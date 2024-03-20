Emir Ortakaya niye oynamadı?

Mustafa Gürsel, Kocaelispor’un başında çıktığı üç maçta 2 puan alabilmişti.

Geçen hafta Cuma akşamı Ankara deplasmanında Gençlerbirliği maçında ilk galibiyetini almak istiyordu.

Bir hafta önce iç sahada Tuzlaspor’a mağlup olmuş bir takım vardı.

Bu yenilgi camiada tepkilerin odağını yönetime çevirmişti.

Tabi ki, Mustafa Gürsel de topun ağzındaydı.

Kocaelispor böyle kritik bir maça çıkmıştı, kazanmayı çok istiyordu…

… … …

Bundan önceki iki maçta üçlü savunma ile başlamıştık.

Mustafa Hocam, hafta içindeki çalışmalarda tekrar dörtlü savunmaya döneceği mesajını vermişti.

Öyle de oldu.

Ankara’da Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz ve Atila Turan defans dörtlüsü ile maça başladık.

Defans bloğunda Emir Ortakaya’yı göremedik.

İlk onbir de oynamayınca sakat veya hasta olduğunu düşündük.

Emir Ortakaya’sız çıktığımız maçta defansın ortasından iki gol yedik.

Hemen hemen birbirine benzer iki gol.

Golü atan fizik olarak belki sahanın en zayıf oyuncusu.

Bu lig için direk forvette oynayacak fizik yapısı ve gücü olmayan Melih Bostan attı.

Melih Bostan iyi bir golcü, çabuk bir oyuncu ama direkk forvet özelliği yok.

Yardımcı forvet ve kanatta daha etkili olur.

Kocaelispor, Melih Bostan’dan iki gol yedi.

Bunda da bizim iki stoperimizin hatası vardı…

… … …

Gençlerbirliği maçında çoğu insan Emir Ortakaya oynasaydı, bu golleri yemezdik diye düşünüyordur.

Doğrusu söylemek gerekirse bende böyle düşündüm.

Keşke Emir Ortakaya oynasaydı dedim.

Emir’i maçta yedek kulübesinde görünce de Ankara’da maça giden arkadaşlara sordum.

Emir, kadrodaydı ama niye oynamadı diye.

Hafif sakatlığının olduğunu, riske edilmek istenmediği için oynatılmadığını söylediler.

… … …

Gerçekten de öyle miydi?

Emir Ortakaya sakat mıydı?

Kimse Mustafa Gürsel’in Emir Ortakaya’yı keseceğini tahmin bile edemezdi.

Kocaelispor camiasında kime sorsan, defansta önce Emir Ortakaya’yı yazar, sonra diğer oyuncuları.

Sağlam bir Emir’i oynatmamak mümkün değildi.

Gençlerbirliği maçından sonra 2-3 gündür bunu düşündüm, araştırdım.

Emir Ortakaya’nın sakat olmadığını öğrendim.

Peki Mustafa Gürsel, hangi gerekçeyle Emir’i oynatmadı?

Doğrusu bunu anlamak mumkün değil.

Tabir doğruysa, “İnsanın kendi ayağına sıkması gibi” bir şey…

Senin elinde Emir Ortakaya varken, Burak Öksüz veya Yusuf Abdioğlu ile başlamak nasıl bir futbol aklıdır.

İşin içinden çıkamıyorum…

… … …

Üçlü defanstan yeniden dörtlü defansa dönüyorsan, ilk tercih edeceğin oyuncu Emir Ortakaya’dır.

Mustafa Gürsel, neye göre böyle bir tercih yaptı, doğrusu anlayamadık.

Zaten Mustafa Gürsel’i geldiğinden beri anlayamıyoruz.

Biz onu anlamıyoruz, oda bizim takımı ve camiayı…