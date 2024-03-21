Bağıra bağıra gidiyorum demiş, 10 günde çözdük!

Dün köşemde Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Haluk Bozo’nun Kocaeli TV’deki Top Ağlarda programında ortaya attığı iddiayı gündeme getirmiştim.

HALUK BOZO’NUN İDDİASI

Bozo canlı yayında yönetimin Tanque’nin gidişini 4 gün önce değil, 15 gün önce bildiğini belirterek, “Brezilyalı futbolcu kiralık olarak kullandığı aracını 15 gün önce teslim etmiş. Aracı kiralayan firmanın yetkilileri yöneticileri arayıp bilgi vermiş” demişti. Ben de köşemde gerçekten böyle mi oldu, yönetim açıklama yapmalı. İddia doğruysa ciddi bir zafiyet söz konusu dedim. Malum köşe yazılarımız gece 00.01’den sonra gazetemizin internet sayfasında yayınlanıyor.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kısa süre sonra yönetimden cevap geldi. Açıklama şöyle: “Haluk Bozo ile konuştuk, konuyu yanlış bilgini söyledik. Engin Başkan doğru söylüyor. Transfer döneminin bitmesine 5 gün kala durumu çözdük. Tanque’nin firmaya aracını 10 gün sonra teslim edeceğini söylemesi üzerine şüphelendik ve konuyu menajerine ulaşarak derinleştirdik. Menajeri de Japonya’dan ilgilenen kulüpler olduğunu, bize resmi teklif iletmek üzere çalışma yapıldığını söyledi ve 4 gün kala resmi teklif bize ulaştı”

BEKLEMENİN NE ANLAMI VAR?

Açıklama tamam da, bu yönetimi kurtarmaz ki. Tanque aracını 10 gün sonra teslim edeceğini söylemiş, menajeri de Japonya’dan ilgilenen kulüpler olduğundan, resmi teklif hazırlığı yaptıklarından bahsetmişse, resmi teklifi beklemenin bir anlamı yok. Adam gitmeyi kafasını koymuşsa, menajerinden de o cevap geldiyse derhal B planını harekete geçirmek gerekiyordu. 15 günlük süreçte çok iyi bir santrafor bulmak mümkün olabilirdi.

10 GÜN BOŞA GİTMİŞ

Dolayısıyla olayı çözmek için 10 gün beklemenin hiçbir anlamı yoktu. En baştan belli olay. Adam kiralık aracını teslim edeceğini söylemiş. Ne güzel kiralık araç firması seni uyandırmış, erken davranman için fırsat vermiş. Neyin beklemesi, neyin araştırması, neyin konuyu derinleştirmesi. 10 gün resmen boşa gitmiş. Yönetimin ciddi bir zafiyeti var olayda. Bu net. Tanque 15 gün önce bağıra bağıra gidiyorum mesajı vermiş, bizim yönetimin anlaması, algılaması 10 gün sürmüş! Ne diyeyim ki.

Büyükakın’dan iki güzel haber

Kocaelispor’un en büyük destekçisi Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Alikahya’daki stadyuma gidiş gelişlerde büyük bile çeken taraftara iki güzel haber verdi. Birincisi stadyuma kadar gidecek tramvay hattının önümüzdeki yıl temmuz ayına kadar tamamlanacak. İkincisi yeni alternatif yol çalışmaları 1-2 ay içinde bitecek. Demek oluyor ki, önümüzdeki sezon yeni alternatif yollar devreye girecek, ulaşım biraz daha kolaylaşacak. Bir sonraki sezon ise tramvayın da hizmete girmesiyle nihayet taraftarın yol işkencesi bitecek.

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Kuşkusuz ki, geç kalındı. Düşünün 2018 yılında hizmete girdi stadyum. 5 yılı aşkın bir süre geçti. Taraftarın gerek stadyumun yeri, gerekse ulaşımla ilgili sıkıntıların giderilmemiş olmasına tepkisi yerden göğe kadar haktır. Bu süreçte çok büyük sıkıntılar çektiler. Çok şükür ki artık çilenin bitimi için geri sayıyoruz. 2026-27 sezonu itibariyle ulaşımla ilgili hiçbir sorun kalmayacak, taraftarımız sıkıntı çekmeden stadyuma ulaşacak. Tabi, şu internet sorununun da artık çözülmesi lazım. Bu konuda da yetkililerden müjdeli haberi tez zamanda bekliyoruz.

Engin Koyun resmen istifa etmiş

Tüzüğün ilgisi maddesi yanlış yorumlandığı için bir hata yapılmış. İlgili maddede “İstifa sonrasında 15 gün içinde yönetim içinden berini başkan olarak belirleyip, 30 gün içerisinde de kongreye çağrı yapar” ibaresi var. Çağrı yapmakla, kongreyi yapmak farklı şey. Burada yanlış bir yorumlama olmuş. Dolayısıyla genel kurulu sezon sonunda yapmak için daha önce Engin Koyun’un 1 Nisan’a kadar izinli sayılması ve o tarihte resmi istifasını verip 15 gün sonra yeni başkanın belirlenmesi ve yeni başkanın belirlenmesinden 30 gün sonra kongreye gidilmesine yönelik planlamaya gerek kalmadı.

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Engin Koyun 18 Mart tarihi itibariyle resmen istifası verdi. 15 gün içinde yeni başkanın belirlenmesi maddesine bağlı olarak karar defterine 1 Nisan tarihinde vekaleten başkanlığı Recep Durul’un üstlendiği yazılacak. 1 Nisan’dan sonraki 30 gün içinde olağanüstü kongre kararı alınacak. Yani mayısın başında kongre kararı alınmış olacak. Tüzüğe göre kararı alındıktan en erken 15 gün sonra kongreyi yapmak gerekiyor. Tüzükle en son diye bir ibare yok. Yönetimin düşüncesi 1 aylık süreçte kongreyi yapmak. İlk oturumun 1-2 Haziran, ikinci oturumun 8-9 Haziran olacağı bir takvim düşünülüyor.

Yerlerinde kalsınlar isterim

Hodri Meydan Derneği Başkanı Haluk Bozo pazartesi akşamki yayında bir soru üzerine Göztepe maçıyla birlikte yeniden maraton alt tribüne ineceklerini, hazırlık yaptıklarını söyledi. Konuyla ilgili haberimizin altına gelen yorumlara baktığımda büyük oranda bu karar doğru bulunmadığını görüyorum. Hodri Meydan’ın maraton üstte devam etmesi gerektiğine dair çok sayıda yorum okudum.

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Doğrusu benim fikrim de o yönde. Maraton üstün akustiği falan çok iyi, ses gür çıkıyor. Sonra oradaki koltuklar kırık. Kendilerine bir alan yaratmışlar o bölümde toplanıp bağırıyorlar. Yukarı çıktıklarında aşağıdaki kırıl koltukların yerine yenileri monte edildi. Aşağıya inerlerse yeniden o koltuklar heba olacak. Hepimizin cebinden çıkıyor parası, yazık. Dernek aşağıya inme kararını yeniden bir düşünsün ve vazgeçsin derim ben. Genel görüş de bu yöndedir.