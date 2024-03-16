ASPİLSAN’dan güvenlik güçlerine yeni teknoloji 'KANGURU'

ASPİLSAN Enerji'nin geliştirdiği KANGURU adlı akıllı batarya depolama ve şarj sistemi, güvenlik güçlerinin operasyonlarında önemli bir rol oynamaya aday görünüyor. Bu teknolojinin getirdiği avantajlar, güvenlik güçlerinin operasyonel etkinliğini artırırken aynı zamanda maliyetleri de azaltabilir.

Öncelikle, KANGURU'nun telsiz bataryalarının düzenli bakımını sağlayarak, operasyon öncesi şarj durumunu izleyebilmesi büyük bir avantaj sunuyor. Bu, operasyon sırasında beklenmedik şarj azalmalarını önleyerek güvenlik güçlerinin iletişimini kesintisiz bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olabilir.

Ayrıca, KANGURU'nun uzaktan takip imkanı sayesinde, bataryaların durumu internet üzerinden izlenebilir ve gerektiğinde müdahale edilebilir. Bu da operasyon sahasında anlık ihtiyaçlara hızlı bir şekilde cevap verilmesine olanak tanır ve operasyonel verimliliği artırır.

Esnek tasarımıyla çeşitli ortamlara uyum sağlayabilen KANGURU, güvenlik güçlerinin her türlü operasyon için kesintisiz enerji sağlayabileceği bir çözüm sunuyor. Özellikle karargah gibi iklimlendirme gerektirmeyen ortamlar için duvar tipi şarj üniteleriyle desteklenmesi, bu teknolojinin geniş bir kullanım alanına sahip olmasını sağlıyor.