CHP’li adaylar neler yapıyor?

31 Mart’ta yapılacak yerel seçim bu pazar değil, bir sonraki pazar günü yapılacak...

Artık sayılı günler kaldı...



Siyaset hareketli, siyasi partiler ve adaylar heyecanlı...



Bu kadar önemli ve tarihi bir seçim öncesinde Kocaeli’de dikkatimi çeken önemli bir unsur var. Cumhuriyetle yaşıt olan CHP’nin Kocaeli’ndeki adaylarında iki aday dışında bir kıvılcım yok!



CHP Derince adayı Sertif Gökçe ve CHP Başiskele adayı Anıl Acurman, arkadaşım ve dostum olmalarının ötesinde, örgütten maddi ve manevi hiçbir destek almaksızın partileri için özverilerini ortaya koyan isimler.



Gökçe ve Acurman dışındaki adaylar vasatın çok altında görünüyor...



Profesyonellik yok. Hummalı bir çalışma temposu yok. Medyada görünmüyorlar. Reklam-ilan vermiyorlar...

Etkisizler.

Seçim Koordinasyon Merkezleri etkili çalışmıyor. Para-pul yok...



CHP adayları neler yapıyor birlikte bakalım...



KÖRFEZ

Mesela CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal, küs ve konuşmuyorlar. İlçe başkanı Altunel, aday adaylık sürecinde başka bir adaya destek veriyordu. Önseçimde Balıkçı, kazanınca, Altunal yönetimiyle birlikte geri çekildi. Seçim sürecinde Balıkçı ile birlikte seçim çalışmasına pek katılmıyor. Hal böyle olunca da Balıkçı, yanında örgütten kimse olmadan sadece birkaç akrabasıyla birlikte çalışıyor. CHP Körfez ilçede paramparça...

KANDIRA

Kandıra, uzun yıllar CHP’nin kalesiydi. Şimdi CHP’den eser yok! 31 Mart’ta CHP Kandıra Belediye Başkan Adayı Serkan Açıkgöz oldu. Kimdir necidir bilmiyorum. Gazeteleri ziyaret edip kendini tanıtmaktan bile aciz. Adayın kim olduğunu partilileri bile tanımıyor. İlçede kendisini konuşan, merak eden yok. Kendisini seçmene tanıtmak için hiçbir şey yapmıyor(!) Kandıra’ya gidin herkesin dilinde AK Parti Adayı Erol Ölmez, konuşuluyor...

GÖLCÜK

CHP Gölcük Belediye Başkan Adayı Özgür Yılmaz. İlçe başkanlığı ve meclis üyeliği yaptı. Şimdi CHP Gölcük adayı, ne yaptığını kimse bilmiyor. Basın kuruluşlarını ziyaret etmedi, kendisini tanıtmadı. Sokakta karşılaşsak simasını bile tanımam. Çok merak ediyorum, CHP Gölcük adayı Yılmaz, başarılı bir beş yıl geçiren ve ikinci dönem için aday olan Ali Yıldırım Sezer’den farklı ne verebilir Gölcük’e... Gölcük halkı, ilk döneminde başarılı bir belediye başkanı olan Ali Yıldırım Sezer’i yeniden destek verecek.

KARAMÜRSEL

Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık için iddialı yakıştırması yapılıyor. Çalık, 2019’da da aday gösterilmişti, seçimi kaybetmişti. Bu dönemki performansı eskisi gibi değil. Çalık, il yöneticisiydi. İzmit’i ve İzmit basının gücünü en azında bilen biriydi. Siyasetin İzmit’ten yürütüldüğünü de biliyor. Proje tanıtım toplantısı için davetiye dağıtmak için bir kez gazeteye geldi. Gazeteleri bu dönem pek önemsemeyen Çalık, seçim çalışmalarını sosyal medyasında paylaşarak duyurmaya çalışıyor...

Yeterli mi? Değil...

ÇAYIROVA

Çayırova Belediyesi İzmit’ten uzak. İstanbul sınırında. CHP Çayırova Belediye Başkan adayı Muharrem Gökçe İzmit’e pek uğramasa bile kendisini Gebze basınında takip etmeye çalışıyorum. Gebze basınına da pek çıkmıyor, görünmüyor. Zaten kendisini örgütte tutmadığını duyuyorum. CHP Çayırova Örgütü aday olarak Dr. Mustafa Anaç’ı bekliyordu. Nasıl bir akıl tutulmasıyla örgütün istediği Anaç’tan vazgeçip, Gökçe’den karar kılındı hayret ediyorum.

DİLOVASI

Dilovası Belediye Başkan adayı Yakup Törk, oldu...

Törk, 2019 yerel seçimlerinde Darıca’da CHP adayı oldu. AK Parti rakibini çok zorladı. İlçede oyları katlamıştı. CHP Genel Merkezi, Törk’ ü yeniden aday göstermedi. Gebze Belediye meclis Üyesi olan Saide Arslan Çalışkan’ı aday gösterdi. Törk aday gösterilmeyince partisine ve yapılan tercihe zehir zemberek bir yanıt verdi. CHP Genel Merkezi bir süre sonra Yakup Törk’ ü alakasız bir ilçeden aday gösterdi. CHP’nin çok zayıf olduğu Dilovası’nda Yakup Törk, ne yapıyor bilmiyoruz.

