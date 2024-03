Londra’dan geldi Büyükşehir’de bağımsız aday oldu

Yaşamınızda hangi görev ve işi yaparsanız yapın, nerede olursanız olun, kariyeriniz ne olursa olsun, toplum için gerçekten bir şeyler yapmak isteyen her insanda siyaset yapma merakı hep vardır...



İş insanısınız, ünlü bir futbolcusunuz, bilim insanısınız; görev ve sorumluluklarınız vardır ama siyasete ilgi duyuyorsunuz...



Siyasete duyduğunuz bu ilgi, topluma daha fazla hizmet etmek isteğinizdir...

Örnekleri çoğaltmak mümkün...



Siyasete merak saranlardan biri de Fevzi Kemal Torun...



Torun, Londra’da yaşayan bir İzmitli...

Üstelik Londra’da başarılı bir iletişimci ve reklamcı...

Dergi çıkartıyor reklam işi yapıyor.

Ekonomisi düzgün ve hali vakti yerinde...



Şimdi diyeceksiniz ki “Ne işi var, Londra’dan gelip Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için bağımsız aday olmak...”



Bunu bende sordum.

Tek isteği Kocaeli’ne hizmet etme isteği...



Fevzi Kemal Torun’u, neredeyse 30 yıl kadar önce henüz toy, yeni bir muhabirken tanıdım.

1990-2005 yılları arasında İzmit’te ajans ve organizasyon işleri yapan Doruk Ajans’ın sahibiydi. Güzel organizasyonlara imza atıyordu.



İzmit’ten ayrılıp İstanbul’a yerleşti. İstanbul’da da ünlü firmalarla önemli organizasyon işlerine imza attı. Sonrasında irtibatımız kesildi.



İngiltere’nin Londra şehrine yerleşmiş...

3 Mart’ta belediye başkan adayları kesinleşirken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için başvuru yapanlar arasında “bağımsız” aday Fevzi Kemal Torun’un adını gördüm.



“Yıllar önce tanıdığım kişi mi, yoksa isim benzerliği mi?” diye düşündüm...

Telefonu da olmadığı için iletişim kuramadım...



Bağımsız aday Fevzi Kemal Torun, önceki gün ziyaretime geldi. Kendisini görünce şaşırdım

Kendisi ile nerdeyse 20 yıldan fazla bir zamandır görüşemiyorduk...



Uzun bir sohbete koyulduk...

2005 yılında ajansını İzmit’ten İstanbul’a taşıyan ve bu süreçte ulusal markalarla işler yapmaya başlayan Torun, kendi anlatımıyla en çok sağlık turizmi alanında ve sağlık iletişimi alanında uzmanlaşmış.



Bu alanda Türkiye’nin en büyük sağlık kuruluşları ile çalışmış. Sağlık iletişimi ve sağlık turizmi alanında yaptığı atılımlarla Türkiye’nin dikkatini çekmiş.

İngiltere’nin Londra şehrine yerleştiğinde de bu birikimlerini yeni başarı hikâyelerine dönüştürmüş.



İngiltere’de ‘Turkish British’ adıyla bir dergi çıkarmış. Dergi çok tutulmuş. Geniş bir iletişim ağına sahip olmuş. Fevzi Kemal Torun, şimdi bu deneyimlerini Kocaeli’nin geleceğine aktarmak üzere geri dönmüş.





BİRİKİMLERİMİ AKTARMAK İSTİYORUM...



Sohbetimizde şunları söyledi, “Londra’da bulunduğumuz süre içerisinde başta sağlık olmak üzere, Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler, dijital şirketler ve farklı alanlardaki şirketeler için iletişim danışmanlıkları yapıyordum. Dışardan hem Türkiye’ye hem de Kocaeli’ye baktığımız zaman bir sorun olduğunu görüyorum ve bunun için böyle bir yol denemek istedim. Birikimlerimi bu kent için kullanmak ve bir farkındalık yaratmayı amaçlıyorum...”



PROJELERİNİ PAYLAŞTI...



Kocaeli’ye geldiğinde, şehrin sahip olduğu potansiyeli nasıl ortaya çıkarabileceğine dair somut planlarını ve projelerini de aktardı.

“Kocaeli, yaratıcı ve kültürel endüstrilerle donatılmış, dinamik ve yenilikçi bir şehir olabilir...” diyerek başladığı konuşmasında, Londra’daki deneyimlerinin ışığında kentin dijital dönüşümünün nasıl hızlandırılabileceğinden, esnaf ve iş insanları ile işbirliğine kadar birçok konuyu aktardı...

ŞEHRİN İHTİYAÇLARINI

DOĞRU ANALİZ ETMEK...



Torun, kentin yönetiminde şeffaflığın ve adaletin altını çiziyor. “Kocaeli’nin en önemli değerlerinden biri, kent kaynaklarıdır. Belediye kaynaklarının, veri analitikleri ile desteklenerek, trafikten işsizliğe kadar şehrin ihtiyaçlarını doğru analiz etmek ve hizmetleri buna göre şekillendirmek gerekiyor...” diye ekliyor.

KOCAELİ’Yİ DÜNYA ŞEHRİ YAPMAK

Fevzi Kemal Torun’un hayalindeki Kocaeli, sanatın, tasarımın ve bilimin harmanlandığı, dijital dönüşümün her kesimi kucakladığı, sosyal belediyeciliğin ön planda olduğu ve esnaf ile iş insanlarının desteklendiği bir şehir.

“...Bu kentin her karış toprağına değer katmak, her bireyin hayat kalitesini yükseltmek ve Kocaeli’ni bir dünya şehri yapmak için buradayım. Geleceğe, birlikte yürümek için, el ele, omuz omuza çalışmaya hazırız...”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Adayı Fevzi Kemal Torun’un, Kocaeli’ye dair düşüncelerini ve projelerini detaylandırdığı bu sohbet, onun sadece bir aday değil, aynı zamanda bir vizyoner olduğunu gösteriyor.



Bağımsız adaylığı, Torun’a siyasi saflardan bağımsız, kent için en iyiyi düşünen bir platform sunuyor. “Kocaeli’nin farklı bir hikâyeye, yeni bir soluğa ihtiyacı var...” diyen Torun, bu yola çıkış nedenini net bir şekilde ortaya koyuyor.



O, sadece mevcut sorunlara çözüm aramıyor, aynı zamanda şehrin kimliğini ve kültürel zenginliğini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.



Fevzi Kemal Torun, tüm zorluklara ve mevcut siyasi iklimin getirdiği sınırlara rağmen, Kocaeli’ yi daha iyi bir geleceğe taşıma yolunda hayali var...



Evet;

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak 2 milyonu aşan şehrin sorumluluğunu üstlenmek büyük bir cesarettir.



Dünyanın en güzel şehri olan Londra’da yaşayan, sırf Kocaeli’ne hizmet etmek için memleketine dönen Torun’un seçimde işinin zor, hatta şansının hiç olmadığını söylemek isterim...

Ancak memleketi olan Kocaeli için elini taşın altına koyma sorumluluğu takdire şayandır.

Bu arada Londra’da yaşayan Fevzi Kemal Torun’un, Pakistan asıllı Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ile çok iyi bir dost olduğunu, sıkça görüştüklerini de aktarayım...



Tebrik ediyorum...