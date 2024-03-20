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Makale Yazısı-

Haluk Bozo’dan Tanque ile ilgili çarpıcı iddia
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

Daha önce de altını çizmiştim. Takımınızın en önemli futbolcusunu bir şekilde kaybedebilirsiniz, burada önemli olan yerine birini koyabilmektir. Bunu yapabiliyorsanız, giden futbolcuyu aramazsınız. İki sezon önce Dino, bu sezon Tanque’de biz hatayı bu isimlerin gitmesini izin vererek değil, yerlerine iyi santrafor alamadığımız için yaptık.

4 GÜN KALA HABERİMİZ OLDU

Önce bu gerçeği ortaya koyarak, asıl konumuza gelelim. Camia Tanque’nin ayrılma kararını öğrendiğinde ara transferin bitimine 4 gün vardı. Yönetimin ve teknik ekibin de Brezilyalı futbolcunun ayrılış kararını aynı gün öğrendiğine dair bilgiyi canlı yayınımıza gelen Engin Koyun bizzat söylemişti. Hatta Engin Koyun, “Keşke 15-20 gün önce söyleselerdi B planımız olurdu” cümlesini kullandı. Doğal olarak sadece 4 günde iyi bir golcü transferinin zor olduğunu düşündük. Yönetimden de, zaman darlığı nedeniyle sıkıntı yaşadıklarına dair açıklamalar geldi.

HALUK BOZO’NUN İDDİASI

Ancak önceki akşam Kocaeli TV’deki Top Ağlarda programına katılan Hodri Meydan Derneği Başkanı Haluk Bozo, Tanque’nin gidişinin 4 gün değil 15 gün önce belli olduğu yönünde bir iddiada bulundu. Bozo, “Brezilyalı futbolcu kiralık olarak kullandığı aracını 15 gün önce teslim etmiş. Aracı kiralayan firmanın yetkilileri yöneticileri arayıp, “Tanque aracını teslim etti” bilgisini verip, “Hayırdır, bir şey mi oldu ?” diye sormuş. Yöneticiden, “Yok bir şey” cevabı almış. Gerekirse o yöneticinin ismini açıklarım” dedi.

Haluk Bozo’dan Tanque ile ilgili çarpıcı iddia

YÖNETİM AÇIKLAMA YAPMALI

Şaşırdık tabi. Eğer bu iddia doğruysa, yani yönetim gerçekten Tanque’nin gideceğini 15 gün önceden biliyorsa, farklı bir durum söz konusu. Bunu kamuoyundan gizlemeleri kabul edilebilir gibi olmaz. Ayrıca 4 gün iyi bir golcü almak için kısa bir zaman ama 15 gün gayet yeterli. Yönetim iki hafta önceden bu ayrılığı bilip iyi bir golcü alamadıysa ciddi bir zafiyetten söz etmek mümkün. Bozo’nun canlı yayındaki iddiası gerçek mi, değil mi? Yönetim bunu açıklamalı, kamuoyu doğrusunu bilmeli.

“2008’DE YANLIŞ YAPMIŞIZ”

Hazır akşamki programdan söz açılmışken. Haluk Bozo’nun iki önemli söylemini de aktarmak isterim. Bozo Şanlıurfa maçı sonrasında Ertuğrul Sağlam’ı istifaya davet ettikleri için bir pişmanlık duymadıklarını, kadro mühendisliğindeki zafiyette deneyimli teknik adamın da payı olduğunu söyledi. Haluk Bozo ayrıca bir soru üzerine 2008’deki genel kurulda takımı şampiyon yaptığı ve kent yöneticileri yanında olduğu için mevcut başkanı desteklediklerini belirterek, “Bilemezdik tabi. Kulübü borç içinde bırakıp gitti. Bugün geriye dönüp baktığımızda yanlış yaptığımızı söyleyebilirim” dedi.

Süper Lig’e çıkarsak aday olur

Kocaelispor’da yeni bir dönem dün itibariyle başladı. Her ne kadar resmi sitede falan Engin Koyun’un istifasını verdiği yazılsa da, işin aslı öyle değil. Şu an için rahatsızlığından dolayı izinli olarak gözüküyor. Hesaplar tüzüğe uygun şekilde hareket edip kongreyi sezon sonunda yapmak üzerine.

Haluk Bozo’dan Tanque ile ilgili çarpıcı iddia

KONGRE SEZONUN BİTİMİNDE

Tüzüğe göre başkan resmen istifa ederse 15 gün üçünde kongre kararı almak, karardan sonra 30 gün içinde de kongre yapmak gerekiyor. Yani dün itibariyle başkan Koyun gerçekten istifa etmiş olsaydı ay sonunda kongre kararını almak, nisan sonunda da kongreyi yapmak gerekmekteydi. Dediğim gibi kongrenin sezon sonu yapılması planlanıyor. Kimsenin de buna bir itirazı yok. Zira 1.5 ay sonra yani liglerin bitimine 3-4 maç kala genel kurul yapmanın ne anlamı var, ne faydası. Doğru olan lig bitimi. Düşünülen planlamaya göre Engin Koyun 15 Nisan’da resmi istifasını verecek, nisan sonu yönetim genel kurul kararı alacak, mayıs sonunda da kongre yapılacak.

