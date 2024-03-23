Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Göztepe ve Çorumspor maçları belirleyici olacak…
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor,son 6 maçtır kazanamıyor.

Başkan gitti, teknik direktör değişti…

Ligin ilk yarısında Eyüpspor’dan sonra Süper Lig’e çıkacak ikinci takım olarak gösteriliyorduk.

Lig ikinciliğini kaybettiğimiz gibi, Play-Off’a kalabilir miyiz diye de endişeliyiz.

… … …

Bu haftadan itibaren Kocaelispor’da bir değişim yaşandı.

Başkan Engin Koyun istifa etti, yerine Recep Durul geldi.

Yönetim aynı, teknik direktör aynı, futbolcular aynı…

Tek değişen Başkan…

Bakalım bu değişim Kocaelispor’a nasıl yansıyacak?

… … …

Recep Durul, göreve geldikten sonra işin saha kısmı değilde, psikolojik tarafına ağırlık vermeye başladı.

Mental olarak çöken takımı yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor.

Bunun içinde Milli Takımlar ve kulüp takımlarında çalışmış Turgay Biçer ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladılar.

Turgay Biçer, öğretim görevlisi, psikolojik danışman.

Bizim antrenörlük seminerlerine de katılan Hocamız…

Ülkemizde bu işin uzmanı…

Aslında Kocaelispor, kurumsal anlamda bu işleri yapmak için çok geç kaldı.

Aile şirketi gibi yönetilmiş bir kulüpte, kurumsal kimliğe dönüş yapmak kolay olmayacak…

… … …

Başkanlık değişiminin Milli Takım arasında yapılması iyi oldu.

Neredeyse dağılma noktasına gelen camiamızın da toparlanması adına bir fırsat.

Milli maçtan sonra Göztepe ile içeride oynayacağımız karşılaşma çok önemli.

Bu sezon Ertuğrul Sağlam ile güçlü takımlar karşısında iyi oynuyorduk.

Eyüpspor, Göztepe, Bandırma ve Çorumspor’u yendik.

Bu takımlardan, Göztepe ve Çorumspor ile bu kez ligin ikinci yarısında arka arkaya oynayacağız.

Önce içeride Göztepe, sonra deplasmanda Çorumspor…

… … …

Yaklaşık iki haftadır sosyal medyada taraftarlarımız Göztepe maçını yazıyor, çiziyorlar.

Çok gergin geçmesi beklenen bir maç.

Bu gerilim bize mi, yoksa deplasman takımına mı yarayacak, bunu kestiremiyorum.

Bildiğim tek konu biz eğer Süper Lig umutlarımızı Play-Off’tan taşımak istiyorsak, Göztepe ve Çorumspor maçlarını kazanmamız gerekiyor.

Özellikle çok formda olan Göztepe’yi yenmek, takıma moral açısından çok  katkı sağlayacak.

Bu galibiyet oyuncularımızın da güvenini daha üst seviyede tutacak.

… … …

Recep Durul Başkanım, takımın başına bir mentol, psikolojik danışman getirdi.

Bu kalan süreçte bir de futbolun içinden gelen, kariyerli bir sportif direktör ile bunu devam ettirmelidir.

Bizim takımda futbolcular kontrol edilemiyor.

Teknik sorumlumuz Mustafa Gürsel ile yönetim arasında dialog sağlayacak bir isim olmalıdır.

Göztepe ve Çorumspor maçlarına sadece sahada değil, idari ve psikolojik olarak da hazırlanmalıyız…

Bu iki maçın sonucu Kocaelispor’un bu sezonki kaderini belirleyecek…

Kazanmamız halinde yola devam ederiz.

Kaybedersek, sıradan bir takım haline geliriz…

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Tuns 41 - Göztepe bize 3 atar gider.

7. sıraya düşeriz

Diğer haftada mağlup oluruz..

8. Sıraya düşeriz.

Ben felaket tellalı değilim

Ama görünen köy kılavuz istemez.

Bu sene Eyüp, Göztepe, Sakarya üçlüsü süper lige çıkaracak bizde arkadan el sallarız.

Bu durumda olmamızın iki nedeni sabırsız Hodri Meydan ve iş bilmeyen Engin Koyun ve yönetimidir. Aynı hocayla devam edildiği sürece zaten 3 puan hayal!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Mart 01:04
01

Cakal - Ben fanatik Kocaelisporluyum.. ne Galatasaray ne fenerbahce nede besiktas.. sadece kocaelispor sevdalisiyim.. üzülerek yazIyorum ama biz Göztepeyi vede corumu yenemeyiz.. takImda birtane bile güvenilir gol makinesi yok.. atarsak da sansa gol atariz.. gercekten bizim takim berbat.. Tanque ye agir kaliyor diyorduk ama adam cok güzel goller attI.. gol atar diye güvenebiliyorduk.. simdi birtane bile güvenilir golcu yok takimda.. o yüzden isimiz zor.. söylenecek cok sey var ama 1 de Atilla ya sorum var.. Yahu arkadas Sen neden topu devamli rakip takima ve ya disariya atiyorsun? Hoca seni hála oynatiyor ya hayret ediyorum.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 23 Mart 00:24

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL