Hürriyet’e bu cevap yeter!

Sevgili okurlar, İzmit Belediye Başkanı ve 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde yeniden aday gösterilen Fatma Kaplan Hürriyet, başında bulunduğu belediyenin yaşadığı derin ekonomik sorun ve sıkıntılardan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni sorumlu tutmaya çalışan açıklamalar yapıyor, iddialar ortaya atıyor...



Hürriyet’in son iddiası şudur: “Büyükşehir Belediyesi, İzmit merkezinde geçen tramvay hattı güzergâhında kalan 14 ayrı parselde toplam 816 metrekarelik alanımızı talan etti. Parsellerin bugünkü bedeli olan 41 milyon TL’mizin üzerine çöktüler...”



5 yıldır sürdürdüğü “mağduriyet” ve “kaos” yönetim anlayışını, seçime yakın tarihte dozunu artırmaya çalışarak kendisini kamuoyu önünde haklı çıkartmaya, mağdur edilmiş göstermeye çabalıyor...



Peki, sormazlar mı insana!



“Büyükşehir Belediyesi'nden alacağın 41 milyon TL paran vardı da neden 4 yıl 11 ay 20 gün geçtikten sonra bu konuyu gündeme taşıyorsun? Neden daha önce bu konuyu gündeme taşıyıp paranı istemedin?”



Ki büyükşehir belediyesi bütçe ve para konusunda cömerttir. Mesela, pandemi sürecinde şehir içi minibüsçülerine destek olmak için bir çırpıda 700 milyon TL aktardı. Senin 41 milyonu mu vermeyecekler?



Hürriyet, bey yılda büyük borçlar altına soktuğu belediyedeki ekonomik krizin üzerini kapatmak için minik ama miden bulandıran gerekçeler yaratarak, “ekonomik sıkıntı yaşıyorsak sorumlusu büyükşehirdir...” diyerek kendisine suç ortağı aramanın peşine düşmüş!



Hürriyet’in ortaya attığı bu iddiaya düne kadar büyükşehir belediyesi yanıt vermedi.



Suçlu mu veya haksız mıydı ki yanıt vermedi?

Hayır. Muhatap olmak istemedi...



Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesinin üzerinde üst bir konumda... Altındaki ilçe belediyesi ile bu gibi iddialaşmalara girmez.

Girmesi de etik değil, ahlaki değil...



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, baktı ki, İzmit halkı, Hürriyet’in ortaya attığı bu iddiaların gerçeğini bilmiyor, doğrusunu anlatmaya karar verdi...



GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ, ANLATTI...



Başkan Büyükakın, önceki gün gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Seçim sürecindeki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunurken, sorumuz üzerine Fatma Kaplan Hürriyet’in gündeme taşıdığı “41 milyon liralık taşınmazımıza el konuldu” meselesini sorduk.



Başkan Büyükakın, sorumuz üzerine; “Müflis tüccar veresiye defterini karıştırır...” diyerek esprili ve manidar bir yanıt verdi.



Ardından şunları söyledi:

“Borç batağına giren İzmit Belediyesi’nin içine düştüğü durumu izahta zorlanıyorum. Bahsedilen alanlar 14 parselden oluşuyor ve toplam alanı 816 metrekareyi buluyor. Bunların büyüklüğü 15 ila 209 metrekare arasında büyüklüklere sahip. İzmit merkezindeki tramvay geçiş güzergâhında yolun üzerinde kalıyor. Ama daha ilginç olanı tramvay yapılmadan önce de bu parseller oralardaki yolların üzerindeydi. Yani onun dönemi öncesinde yapılmış tasarruflardı. Değeri 41 milyon olarak hesapladıkları bu alanların pratikte satmak ve gelir elde etmek mümkün değil. Olmayacak bir şeyden bahsediyorlar. Onlar da bunu biliyor. Tamamen algı yapıyorlar. Demek istedikleri şey bakın biz ekonomik açıdan başarısız gibi görünüyoruz ama verilmeyen el konulan parsellerimiz var. O paralar olsa bunları yaşamazdık demeye getiriyorlar...” dedi...



Evet, Hürriyet’in 41 milyonluk alacaklarıyla ilgili ortaya attığı iddianın yanıtını Başkan Büyükakın verdi. Görselleri paylaştı.



Hürriyet’in iddia ettiği söz konusu parseller kendi döneminde değil, uzun yıllar önce yapılmış bir tasarruf. Üstelik bu alanlar eskiden de yol güzergâhlarında kalmış...



Başkan Hürriyet, yaklaşık iki hafta kadar önce ortaya attığı bu iddia ile bir süredir prim yapmaya çalıştı...



Bu durumu bana bir sözü hatırlattı...



Antik Çağ filozoflarından olan Aristoteles, döneminde şöyle bir söz söylemiş;

“Bir insan kendi cevabını almadığı zaman kendisini hep haklı hisseder...”



Başkan Hürriyet, iddiayı ortaya attığı günden bu yana kendisini haklı gördü. Ya şimdi...



Hiçbir dönem İzmit’te bu kadar karmaşık bir siyaset yapılmamıştı...

Umuyorum ve diliyorum 1 Nisan tarihinden sonra İzmit, eski güzel İzmit’e geri dönmek için adım atmış olsun...

