Yaşar Can’ın kararı: Aday mı, değil mi?  

Kocaelispor’da artık olağanüstü kongre süreci başladı. Kuşkusuz önceliğimiz takımın Süper Lig’e çıkmasını sağlamak ama bir taraftan da lig sonundaki seçimi konuşmalıyız. Bir anlamda ikisini birden götürmek durumundayız. Lig bitsin, ondan sonra kongreye bakarız diyemeyiz. Zira öyle bir vakit yok. Lig bittikten kısa süre sonra genel kurul yapılacak çünkü.

EN DOĞAL HAKKIDIR

Geçen gün yazdım eğer bu sezon takım Play-Off’tan Süper Lig bileti alırsa şu anda vekaleten başkanlığı üstlenen Recep Durul kongrede aday olur. Böyle bir isteği olduğunu da düşünüyorum. Ki, en doğal hakkıdır. Biliyorum mevcut yönetimden birçok isim maddi-manevi yoruldu, yıprandı, kongreyle birlikte kenara çekilecek. Ama içlerinden bazıları Durul’un listesinde olabilir.

MERAK EDİLEN KONU

Camiada mutlaka merak ediliyordur, son kongrede Engin Koyun’un karşısına çıkan, doğru dürüst bir hazırlık yapmamasına, iyi bir liste oluşturmamasına rağmen çok iyi oy alan Yaşar Can’ın aday olup olmayacağı. Ki, sosyal medyaya baktığımda aday olması yönünde çok sayıda yorum görüyorum. Camiadan aday ol beklentisi var kendisine.

ÖYLE BİR DÜŞÜNCESİ YOK

Geçenlerde bir iftar programında beraberlik Yaşar Can ile. Oradan buradan konuşulurken konu bu adaylık mevzuuna geldi. Sevgili Yaşar Can, başkanlığa yeniden aday olmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi. Kulağıma gelen bilgiler ışığında kendisine, “Bu görevi iyi yapabileceğine inandığın birinden yönetim kurulu üyeliği için teklif gelse kabul eder misin ?” diye sordum.

BİR ADAYIN EKİBİNDE OLABİLİR

Verdiği yanıt, “Neden olmasın? Kocaelispor’a doğru bir ekiple hizmet etmekten gurur ve mutluluk duyarım” oldu. Bu arada kulağıma gelen o bilgiyi de paylaşayım. Başkan adaylığına hazırlanan önemli bir isim Yaşar Can’ı ekibine almak, birlikte çalışmak istiyor. Yaşar Can camiada çok sevilen bir isim, eğer birden fazla aday çıkarsa onu ekibine alan başkan adayı şansını arttırır.

Engin Koyun döneminin ardından

Engin Koyun 17 Eylül 2020’de yapılan Hüseyin Üzülmez’in başkan seçildiği kongrede ilk kez Kocaelispor yönetimine girdi. Üzülmez’in rahatsızlanması üzerine kasım-mart arasında 4 aylık süreçte başkanlığa vekalet etti. 27 Mart 2021’de seçilmiş başkan oldu. Yaklaşık 3 yıl süren görevini 18 Mart itibariyle istifa kararıyla noktaladı.

NE BAŞARILI, NE BAŞARISIZ

Eylül 2020’den Mart 2024’e 3.5 yıl Kocaelispor’a hizmet etti Engin Koyun. Sanıyorum kulüp tarihinin en fazla tartışılan, en fazla hakarete uğrayan başkanıydı. 2.Lig’de iki şampiyonluk, 1.Lig’de bir küme düşme yaşadı camia onun başkan olduğu dönem. Evet, 14 yıl sonra çıkılan 1.Lig’de ciddi bütçe harcanmasına rağmen küme düşmek camiada büyük yıkım yarattı ama 3 yıllık görev süresinde sportif anlamda başarısız olduğu bana göre söylenemez. Ha, iki şampiyonluğa rağmen başarılı da görülmeyebilir. Sunulan kaynaklarla 3 yıl içinde bu kulübün Süper Lig’de olması gerekirdi.

