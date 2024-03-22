1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ilan edildiğinden bu yana 22 Mart her yıl dünyada su günü olarak kutlanıyor.

Dünya Su Günü etkinliklerine öncülük etmek üzere 2003’ de BM tarafından UN-Water kurulmuş. Amacı su ile ilgili dünyada yapılacak bütün etkinliklerin konusunu ve verilecek mesajları belirlemek. Ayrıca BM Dünya Su Kalkınma Raporu yayınlanıyor. Benim ulaşabildiğim son rapor 2022 tarihli.

Özet olarak diyor ki; “Suya olan ihtiyaç giderek artmaktadır, yeraltı suyu, Dünya’daki tüm sıvı tatlı suyun %99’unu oluşturur, yeraltı sularını doğru yönetmek ve kullanmak zorundayız. Yeraltı sularının yer üstündeki insanların eliyle kirletilmesi büyük bir sorun.”

Her yıl farklı bir tema ile Dünya Su Günü gündeme geliyor. 1995 yılından bu yana belirlenen temaların bazısı: Kadınlar ve Su, Kirli Şehirlere Su, Dünyanın Su Potansiyeli Yeterli Mi, Yeraltı Suyu ve Görünmez Kaynaklar, Su Kaynakları Etrafında Hayat, 21. Yüzyılda Su, Su ve Sağlık, Kalkınma İçin Su, Gelecek İçin Su, Su ve Afetler, Hayat için Su 2005-2015,Su ve Kültür, Susuzlukla Mücadele, Arıtma, Sınır Aşan Sular, Su Kalitesi, Su ve Kentleşme, Su ve Gıda Güvenliği, Su Dayanışması, Su ve Enerji vb.

2023 yılı Dünya Su Günü teması “Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak”, 2024 Dünya Su Günü teması ise suyun küresel barış, istikrar ve refah üzerindeki kritik rolüne dikkat çekmek amacıyla “Barış için sudan faydalanmak” olarak belirlenmiş.

Yani son yıllar için su konusunda Dünya işbirliği ve barış temaları önde. Yani durum çok, çok ciddi. 2000’li yıllardan önce yazılan su savaşları ile ilgili kitapları tekrar gözden geçirmek gerekiyor.

Yıllardır aralıklarla su konusuna dikkat çekmeye çalışıyorum.

Toplum olarak hala tehlikenin farkında değiliz. Bu sene yeterli yağmur ve kar yağmamasına rağmen farkında değiliz. Özellikle büyük şehirler ve nüfus yoğunluğu olan, sanayinin geliştiği şehirler için çok büyük tehlikeler var. Bazı belediyeler farkına varıp önlem almaya çalışıyorlar ama önemli olan tasarruflu kullanmak.

Emine Erdoğan’ın himayesinde “Suda Sıfır Kayıp” ilkesiyle “Suda Sıfır Kayıp” ilkesiyle Ulusal Su Verimliliği Seferberliği 31 Ocak 2023 tarihinde başlatıldı ve çeşitli etkinlikler yapılıyor. Toplum genelinde suyu verimli kullanma kültürünün oluşması için önemli. Seferberlik kapsamında içme-kullanma suyunun yanı sıra tüketimin yüksek olduğu tarım ve sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde suyun verimli ve sürdürülebilir kullanımı için çalışmalar yürütülüyor. Yeter mi? Hayır. Herkesin gayret etmesi, dikkat etmesi lazım.

Her bir vatandaş bir damla suyun kıymetini bilmek zorunda. Yani hiç kimsenin bardağındaki suyu yarım bırakmaya, suyu boşa akıtmaya hakkı yok. Bu konu “ parası neyse veririz “ meselesi değil. Ya hep birlikte su kullanmaya devam edeceğiz, ya da hep birlikte susuz kalacağız. Kocaeli büyükşehir Belediyesi’nin gri su uygulaması da önemli bir adım. Bütün şehirlere yayılması gerekiyor.

Kuraklık yönetim planlarının hazırlanıp revize edilmesi, her sektör ve vatandaşın buna uyması gerekiyor.

Bu günü kurtardık, peki ya sonra, gelecek nesiller ne yapacak? Bizlerin kendimiz için değil, gelecek nesiller için su konusunda çalışmalar yapmamız, önlem almamız, tasarruflu kullanmamız ve bilinçlenmemiz gerekiyor.

Sözün özü; “Su yoksa hayat yok”. Su savaşları kapıda.

Öğr. Gör. Tümay MERCAN

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım B./Yönetim/İletişim Danışmanı [email protected] Twitter: @tumaymercan /Facebook: Tümay Mercan İnstagram:@mercantumay

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