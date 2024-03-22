Mutlaka sandığa gidin oyunuzu kullanın…

Artık seçimde son düzlüğe girildi.

Birçok şey çok sağlıklı bilinmiyor. Sanırım son gün bir oy pusulası görüntüsü ve nasıl oy kullanılacağına dair bir haberi hazırlamış oluruz. Ancak kalan süreçte neler var onları da bilmek lazım…

Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre, seçime giden süreçteki önemli tarihlerden biri de 21 Mart Perşembe günüydü. 21 Mart bu seçim için propaganda serbestliği ve bazı seçim yasaklarının başladığı tarihti.

Dün yazımda bahsettim. Anketler yok. Kimse seçmeni manipüle edemeyecek.

Ama dahası var…

Seçim propagandası 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

SEÇİMLE İLGİLİ DETAYLAR

Bu arada döküm ve dağıtımına 29 Şubat Perşembe günü başlanan seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı 24 Mart Pazar günü tamamlanacak. Seçmenler bilgi kağıtlarını yanlarında getirmek zorunda olmayacak.

Ama tavsiye ederim, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya "444 9 975" numaralı YSK Çağrı Merkezi'nin herhangi birinden kontrol edin.

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat önce başlayacak

İllerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu diğer illerde oylar 08.00-17.00 saatlerinde kullanılacak.

KOCAELİ’DE 27 ADAY VAR

Son günlerde hareketlense de önceki seçimlere göre daha dingin bir seçim dönemi yaşadık. Biraz sokaklar pankart kirliliği yaşasa da eskisi kadar gürültü seçim kampanyaları yok. Mesele biraz daha medya, sosyal medya ve ev çalışmaları üzerinden dönüyor.

Sağlıklı olanı da bu…

Seçime 34 siyasi parti katılıyor.

49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarışacağı belediye oldu.

İstanbul'u 29 adayla Gaziantep, 28 adayla Malatya takip ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için de 27 aday var…

2024 Yerel Seçimleri için göreve talip olan 27 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayından 19’u yükseköğretim, 7’si ortaöğretim ve 1’i ise ilkokul mezunu. 27 adaydan 3’ü iş insanı. Adaylardan 2’si avukat, 2’si emekli, 2’si serbest meslek sahibi, 2’si işçi, 2’si esnaf ve 2’si öğretmen. Adaylar arasında 1 ekonomist, 1 kimya mühendisi, 1 akademisyen ve 1 ev hanımı var.

KÜSKÜN SEÇMEN ÇOK

Peki, 31 Mart’ta sandığa ilgi nasıl olacak?

Çok yazdım: Bu seçimlerdeki çok konuşulmayan bir tehdit var, seçmenin sandığa gitmemesi…

Seçim heyecanı ağırlıklı olarak parti kadrolarında görülüyor... Peki neden? Çünkü seçmen yorgun… Her iki kesimde de partisine küsmüş bir seçmen var. Pişman, umutsuz ve yorgun seçmen toplamda kararsız bir seçmene dönüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenin sandığa gitmesinin önemini partililerine her fırsatta hatırlatıyor. Ama seçmenin sandığa gitmesi muhalefet için de çok önemli, çünkü bıçak sırtı yerlerde başka partiye gitmeyecekse bile sandığa gitmeyerek tavır koyacak seçmenin duruşu önemli olacak. 2019’de katılım oranı yüzde 84 düzeyinde olmuş. Bu seçimde bu oran yüzde 80’inin de altına inebilir.

SANDIĞA GİDİN OYUNUZU KULLANIN

Uzatmayalım kararsızları etkileyen ve sandığa götürmeyi başaran seçimde avantajı yakalar. Sandığa gitmeyen adam, aslında partisinden başkasına oy vermek istemiyor demektir. Ama partisine de küskündür. Partiler küskün seçmenini- sempatizanını bulup ikna etmek zorunda.

Öyleyse kalan kısa zamanda partilerin odak noktası da küskünlerini ikna etmek olmalı…

Ama bir cümle de küskün, yorgun seçmene etmek istiyorum…

Demokrasi sizin oy verme hakkınızı kullanmanız ile başlar. Yurttaşın aktif olarak yönetimine katılmadığı demokrasi sıkıntılı olur.

Sandığa gidin…

Oyunuzu kullanın.