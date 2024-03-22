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Makale Yazısı-

BAL’da bu takım mı şampiyon olacak?
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Son yıllarda Kocaeli’nden 3.Lig’e takım çıkaramıyoruz.

Geçen yıl Gebzespor çok yaklaşmıştı.

Ligin ilk yarısını 6 puan farkla önde bitirmesine rağmen şampiyon olamamıştı.

Gebzespor, bu yıl da yine ligin ilk yarısını önde bitirdi, rakiplerine 5 puan fark yaptı.

Ancak ligin ikinci yarısında özellikle deplasmanlarda zorlanıyor, puan farkını koruyamadığı gibi ikinci sıraya geriledi.

Lider Çorluspor’dan bir maçı eksik, 2 puan geride bulanan Gebzespor’un hala 3.Lig umutları var.

Gebzespor kalan  7 maçın hepsini kazanması halinde 3.Lig’e çıkacak.

Böyle bir kadro gücü de var.

Gebzespor’un şampiyonluk yolunda çekiştiği Çorluspor, kalan 7 haftada 6 maç oynayacak, bir haftayı bay geçecek.

Gebzespor, kalan son 6 maçının hepsini kazanacak gibi duruyor. Gebzespor’a göre çok daha zayıf rakiplerle oynayacak.

Gebzespor’un oynayacağı rakipler daha güçlü.

Taçspor, İFA Spor, Kullarspor ve Gölcükspor ile oynayacak.

Tüm bunları düşünerek Gebzespor’un ligin ilk yarısında yakaladığı puan farkını sürdürmesi gerekiyordu.

Bunu yapamadı.

Geçtiğimiz Pazar günü de ayağına kadar gelen kısmeti tepti.

Lider Çorluspor, Gölcükspor deplasmanında puan kaybetti.

 Gebzespor bu şansını kullanamadı, onlarda Tekirdağ deplasmanında Kapaklıspor ile berabere kaldı.

Gebzespor, Kapaklıspor deplasmanında iki kez öne geçtiği maçı kazansaydı, son 7 haftaya 4 puan farkla önde girme şansını yakalayacaktı…

… … …

Gebzespor’un bu sezon iki maçını izledim.

Kadro olarak bu ligin üstünde.

Aynı şekilde Çorluspor’da çok iyi kadro kurdu.

Çorluspor’u izleme şansım olmamıştı, geçtiğimiz pazar günü Gölcük’te takip ettim.

Kadrosunda çok tecrüübeli, üst liglerden gelen oyuncular var. Sezon başında Gebzespor’un kaptanı Fırat Güneş’i aldı. Yine bir yıl önce Gebzespor’un en etkili orta saha oyuncusu Kerim Deler’i kadrosuna katmıştı…

İki beki Emircan Sönmez ile Tamer Öztürk çok etkili oyuncularıydı.

Gölcükspor, rakibini çok iyi analiz etmiş, ilk yarıda fazla hücum şansı vermedi.

Kırmızı-Siyahlı ekip, bu yarıda Burak Toker ile fırsat buldu.

İki takımda çok net pozisyonlar bulamadı.

Maçın ilk yarısı 0-0 bitince, maçı izleyenler “BAL’da şampiyonluğa oynayan Çorluspor bu mu?” dediler.

Gerçekten de Gölcükspor, ilk yarıda müthiş oynadı.

Özellikle orta sahada Fatih Gümüşel ile Gökhan Cingirt’in müthiş mücadelesi vardı.

Bu yarıda iki kanat oyuncusu özellikle Burak Toker çok bireysel oynadı, top kayıpları yaptı.

Burak Toker, sanki çim halıda oynar gibi çok rahattı.

Bu yarıda Gölcükspor’un sol beki Emre Kürkçü’yü de beğendim…

… … …

Maçın ikinci yarısında iki takımda orta sahada yorulunca, kolay geçişler oldu.

Pozisyonlara girmeye başladılar.

Gölcükspor, Serbay Yağız iki kez ceza sahasında topla buluştu, iyi kullanamadı.

Oktay Pop’un yerine oyuna giren Emre Okur, eski günlerdeki gibi 3 kişiyi geçti, kaleye kadar sokuldu, topa iyi vuramadı.

Çorluspor’da bu yarıda yan toplarda etkili oldu. Gölcükspor kalecisi Mert Tunca çok başarılıydı.

Kaleci Mert Tunca, Gölcükspor için zaten maça çıkmadan 1 puan demek.

… … …

Maç 0-0 bitecek derken 82.dakikada Gölcükspor’un atağında top rakip takımdan Gökhan Çamur’dan döndü, hakem penaltı verdi.

Bizim gördüğümüz kadar top Gökhan’ın kafasına çarptı.  Penaltı atışını da Serbay Yağız kullandı, Gölcükspor 1-0 öne geçti.

Gölcükspor, uzatmalarda galibiyeti koruyamadı, 90+4’de maç 1-1 oldu.

Gölcükspor, haksız penaltıdan sonra kazansaydı, adaletli bir durum olmayacaktı.

Ama maçın geneline baktığımızda 3 puanı hak eden bir oyun vardı.

Maçın ikinci yarısında oyuna giren Gölcükspor’un genç oyuncusu Eren Yavuz’u da çok beğendim.

... … …

Çorluspor’u gördükten sonra şampiyonluk yarışından erken kopan hem Gölcükspor, hem de Kullarspor’a kızmak lazım.

Yarıştan bu kadar erken kopmamaları gerekirdi.

Gebzespor da, bu yarışta şimdiye kadar puan farkını daha da açmalıydı.

Gebzespor, geçen yıl şampiyonluğu Bursa Kafkasspor’a kaptırmıştı.

Bu sezonda Çorluspor’a kaptırırsa çok yazık olur.

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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