TRANSFERDE YANLIŞLAR ÇOK

Bu süreçteki en büyük yanlış her sezon yeni bir takım yapmak, rekor sayıda transfere imza atmak oldu. Oysa futbolun temel doğrusu istikrardır. Oluşturacağın iskeletin üstüne yapılacak takviyelerle yol almak hem kasadan daha az para çıkmasını sağlar, hem başarıyı getirir. Bu dönemde çok sayıda hatalı transfer yapıldı, kentin milyonları çöpe atıldı. Teknik direktör tercihlerinde, gönderme zamanlamalarında ciddi hatalar yapıldığı da bir gerçek. Örneğin Ertuğrul Sağlam’ın gönderilmesi erken, Mustafa Reşit Akçay’ınki geçti. İkisi de ölümcül hataydı.

MALİ DİSİPLİNİ SAĞLADI

Engin Koyun döneminin alkışlanacak tarafı mali disiplinin sağlanmış olması. Kuşkusuz Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın sağladığı büyük bir kaynak var ama her zaman para gelmiyor, işi çevirebilmek de önemli. Futbolcusu zamanı geldiğinde parasını ister, Büyükşehir’den para gelecek bekle diyemezsiniz. Sonuçta ödemeler günü gününe yapıldı, hiçbir parasal sorun olmadı. Bakıyoruz pek çok kulübe eski borcundan dolayı transfer yasağı, puan silme gibi yaptırımlar geliyor, Kocaelispor’un oralarda adı anılmadığı gibi ulusal lisansı alan ilk kulüpler arasında hep önde yer aldı.

TARAFTARIN SİNİR UÇLARIYLA OYNADI

Görev sürecinde yaptığı fahiş hatalar oldu. Kaybedilen bir maç sonrasında istifa etmesini isteyen kızgın taraftar grubuna, “Verin 10 milyonumu gideyim” demesi büyük hataydı. En büyük yanlışı ise Denizlispor’u 5-1 kaybedilen maç sonrasında camia kan ağlarken, okey oynamaya gitmesiydi. En son Erzurumspor maçı sonrasında takımın yanında olması gerekirken memleketine gidip, memleketinin takımın maçını izlemesi de hataydı. Tüm bunları yaparak taraftarın sinir uçlarıyla oynadı. Aidiyetten uzak bir başkanlık portresi çizdiği de bir gerçekti.

CAMİA ONU HİÇ BENİMSEMEDİ

Küme düştükten sonra bırakmalıydı. Hadi yapmadı, geçen sezonki şampiyonluğun ardından gitse, bu kadar yıpranmazdı. İyi niyetinden kimsenin kuşkusu yok ama camiayla hiç örtüşemedi, benimsenmedi. Daha vahim olaylar yaşanmadan G.Birliği maçının ardından bırakması hem kendisi, hem kulüp açısından en hayırlısıydı. Artık işine, ailesine zaman ayıracak, belki de bir süredir ara verdiği siyasete yeniden dönecek. Hizmetleri için teşekkür ediyorum. Varsa bir hakkım helal olsun, kendisi de ederse sevinirim. Bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.

Beklenti daha fazla indirimdi

Yönetimin taraftardan gelen talep üzerine bilet fiyatlarında indirim kararı alması yerinde oldu. Ancak beklenti kabul edelim ki, beklentisin uzağında bir indirim oldu. 15 ile 50 TL arasındaki indirimler pek taraftarı tribüne çekebilecek gibi durmuyor. Bence yönetim Göztepe ve sonrasındaki maçlara daha fazla taraftarın gelmesini istiyorsa bu indirim konusunu yeniden değerlendirip, rakamları biraz daha aşağıya çekmeli.

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Örneğin, 300 TL’den 225 TL’ye çekilen numaralı alt bileti 150’ye, daha önce 120 TL olup 100 TL’ye çekilen maraton alt bileti 75’e, daha önce 100 TL olup 80 TL’ye indirilen maraton üst bileti 50’ye, yine daha önce 70 TL olup 55 TL’ye çekilen güney kale arkası bileti 30-35’e çekilebilir. Yani anlaşılacağı üzere fiyatlarda yarı yarıya bir indirim yapılmalı. Böyle bir durumda bunun olumlu etkisini hissetmek mümkün olabilir. Taraftarın asıl beklentisinin bu olduğunu belirteyim.