DARICA

CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Saide Arslan Çalışkan, Gebze’nin Belediye Meclis Üyesi. Darıca’da oturuyor. Saide Arslan Çalışkan, Genel Başkan Özgür Özel’in torpillisi olarak il ve Darıca ilçe örgütünün haberi olmadan atadığı bir aday...

Örgütün kabul görmediği Saide Arslan Çalışkan, başarılı olur mu? Olmaz.

KARTEPE

CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, ilçe başkanlığından istifa ederek aday gösterildi.2019 yılındaki yerel seçimde Cumhur İttifakı-AK Partili Aday Mustafa Kocaman, 12 ilçe arasında en yüksek oyu alan almıştı. Kocaman ikinci kez aday gösterildi ve ikinci kez birinciliği kovalıyor. İlginç olan da CHP’nin en zayıf olduğu ilçedir Kartepe. Merttürk başarılı olur mu, bir varlık gösterir mi? Sanmıyorum. Ama her şeye rağmen Merttürk, kendince özverili bir çaba ortaya koyuyor. CHP’nin Kartepe’de oyunu artırmak için örgüt hiçbir varlık göstermiyor. İl Başkanı Bülent sarı bu ilçede oturuyor. Eski milletvekili ve eski TBMM Başkanvekili Haydar Akar, ilçede oturuyor. CHP’nin ağır toplarının oturduğu ilçede CHP en başarısız parti...

BAŞİSKELE

Seçim süreci başladıktan sonra CHP’nin en çok kayıp gün yaşadığı ilçe oldu. Günlerce CHP ile SP adaylarının ittifak yapacağı konuşuldu ve adaylık atanması geç yapıldı. SP ile ittifak yapılmayınca ilçe başkanı Anıl Acurman, belediye başkan adayı olarak atandı. İyi bir çıkış yakaladı. Ancak bir süre sonra bir partilinin itirazı üzerine Acurman’ın adaylığı düşürüldü. Hukuk mücadelesi veren Anıl Acurman, hukuk zaferini kazandı. Acurman daha güçlü döndü. Peki, seçimi kazanır mı? Hayır. AK Parti’nin ilçedeki üstünlüğü yıllardır sürüyor. 31 Mart seçiminde de ipi AK Parti Adayı Yasin Özlü göğüsleyecek...



İZMİT

Kocaeli’de CHP’nin tek belediyesi İzmit Belediyesi. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, ikinci kez aday gösterildi. 2019’da Millet İttifakının adayı olarak seçimi kazandı Hürriyet. 31 Mart’taki seçimde ittifaksız yarışa katılıyor. Örgütle kavgalı, yanındaki önemli isimleri kendisinden uzaklaştırdı. Kendisine destek verecek tek bir parti yok. CHP’li seçmenin oylarıyla yarışa katılıyor.

Kurduğu SKM hiç organize çalışmıyor.

Sıkıntı büyük. Seçimi kazanma şansı var mı? Çok zor. AK Parti, beş yıl önce kaybettiği İzmit’i geri almak için bütün gücünü ortaya koyuyor.

GEBZE

Çok ilginçtir, bir dönem CHP’nin kalesi olan Gebze, 2004 yılından bu yana Gebze’de yerel seçimi kazanamıyor. CHP, yaşadığı kendi iç çekişmelerinden dolayı Gebze’de belediye başkan adayı çıkartmadı. TİP Genel Başkanı Gebze’de aday olunca CHP’liler de destek kararı aldı. Popüler bir siyasetçi olarak öne çıkan TİP Genel Başkanı Erkan baş, Gebze Belediye Başkan Adayı olunca sesi kesildi. Adı hiç konuşulmuyor, İzmit basınını ziyaret etmedi.

DERİNCE

2019 yerel seçiminde sadece bin 200 oy gibi küçük bir oy farkıyla seçimi kaybeden Avukat Sertif Gökçe, 31 Mart’taki seçimde aday olmak istiyordu ancak aday gösterilmemesi için dönemin ilçe başkanı ve sonraki günlerde istifa ederek Derince’den aday adayı olan Atasoy Bilgin, Gökçe için her türlü engeli ortaya koydu. Bilgin, Gökçe’yi harcamaya çalıştı. Genel Merkez’de lobi oluşturup kendisini Derince ilçeye aday yaptırmak istedi. CHP İl Başkanı Bülent Sarı ve Kocaeli’nin üç milletvekili genel merkeze baskı yaparak Atasoy Bilgin ile Derince’de seçimin kazanılmayacağını söyleyip Gökçe’nin aday gösterilmesini istediler. Genel Merkez PM, Gökçe’yi ilçeye aday gösterdi. Genel Merkez Atasoy Bilgin’e de kurultayda kendilerine destek veren Bilgin’e diyetini ödemek için Büyükşehir adayı gösterdi. Adaylığı netleşen Sertif Gökçe, çalışmaya hızlı başladı. Ciddi bir performans ortaya koyuyor. Sıkı çalışıyor. Yapılan tüm anketlerde önde görünüyor. CHP’nin Kocaeli’ de aday gösterdiği 12 ilçe adayı arasında şuan en iyisi...



Evet, CHP Kocaeli genelinde sadece tek bir ilçede iddiasını sürdürüyor. Diğer 11 ilçede esemeleri okunmuyor.

Cumhuriyet ile yaşıt olan CHP, Cumhuriyetin ikinci yüzyılındaki ilk yerel seçimde paramparça olmuş şekilde seçime giriyor...