GÖZTEPE DİRİLİŞ MAÇI OLABİLİR

Recep Durul’un ilk demecinde altını çizdiği gibi üçüncü olup doğrudan Play-Off finali oynamak elimizde. En basit hesapla tüm maçları kazanırsak diğer takımlarının ne yaptığına bakmadan üçüncü oluyoruz. Yani ipler elimizde. Olmayacak bir iş değil. Olmadı 4 ile 7’incilik derecesiyle de Play-Off’a kalabiliyoruz. Recep Durul’un liderlik edeceği yönetimin önceliği bunu zorlamak. Ne yapacaklar edecekler bilemiyorum ama bunu başarmak için teknik adamın doğru işler yapması, daha önemlisi futbolcuların yüreklerini sahaya koymaları gerekiyor. Tabi, taraftar da artık devreye girmeli. Özellikle Göztepe maçı kırılma anı, diriliş maçı olabilir.

EN DOĞAL HAKKI OLUR

Bu maçı mümkün olduğunda kalabalık taraftarla oynamalıyız. Yönetimden beklenen bilet fiyatlarında indirim. Mutlaka etkisi olacaktır. Bu takım oldu da Play-Off’tan Süper Lig’e çıktı, o durumda sanıyorum, tahmin ediyorum Recep Durul yapılacak olan olağanüstü kongrede aday olur. Ki, bence bu hakkıdır. Sonuçta herkesin umudunun bitme noktasına geldiği bir süreçte vekaleten üstlendiği başkanlık döneminde böylesi flaş bir başarı gelmişse Süper Lig’de devam etme hakkını kendinde görebilir. Aynı şekilde mevcut yönetimden devam etmek isteyenleri de yanına alarak adaylığını ilan eder. Mutlaka böyle bir düşüncesi, hayali vardır diye düşünüyorum.

TARİH TEKEKKÜR EDEBİLİR

18 Mart itibariyle yeni bir sayfa açıldı. Recep Durul vekaleten de olsa artık başkandır. Böylesi zorlu bir süreçte taşın altına elini koyduğu için kutluyor ve hayırlı olmasını diliyorum. İlginçtir 2021-22 sezonunda da takım Play-Off hattındayken Hüseyin Üzülmez’in rahatsızlığı nedeniyle son 8 hafta Engin Koyun vekaletin başkanlığı üstlenmiş ve takımı şampiyon yapmıştı. Bu sezon 7 hafta kala vekaleten başkanlığı üstlenen Recep Durul’a da Play-Off şampiyonluğu nasip olabilir. Bir anlamda benzer senaryo hayata geçebilir, tarih tekerrür edebilir. Haydi hayırlısı bakalım.

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Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Vatandaş - Peki sayın Haluk bozo Fırat gül zamanında bu kadro mühendisliğideki hataları görmüyormuydunuz ? O kadar sabrettiniz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mart 00:55
04

Fatih Soydan - Engin koyun ..hiç istenmedi kulüpte

Yabancı biri gibi durdu.. kulübün başında ..tüm Kocaelispor lular o hissi verdi..

Yani i .. aşı.. tutmadı..

Her yaptığı .her dediği Kocaelispor lu taraftar lar ucin ..itici..her söylediği kelime

Taraftar için ..diken ..gibi ..geldi..

Yani... uymadı..

Tabii bunda ..en başında uyum sürecinde ben bilirim havası..

Vedi taraftara..

Siz karisamazsiniz. .. siz taraftar ..ben başkanım

Edası ile .. davranış. Şekli ..

Taraftar in .. hissettiği..

Anlam...algı..

O idi..

Yani kendi sonunu hazırladı

180 derece dönüş yapmaya çalışması vardı

Ama..en ufak bir .. sportif eksi .. durumu

Bu hazırlığa .. istifa..ya yeter geleceği

Yani yeteceğini.. taraftarın onu yoracagji ni

Gün geçtikçe bariz hissedilmeye baskandu

Ve

İstifa kaçınılmazdı

Durul burada

Kurtarıcı ve bir anda .. aşı..uyum sahlarsa ..taraftar ile birlikte hareket ederse .. Kocaelispor da ..ilah..olur..

Bakın görün..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mart 00:43
03

İzmitli41 - GİZLİ GİZLİ OTURMUŞ KONUŞMUŞ

KALEM KALEM YAZDIRMIŞ

BU TAKIM PLAYOFF OYNAMASIN ÇIKMASIN

HALUK BOZO SENDE ONLARLA BERABER İSTİFA

EDERSİN BU ŞEHİRİN YAKASINDAN DÜŞÜN ARTIK YETER BIKTIK SİZLERDEN …..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mart 00:35
02

Pakito - Ben de iddia değil bir gerçek aktarayım o zaman. Tanque'nin bireysel antrenörü var Portekizli adamın daha gitmeden kaç hafta önce yazdığı Tanque maddi konularda mutlu değil, böyle olursa uçar gider. Ve ek olarak kaptanlardan teyit edin, Tanque kulupteki ortamı görünce Samsunspor'dan eski takım arkadaşlarına diyor ki beni nereye getirdiniz, bu ortam mı şampiyon olacak. Siz de yeni aydınlanma yaşıyorsunuz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mart 00:26
01

Kağan - Taraftarın bu yönetime güvenmemesinin ne kadar haklı olduğu bir kez daha kanıtlandı. Gerçeğin ortaya çıkabileceğini bile bile doğru olanı söylemeyip 4 gün kala haberimiz oldu söyleminin ne anlama geldiğini bu taraftar çok iyi biliyor ! Bu zamana kadar hangi söyledikleri doğruydu ki bu söylediği doğru olsun ! Artık midemiz bulanıyor !

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mart 00:18
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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