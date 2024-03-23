Tahir Büyükakın’ın üç önemli mesajı var

Seçimin son düzlüğüne girerken siyasilerin temposu gibi biz gazetecilerin de hareketliliği artıyor.

Parti ayrımı yapmaksızın birçok belediye başkan adayını da son dönemde gazetemizde ağırladık.

Hafta içinde de Türkiye İşçi Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Hakan Koçak, bağımsız aday Fevzi Kemal Torun ziyaretimize geldi. Doğrusu TİP’in Gebze’de alacağı oyu, il genelinde nasıl bir sonuç alacağını merak ediyorum. Çünkü Türkiye’de bir merkez siyaset sorunu olduğu gibi CHP’nin daha solunda evrensel sol değerlerle buluşmuş, ülkenin bir bölgesine sıkışmamış bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. Bu nedenle TİP’in alacağı oyu görmek istiyorum.

SEÇİM İÇİN BÜYÜK KOZ

Ama kuşku yok ki ilimizde bu seçimin en yakın takip edilen ismi Tahir Büyükakın… İlk dönem adaylığında bürokrat olduğu için biraz şüpheyle bakılan Büyükakın bugün 5 yıllık performansıyla tartışmalar üstü bir isme dönüşmüş durumda. Cumhur İttifakı dışında partilere gönül vermiş birçok kişinin Tahir Başkan ile ilgili konuşurken pozitif cümleler kurduğunu görüyorum. Oyunu vereceğini aleni söyleyenler de var. Oy vermeyeceğini söyleyenler de başarısız diyemiyor.

Yani Büyükakın bugün AK Parti ve Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra yereldeki en büyük kozu…

BÜYÜKAKIN’DAN GAZETEMİZE ZİYARET

Tahir Büyükakın, perşembe günü gazetemizdeydi. Bir gün önceden haber verildiğinde şaşırdım. Çünkü bu yoğun tempo içinde gazete ziyaretleri yapmasını beklemiyordum. Biraz önce söylediğim gibi her ilçede belediye başkanlarının en büyük kozu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ittifak birlikteliği sonrası, çalışmalarındaki başarı ve Tahir Büyükakın ile yol arkadaşlığı…

Bu nedenle Tahir Büyükakın her yere yetişmeye çalışıyor.

Üstelik ramazan ayındayız. Bir seçim kampanyasını yönetmek daha da zor.

Bu tablo içinde ziyaretlerin önemli olduğunu düşündüm.

“Tahir Başkanın önemli bir mesajı olmalı” diye düşündüm.

Evet, vardı.

Bana göre Büyükakın’ın üç önemli mesajı vardı.

Anlatayım:

İZMİT’İ 10 BİN FARKLA ALIRIZ

Bir- Biz gazeteciler siyasilerin söyledikleri kadar davranışlarından ve hareketlerinden de yararlanırız, sonuçlar çıkartırız. Benim gördüğüm Tahir Büyükakın, son derece rahat ve seçimin sonuçlarına dair kendine güven içindeydi. Taşıdığı ağır yükün farkında ama aynı zamanda seçmene, partisine güven içindeydi. Ama rehavet içinde olmadıkları da çok belliydi. Birinci ve önemli mesaj buydu, bence…

İki- İzmit sonuçları çok merak ediliyor. Tahir Büyükakın 2019 yerel seçimleri ve son genel seçim sonuçlarını baz alarak bir analiz yaptı. Yeni siyasal dengeleri de üzerine koydu. Uzun uzun hesapladı ve “İzmit’te seçimi 10 bin farkla almamız sürpriz olmaz” dedi. Bu konuda da Büyükakın’ı rahat gördüm.

Üç- Tahir Büyükakın aslında polemiklerden uzak durur. Polemiklere çekilmek istenirse uzaklaşır. Ama bu kez öyle yapmadı. Bizim sorularımız üzerine 41 milyon lira meselesine girdi.

MÜFLİS TÜCCAR VERESİYE DEFTERİNİ KARIŞTIRIR

Bilindiği gibi İzmit Belediye Başkanı ve CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Belediyesinin tramvay hattı üzerinde bulunan 41 milyon lira değerindeki 816 metrekarelik taşınmazına kamulaştırmasız el koyduğunu iddia etmişti. Tahir Büyükakın telefonundaki belgeleri açtı, bahsi geçen 14 artık parseli gösterdi. Ve dört noktayı vurguladı…

-Bu parsellerin hepsi tramvay yolu üzerinde ama tramvay yapılmadan da oralar yoldu.

-Bu uygulama eski bir tasarruf onun döneminde bizim yaptığımız bir şey değil.

-Ekonomik bir mağduriyet söz konusu olamaz, çünkü, satışa çıkarsanız bile kimse satın alamaz.

-Bunlara rağmen biz, parsellere karşılık Akçaova’da bin 300 metrekare park alanı önerdik, kabul etmedi.

Büyükakın, konunun gündeme getirilme sebebinin İzmit Belediyesi’nin içinde bulunduğu ekonomik açmazın sebebi Kocaeli Büyükşehirmiş gibi gösterilmek istendiğine dikkat çekiyor ve ekliyor: “İflas etmekte olan tüccar veresiye defterlerini karıştırır…”

İZMİT DE BÜYÜKŞEHİR’İN 75 MİLYON LİRALIK YERLERİNİ KULLANIYOR

Tüm bunlara rağmen siz okurlarımızdan bazıları, “ne var, böyle de olsa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi satın alıversin, destek olsun” diye düşünebilir. Tahir Büyükakın söylemekten imtina etti ama ben biliyorum. İzmit Belediyesi de değeri 75 milyon lirayı aşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yerlerini aynı şekilde kullanıyor.

Öyleyse karşılıklı ödeme yapılması ya da el sıkışılması gerekmiyor mu?

Nereden bakarsanız bakın, konunun gündeme gelmesi doğru olmadı. Fatma Hanım, İzmit Belediyesi’nin ekonomik geleceği ile ilgili daha ayağı yere basan açıklamalar yapmalı.