Tahir Büyükakın: “Artık el atmamız gerekiyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman Kocaelispor 3.Lig’deydi. Kulübün önündeki en büyük engel olan transfer yasağının kaldırılması için gerekli kaynağı aktardı. Takım iki yıl üst üste şampiyon oldu, 1.Lig’e çıktı. Talihsiz geçen sezonda küme düştükten sonra geri döndü. Bugün Süper Lig iddiası taşıyan bir konumda. Yani Büyükakın, 3.Lig’de aldığı kulübü Süper Lig için umutlu bir noktaya getirdi. Kocaelispor’a olan sevgisi ve desteği samimiydi.

XXX

Dün öğleden sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın gazetemize yaptığı ziyarette yazı işleri servisine de uğradı. Ayaküstü sohbet sırasında, “Ne olacak bu Kocaelispor’un hali ?”diye sordu. Sevgili Başkana, “Şu anda oraya girersek, çıkamayız” dedim, “Haklısın” dedi. Başkan Büyükakın Kocaelispor’a karışmadığını, uzak durduğunu belirterek, “Ancak böyle olmuyor. Seçimden sonra bir el atmamız gerekiyor” dedi. Başkan mesajı verdi.

Turgay Biçer’i getirmek çok yerinde bir düşünce

Kocaelispor’un içinde bulunduğu en büyük sorun mentel, yani psikolojik. Kötü sonuçlar üst üste gelince özgüven kayboldu. Bu noktada futbolcuların profesyonel bir desteğe ihtiyaçları vardı. Yönetim dün Türkiye’nin tartışmasız en ünlü, işin ehli zihinsel performans antrenörü Prof Dr. Turgay Biçer ile sezon sonuna kadar anlaşma yaptı. Fikir kimden, kimlerden çıktıysa kutluyorum. Çok yerinde bir düşünce.

XXX

Bu süreçte takımın mental olarak ayağa kalkmasında Turgay Hoca’nın mutlaka bir katkısı olacaktır. Turgay Hoca en son Süper Lig’de yer aldığımız sezonda da kısa süreli de olsa kulübümüzde görev almıştı. O zaman tanışma, sohbet etme imkanım olmuştu. TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı sevgili Remzi Demirel’in de çok iyi dostudur. TÜFAD’ın seminerine de gelmişti. Yıllar sonra yine İzmit’te. Çok sevindim. Kocaelispor’a çok iyi geleceğinden yana kuşkum yok.

Suçlanan yönetim değil Ertuğrul Sağlam

Takımın deneyimli isimlerinden Yusuf Abdioğlu’nun basın toplantısındaki sözleri gündeme bomba gibi düştü. Tecrübeli futbolcu her şey güzel giderken, belli bir düzen sağlanmışken devre arasında takımdan futbolcu göndermenin hatalı bir davranış olduğunu basın toplantısında söyledi. Herkes yönetimi suçladı diye düşünüyor ve bunun için helal olsun diye futbolcuyu alkışlıyor ama kazın ayağı öyle değil. Abdioğlu’nun hedefindeki isim teknik direktör Ertuğrul Sağlam.

SATIR ARALARINA BAKALIM

Nereden mi çıkardım bunu. Söylemlerinin satır aralarına bir bakalım isterseniz. Yusuf Abdioğlu, “Gidenlere en çok üzülme nedenimiz takım bütünlüğümüzün çok iyi olmasıydı. Biz bir odanın içinde 20 kişiydik. Sakarya maçı bittikten sonra rapor verildi yönetime, sonrasında böyle olduk” diyor. Raporu veren, şu futbolcular gitsin diyen kim, tabi ki dönemin teknik direktörü Sağlam. Peki, haklı mı? Evet, mutlaka belli bir düzen vardı takımda, o sonuçlara da yansıyordu.

BEN YANLIŞ BULMUYORUM

Ancak devre arasında katkı sağlayamayan futbolcuları gönderip, yerlerine sıkıntı yaşanan bölgelere takviye yapılması çok doğaldır. Sağlam da bunu istedi. Alınan futbolcular beklentiyi karşılamadı ama o başka bir konu. Düşünce, niyet belli. Ben Sağlam’ın devre arasında Emre Nefis, Onur, Mert, Atakan, Alihan ve Yusuf Emre’yi gönderme kararının yanlış olduğunu düşünmüyorum. Tanque konunun içinde değil, zira onun gönderilmesini Sağlam istemedi.

YASAĞA, CEZAYA GEREK YOK

Ben Yusuf Abdioğlu’nun açıklamalarını gereksiz ve zamansız buldum. Giden teknik adamın arkasından bunları söylemek hoş olmadı. Ki, düşüncelerine şahsen katılmam da mümkün değil. Yönetimin bu olay sonrasında futbolculara röportaj yasağı koyması da kamuoyunda tartışılıyor ve yanlış bulunuyor. Futbolcuya ceza verilmesinin gündeme geldiği söyleniyor. Bence yasağa ve cezayı gerek yok ama bir uyarı yapılabilir.

Bu maç kaçmaz, haydi salona

Öncelikle Play-Off’a, üstelik dördüncülük derecesiyle kaldığı için İzmit Belediyespor’u kutlamamız gerekiyor. Sezon başını hatırladığımda iddialı bir hedef koyulmamıştı çünkü. Başta yönetim, Fırat Okul ve ekibini, tüm takımı kutluyorum.

3’TE 3 OLSUN

Periler Play-Off çeyrek finalinde G.Saray ile eşleşti, ilk maç bugün İzmit’te oynanacak. Sarı-Kırmızılı takım bu sezon öyle aman aman bir kadro kurmadı. Normal sezonu ancak beşinci bitirebildiler. Temsilcimiz ligde hem orada, hem burada rakibini yenmişti. Doğal olarak Play-Off serisinin favorisi olarak gösteriliyoruz. Ancak sonuçta G.Saray bu, nasıl olsa eleriz diye düşünürsek başımıza iş alırız. Ligdeki maçların ciddiyetinde, oyun disiplinine sadık kalarak maçları oynamalı, adımızı yarı finale yazdırmalıyız.

TRİBÜNLER DOLSUN

Elbette ki, bugünkü maçta taraftarın da devreye girmesi, takıma yardımcı olması gerekiyor. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 17.30’da başlayacak. Basketbol severleri tribünlere davet ediyorum. İnanıyorum salon dolacak, coşkulu bir atmosfer oluşacaktır. İzmit Belediyespor’a bugünkü maçta ve Play-Off mücadelesinde gönülden başarı diliyorum. Gidilebilen yere kadar gidilmeli. Yarı finale yükseliriz inancındayım, finalist olursak da şaşırmam. Takım bu sezon gerçekten güzel bir performans ortaya koyuyor çünkü.