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Makale Yazısı-

Süper Lig’den geldiler 1.Lig’de oynayamadılar
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor’un bu sezon yaptığı transferlerde isabet sağladığını söyleyemeyiz.

Takımın performans olarak en iyi transferi Tanque’ydi…

 O da gitti...

Ancak genel anlamda baktığımız da alınan oyuncular kariyer olarak çok iyilerdi.

Hatta Süper Lig kariyerli oyuncular bile vardı.

Geçen yıl Süper Lig’den düşen Ümraniyespor’un sol beki Onur Atasayar’ı aldık…

Bu oyuncunun Bursaspor kariyeri de var.

Sezon başında aldığımız sol bek Onur Atasayar’ın takıma katkısı yok gibiydi.

Üstelik 2+1 sözleşme imzaladığımız bu oyuncuyu ligin ikinci yarısı öncesinde kadro dışı bıraktık…

… … …

Onur Atasayar’dan memnun değildik.

Gittik yine Süper Lig’den sol bek aldık.

Bu kez Kasımpaşaspor’dan Duhan Aksu’yu transfer ettik.

Ligin ilk yarısında Kasımpaşa’da 11-12 maç forma giyen Duhan Aksu’nun, iki yıldır performansını beğenmediğimiz Atila Turan’ı keser diye bekledik.

Ancak Duhan Aksu da, Kocaelispor’a gelmeden önce yaklaşık 1 ay Kasımpaşa’da antrenmanlara çıkmamış.

Yani o da hazır değildi…

… … …

Biz Atila Turan’dan kurtulalım diye Süper Lig’den iki oyuncu aldık.

Onur Atasayar ve Duhan Aksu da çare olmadı.

Aslında burada sorgulanması gereken şeyler de var.

Demek ki, Türkiye’de sadece transferde Kocaelispor hata yapmıyor.

Duhan Aksu’yu izleyince, bu oyuncunun Süper Lig’de Kasımpaşa’da nasıl oynadığını da düşünmeden edemiyoruz.

Duhan Aksu ilk geldiğinde fizik olarak hazır değildi.

Aradan üç ay geçti, bu futbolcunun performansı yine aynı.

Demek ki, yetenekle ilgili sorun var.

… … …

Sezon başında aldığımız Onur Atasay’ın da bu kadar yıldır Süper Lig ve 1.Lig’de nasıl oynamış, doğrusu anlamış değilim.

Derincespor’un 2.Lig’deki maçlarını izliyorum.

Kocaelispor’un kadrosunda yer alan bir çok oyuncudan daha yetenekli isimler var.

Süper Lig’den geldiler diye bu oyunculara dünya para da vermişizdir.

Onur Atasayar o kadar iyi sözleşme yapmış ki, Kocaelispor’u bırakıp gidemedi bile…

Duhan Aksu ile kaç yıllık sözleşme yaptık, bunu da bilmiyoruz.

Sezon sonunda Duhan Aksu da sözleşmesini fesih etmez.

Nasıl olsa oynamadan para kazanıyorlar.

… … …

Geçen yıl ara transferde yine Süper Lig’de Ümraniyespor’dan aldığımız Emre Nefiz vardı.

Bu oyuncuda Süper Lig’den gelmişti, o da yetersizdi.

2.Lig’de bile oynayamadı.

Emre Nefiz’in geçen yıl oynayamamasının bir nedeni de Fırat Gül’dü.

Kendi adamlarını oynatan Fırat Gül, o dönem sadece Emre Nefiz değil, Yiğit Ali Bayrak’a da şans vermiyordu.

Emre Nefiz, bu sezon devre arasında sözleşmesini fesih etti.

Hiç zorluk çıkarmadı.

Hatta alacağını bile bırakmış.

Emre Nefiz, belki yetersizdi ama karakterli, düzgün bir oyuncuydu…

… … …

Son iki yılın özetinde Kocaelispor’un ne kadar kandırıldığını görüyoruz.

Bu kadar para verip, hiç oynatmadığımız oyuncular vardı.

Süper Lig patenti ile geldiler, 1.Lig’de, hatta 2.Lig’de bile oynayamadılar.

Bu oyuncuların yerine altyapıdan 3-4 isim alsaydık, bugün kulübün kasasında 10-15 milyon para kalırdı…

 

 

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Yuvacıklı - Biz bunu senelerdir söylüyorduk ama ne engin koyun ne yönetim nede teknik direktörler bizi hiç bir zaman dinlemedi duymazlıktan geldiler bizim son yıllarda takımdan ayrılan gençlere biraz güvenip biraz sabretmiş olsaydık bu ikinci yarı transfer döneminde transfer ettiğimiz bir çok futbolcudan daha çok verim alırdık hemde bunlara verilen paraları çöpe atmamış olurduk

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mart 00:58
03

Basiskele41 - Yönetim de futbol bilgisi olmayan yöneticiler olursa menajerlerin oyuncağı olursunuz buradaki en büyük zaaf Sağlam dır insan hiç mi ön inceleme yapmaz yanında o kadar ekiple çalışırken

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Mart 00:45
02

Hasan - Onur atasayar oynamadan para kaçak bari kadroya alalım belki faydalanabiliriz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mart 00:30
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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