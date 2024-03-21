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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Böyle bir kampanya finali hayal edilemezdi
Adem Turgut

Adem Turgut

Dünya ilkbahar ekinoksu ile yeni bir döneme girerken bugün itibarıyla siyaset de seçim sürecinde yeni bir döneme giriyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre, bazı seçim yasakları bugün başlıyor.

Sandığa gidene kadar geçen zaman zarfında, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Ama en önemlisi artık resmen anket yayınlanamayacak. Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak…

AK PARTİ TÜM KOZLARINI SAHAYA SÜRDÜ

Artık son 10 gün…

Seçime sadece 10 gün var. Anketler yasak ama çalışmak serbest. Ve AK Parti her seçim dönemi bu 10 günlük zaman diliminde çok seçim bölgesinde sonuç değiştirmeyi başarmıştır. 2009’da Derince’de, 2019’da Derince, Dilovası’nda herkesin gitti dediği seçimleri geri almayı başardılar.

AK Parti bu noktada tüm güçlerini kullanmayı başarabilen bir parti.

Bakın Fikri Işık, Osman Pepe ve İbrahim Karaosmanoğlu gibi bir dönem ilimizde AK Parti’nin lokomotif görevini görenler, bugün de partileri için sahadalar.

DİĞER PARTİLER ORGANİZE DEĞİL

Bu kadar organize olabilen bir başka parti var mı?

Son 15 gün CHP’de bir kıpırdanma oldu. Ama o kadar… O kıpırdanma büyük ve organize bir çalışmaya dönüşmedi. CHP tüm güçlerini sahaya hiçbir seçim bölgesinde AK Parti gibi süremedi. İçe dönük sıkıntıların yol açtığı travmatik durum CHP’de seçimin önünde olmaya devam ediyor.

Benzer durum Yeniden Refah Partisi’nde de var. İçeride müthiş bir kavga var. İçten içe büyüyen Mehmet Aşıla- Doğan Aydal rekabeti tüm teşkilata sirayet etmiş durumda… Seçimden sonra gürültüsü daha çok çıkacaktır.

AK Parti’den sonra en organize parti kuşkusuz İYİ PartiNusret Acur yönetiminde Gencay Yıldıztekin ve Kamil Şirin başta olmak üzere uyumlu bir ekip çalışması var.  Ama onlar da ağır bir genel seçim sıkıntısı yaşadılar. Onun etkilerini tam atamadılar.

Uzatmayalım, AK Parti gibi çalışabilen organize bir siyasi parti yok.

MÜTHİŞ FİNAL PLANI

AK Parti’de il başkanı Şahin Talus, SKM Başkanı Alper Doğan, öncülüğünde çok iyi bir çalışma var. Bu nedenle bu son 10 günü AK Parti’nin lehine avantaja çevireceğini söylemek yanlış olmaz.

Dahası da var.

Yerelde iktidarın olmanın avantajıyla art arda yapılan açılışlar, şimdi ağır topların sahaya sürülmesi derken AK Parti seçim çalışmalarının finalini de olabilecek en iyi şekilde yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’ye gelecek. Yapacağı mitingin tarihi de netleşti. Tarihe dikkat; Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mart’ta Kocaeli’de miting yapacak. Yani seçimden sadece 3 gün önce. Yer tam belli değil ama Kocaeli Kongre Merkezi’nin önünde yapılması bekleniyor. Miting için il başkanlığında hazırlıklar başlamış.

İyi final dediğim de bu…

Cumhurbaşkanı öyle bir zamanda gelecek ki mitingin etkisi bitmeden sandığa gideceğiz.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEKTİR

Ve ötesinde seçime 3 gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’den önemli mesajlar da verecektir. Sadece Kocaeli değil, tüm Türkiye için mesajları olacaktır.

Bir seçim kampanyası ancak bu kadar yapılırdı.

***

Uzun lafın kısası dünya ekinoksa girerken biz de seçimin son bölümüne giriyoruz. Ve 100 metre finali gibi bir zaman diliminde AK Parti rakiplerine göre çok daha organize bir çalışma ile önde koşuyor.

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Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

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