık süreci uygun yaklaşımlarla sonuçlandırılamadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı İstanbul ve diğer büyük şehirlerde ortaya çıkarılan alternatifliklerle bütünleşebilecek yaklaşımlarla oluşturulamasa bile 2019 yerel seçimlerinde kazanmaya çok yakın hale gelen ilçelerin yoğun mücadeleleriyle alternatifliğin Kocaeli bütünlüğünde kabul edilebilir hale getirilmesi hedefini sahiplenen yaklaşımları sergileyebiliyor.

YEREL ALTERNATİFLİK MÜCADELELERİNİN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ

Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının ve diğer yerel yönetimlerin değiştiği yerlerde, katlanılamaz hale gelen hayat şartlarının iyileştirilmesine yardımcı olunması ve yaşamın daha sürdürülebilir hale getirilmesi anlayışı; kapsayıcı, demokratik, eşitlikçi ve çoğulcu yaklaşımlarla kabul edilebilirliğe taşınmaya çalışıldığı için karşılık bulabildi ve ortaya konulan yaklaşımlar toplumsal muhalefetle bütünleşerek halk hareketi haline gelebilecek etkiye ulaşmaya başladı.

İktidara eklemlenen siyasi anlayışları en fazla zorlayan, hayat şartlarının katlanılamaz hale gelerek gizlenemez ve perdelenemez hale gelmiş olmasıydı ancak buna, muhalefet partilerinin hamlelerinin ve mücadelelerinin kamusal güçlerle ve kaynaklarla kontrol altında tutulmaya çalışılmasının da etkisizleşmesi eklendi.

Sosyal yardımların yoksulları bağımlı hale getirmek için değerlendirilmesi, yoksulların hayata tutunabilmeleri ve kendilerini en verimli gerçekleştirmeleri için değerlendirilmesiyle aşılmaya başlandı ve alternatif yerel yönetim anlayışı; toplumsal dinamizmin bütün toplumu gelişime ve değişime katabilecek şeffaf, demokratik, kapsayıcı, eşitlikçi yaklaşımlarla sahiplenilebilmesiyle kabul edilebilirliklere ulaştı.

Ulaşım hizmetlerinin, ucuz, işlevsel, şeffaf ve daha akılcı bilimsel yöntemlerle karşılanması, tarımın, çevrenin, annelerin, emeklilerin ve benzer mağdurlukları, eğitim gören çocukların beslenmek, barınmak, adil ve eşit eğitim almak, işe girmek vb. toplumun ihtiyaçları, kimseyi ötekileştirmeden eşitlikçi, dayanışmacı, demokratik, kapsayıcı yaklaşımlarla karşılanmaya çalışıldığı için alternatiflik bütün topluma hissettirmeye başlandı.

Muhalefet birlikteliğinin dağılmasına, iktidar birlikteliğinin korunabilmiş olmasına rağmen değişen CHP yönetiminin etkisini artıran, değişen yerel yönetimlerin kabul edilebilirliklerinin merkeze alınarak, toplumsal muhalefetle ve halk hareketi haline gelebilecek etki gözetilerek belirleyici hale gelinmeye yoğunlaşmasıydı.

Alternatif yerel yönetim yaklaşımlarının temsilinde adaylıklardan ve örgütlerde yüklenilen sorumluluklardan daha çok eski siyasi alışkanlıkların aşılamamış olmasının olumsuz etkiler yaptığı ortaya çıktığından, kendi içine kapanan, toplumsal muhalefetle bütünleşmeyi ve yüklenilen sorumlulukların halkın temsilcileri haline getirmeyi engelleyen eski alışkanlıklar etkisizleşti.