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Makale Yazısı-

Samsung, otomotiv sektörüne giriyor!
Azem Karakoyun

Azem Karakoyun

Samsung'un otomotiv sektörüne girişi, yeni nesil bir otomobil kamerasıyla gerçekleşiyor. Şirket, bu kamera için seri üretime hazırlanıyor ve özellikle zorlu hava koşullarında güvenilirlik sağlayacağını vurguluyor.

Samsung Electro-Mechanics tarafından üretilecek olan yeni kamera, endüstri standartlarına göre 6 kat daha güçlü bir kaplamaya sahip olacak. Bu sayede yağmur, kar veya yüksek sıcaklık gibi zorlu koşullarda dahi sorunsuz çalışabilecek. Ayrıca kameranın kendini ısıtan bir mekanizması bulunacak, böylece 60 saniye içinde don veya kar birikimini temizleyebilecek.

Özellikle kış şartlarında görüşün düşmesi durumunda kameranın önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor. Kamera, karlı havalarda lensi açık tutarak sürücülerin yolu daha net görmesine yardımcı olacak. Ayrıca, iris benzeri bir diyafram kontrolüyle pozlamayı otomatik olarak optimize ederek gece veya gündüz net görüntüler elde edilebilecek.

Samsung'un yeni kamera teknolojisinin gelişmiş sürücü destek sistemlerini (ADAS) destekleyecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Yüksek çözünürlük ve güçlü düşük ışık performansı sunması beklenen bu teknoloji, otomotiv kameralarının pazar payının 2025 yılına kadar yüzde 24'e ulaşabileceği öngörüsüyle birlikte sunuluyor. Bu adım, Samsung'un otomotiv sektöründeki varlığını ve etkisini artırmaya yönelik önemli bir girişim olarak değerlendirilebilir.

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