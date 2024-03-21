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Makale Yazısı-

Yaş dediğin nedir ki, bir sayıdan ibaret…
Sevcan Tamer

Sevcan Tamer

Biliyorsunuz 18 - 24 Mart arası Yaşlılar Haftası diye geçiyor. Bizler de bu kutsi olguyla ilgili etkinlikler yapıyoruz. İşte bu bağlamda haftanın gündemine oturan “YAŞLILIK” adına bir şeyler söylemezsek olmaz. Çünkü haftanın konusu olan bu gündem,  yaşlılık ve yaşlının kim olduğunu irdelememize neden oldu. Şöyle bir ağız araması yaptım çevremde. Aaaa, gördüğüm kadarıyla kimse yaşlı olmayı kabul etmiyor. Hatta bu fizyolojik duruma “Yaşlanmak değil, yaş almak bu canım” sözleriyle ironi yapıyorlar. Bu arada arkadaşlardan birisi yaşlılık gerçeğine yönelik gülümsetecek bir anısını anlattı bizlere:

“Bir ahbabımız vardı. Kadın, 55 yaşlarında olmasına rağmen 70-75 gösteriyordu. Bir gün ablamla çarşıya gitmişler. Dönüşte manava uğramışlar. Kadın tazecik sebzeleri görünce “Aman şunlardan alayım da anneme yemek yapayım, çok sever” deyince manav şöyle bir bakmış ve kadına, “Ayy senin annende mi var” diyerek kıs kıs gülmüş. Ablam kadının çok bozulduğunu anlatarak hepimizi kahkahaya boğdu. Anlayacağınız insanın yaşının yanı sıra, fiziki yapısı ve ruh halini de düşünmesinde yarar var.

Şimdi gelelim ana konuya; yaşlanmayı istemeyen, sevmeyen, ‘ben sadece yaş aldım, yaşlanmadım ki’ diyen dostların içine su serpmeye. Aklımda kaldığınca size belli bir zaman önce yine yazmıştım. Haydi gelin mevzu daha sıcaklığını korurken bir kez daha açalım bu konuyu. (Zaten mevzu pek soğuyacağa benzemiyor ya). Amerika’da Wisconsin Üniversitesi’nin “Yaşlılık Enstitüsü” uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre 60’lı yaşlar “Orta  yaş” sınırında kalıyormuş. Yani “Yaş 35, yolun yarısı” dizeleri artık hayal olmuş. Hatta dünün  korkutan 40’lı yaşları “Gençlik dönemi”  kapsamına giriyormuş.

Neticede The New York Times’daki bu yazı sadece Amerika için geçerli değil tabi ki. Biz Türkler için de geçerli. Mesela bugün aramızda kadın veya erkek olarak, dedesinin rahmetli olduğu yaştan daha büyük insanlar fazlasıyla mevcut. Ama kendilerini hiç dedeleri gibi hissetmiyorlar. Yani yaşlı hissetmiyorlar.

Yalnız, Wisconsin Üniversitesi “Yaşlılık Enstitüsü” uzmanları, orta yaşlı olmanın kişiye özel bir takım niteliklerinin olduğunu da açıkladılar ve o nitelikleri şöyle sıraladılar: *Yaşamının amacını hem bilmek hem de bu yaşamı kontrol edebilmek.

*Yaşanan deneyimler sonucu, kendi kişiliğini doğru değerlendirebilmek.     

*Çoğunluk farklı düşünse de, kendi düşünceni doğru buluyorsan bunda direnmek.                     * Sosyal ilişkileri geliştirmek.

Yaaa.. Öyle ben yaşlı değilim, sadece yaş almışım demekle olmuyormuş anlaşılan. Dostlar genç kalmak müthiş bir duygu mutlaka. Bu uğurda tarihin en eski dönemlerinden bu yana neler yapılmamış ki? Mesela Kleopatra... O tarihte güzelliği ve genç kalması için devamlı süt banyosu yaparmış. Bugünse tıptaki yenilikler akıl alacak gibi değil. Tıp, sonsuz gençliği yakalama hırsı içinde sanki. Bilhassa zenginlerin birçoğu gençlik tedavisi görüyor. Bunların tek nedeni korku, yaşlılık korkusu. Yüz gerdirme, botoks, hormon yenileme, kök hücre aktarımı, estetik cerrahi, saç ektirme, yağ aldırma, dişlere kaplama, dişsiz ağızlara implant vs.  vs. Ayrıca onlarca krem, losyon, serum reklamları içleri eritirken, cepleri  yakmayı da sürdürüyor.

Eğer aklıselim düşünecek olursak bunların geçici bir heyecan olduğunu daha kolay fark edebiliriz. Çünkü bu uğurda ne tıbbın ne de kazanç elde edenlerin durmayacağı besbelli. Bence zamanın bize geç gelen bir yaşlılık armağanı varsa, onu çok iyi kullanmasını bilmenin önemini ve önlemini almak yeterli. Özellikle sağlığımıza dikkat etmek, genç ve zinde kalmanın ilk nedenidir. Sadece uzun ömürlü olmak değil, sağlıklı geçireceğimiz yıllar hedefimiz olmalıdır. Ölümsüzlük mümkün olmayacağına göre, sağlıklı, mutlu, hoşgörülü uzun bir yaşama inanmak akla daha yakın olanı değil midir? Haydi o zaman yaş alan dostlar. Düşünmeyin artık yaşı, başı. Ve çıkartın orta yaşın keyfini. Yaşlanmak yok. Yaş almaya  devam…

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Yazar Sevcan Tamer - Mesaj Gönder --- Okunma

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