Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Emir Ortakaya niye oynamadı?
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Mustafa Gürsel, Kocaelispor’un başında çıktığı üç maçta 2 puan alabilmişti.

Geçen hafta Cuma akşamı Ankara deplasmanında Gençlerbirliği maçında ilk galibiyetini almak istiyordu.

Bir hafta önce iç sahada Tuzlaspor’a mağlup olmuş bir takım vardı.

Bu yenilgi camiada tepkilerin  odağını yönetime çevirmişti.

Tabi ki, Mustafa Gürsel de topun ağzındaydı.

Kocaelispor böyle kritik bir maça çıkmıştı, kazanmayı çok istiyordu…

… … …

Bundan önceki iki maçta üçlü savunma ile başlamıştık.

Mustafa Hocam, hafta içindeki çalışmalarda tekrar dörtlü savunmaya döneceği mesajını vermişti.

Öyle de oldu.

Ankara’da Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz ve Atila Turan defans dörtlüsü ile maça başladık.

Defans bloğunda Emir Ortakaya’yı göremedik.

İlk onbir de oynamayınca sakat veya hasta olduğunu düşündük.

Emir Ortakaya’sız çıktığımız maçta defansın ortasından iki gol yedik.

Hemen hemen birbirine benzer iki gol.

Golü atan fizik olarak belki sahanın en zayıf oyuncusu.

Bu lig için direk forvette oynayacak fizik yapısı ve gücü olmayan Melih Bostan attı.

Melih Bostan iyi bir golcü, çabuk bir oyuncu ama direkk forvet özelliği yok.

Yardımcı forvet ve kanatta daha etkili olur.

Kocaelispor, Melih Bostan’dan  iki gol yedi.

 Bunda da bizim iki stoperimizin hatası vardı…

… … …

Gençlerbirliği maçında çoğu insan Emir Ortakaya oynasaydı, bu golleri yemezdik diye düşünüyordur.

Doğrusu söylemek gerekirse bende böyle düşündüm.

Keşke Emir Ortakaya oynasaydı dedim.

Emir’i maçta yedek kulübesinde görünce de Ankara’da maça giden  arkadaşlara sordum.

Emir, kadrodaydı ama niye oynamadı diye.

Hafif sakatlığının olduğunu, riske edilmek istenmediği için oynatılmadığını söylediler.

… … …

Gerçekten de öyle miydi?

Emir Ortakaya sakat mıydı?

Kimse Mustafa Gürsel’in Emir Ortakaya’yı keseceğini tahmin bile edemezdi.

Kocaelispor camiasında kime sorsan, defansta önce Emir Ortakaya’yı yazar, sonra diğer oyuncuları.

Sağlam bir Emir’i oynatmamak mümkün değildi.

Gençlerbirliği maçından sonra 2-3 gündür bunu düşündüm, araştırdım.

Emir Ortakaya’nın sakat olmadığını öğrendim.

Peki Mustafa Gürsel, hangi gerekçeyle Emir’i oynatmadı?

Doğrusu bunu anlamak mumkün değil.

Tabir doğruysa, “İnsanın kendi ayağına sıkması gibi” bir şey…

Senin elinde Emir Ortakaya varken, Burak Öksüz veya Yusuf Abdioğlu ile başlamak nasıl bir futbol aklıdır.

İşin içinden çıkamıyorum…

… … …

Üçlü defanstan yeniden dörtlü defansa dönüyorsan, ilk tercih edeceğin oyuncu Emir Ortakaya’dır.

Mustafa Gürsel, neye göre böyle bir tercih yaptı, doğrusu anlayamadık.

Zaten Mustafa Gürsel’i geldiğinden beri anlayamıyoruz.

Biz onu anlamıyoruz, oda bizim takımı ve camiayı…

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kağan - Bu yönetimin KOCAELİSPOR’a attığı (şimdilik) son kazık, teknik direktörlüğü bile tartışmalı M. GÜREL’dir. NET !

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mart 00:24

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL