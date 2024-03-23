Göztepe ve Çorumspor maçları belirleyici olacak…

Kocaelispor,son 6 maçtır kazanamıyor.

Başkan gitti, teknik direktör değişti…

Ligin ilk yarısında Eyüpspor’dan sonra Süper Lig’e çıkacak ikinci takım olarak gösteriliyorduk.

Lig ikinciliğini kaybettiğimiz gibi, Play-Off’a kalabilir miyiz diye de endişeliyiz.

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Bu haftadan itibaren Kocaelispor’da bir değişim yaşandı.

Başkan Engin Koyun istifa etti, yerine Recep Durul geldi.

Yönetim aynı, teknik direktör aynı, futbolcular aynı…

Tek değişen Başkan…

Bakalım bu değişim Kocaelispor’a nasıl yansıyacak?

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Recep Durul, göreve geldikten sonra işin saha kısmı değilde, psikolojik tarafına ağırlık vermeye başladı.

Mental olarak çöken takımı yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor.

Bunun içinde Milli Takımlar ve kulüp takımlarında çalışmış Turgay Biçer ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladılar.

Turgay Biçer, öğretim görevlisi, psikolojik danışman.

Bizim antrenörlük seminerlerine de katılan Hocamız…

Ülkemizde bu işin uzmanı…

Aslında Kocaelispor, kurumsal anlamda bu işleri yapmak için çok geç kaldı.

Aile şirketi gibi yönetilmiş bir kulüpte, kurumsal kimliğe dönüş yapmak kolay olmayacak…

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Başkanlık değişiminin Milli Takım arasında yapılması iyi oldu.

Neredeyse dağılma noktasına gelen camiamızın da toparlanması adına bir fırsat.

Milli maçtan sonra Göztepe ile içeride oynayacağımız karşılaşma çok önemli.

Bu sezon Ertuğrul Sağlam ile güçlü takımlar karşısında iyi oynuyorduk.

Eyüpspor, Göztepe, Bandırma ve Çorumspor’u yendik.

Bu takımlardan, Göztepe ve Çorumspor ile bu kez ligin ikinci yarısında arka arkaya oynayacağız.

Önce içeride Göztepe, sonra deplasmanda Çorumspor…

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Yaklaşık iki haftadır sosyal medyada taraftarlarımız Göztepe maçını yazıyor, çiziyorlar.

Çok gergin geçmesi beklenen bir maç.

Bu gerilim bize mi, yoksa deplasman takımına mı yarayacak, bunu kestiremiyorum.

Bildiğim tek konu biz eğer Süper Lig umutlarımızı Play-Off’tan taşımak istiyorsak, Göztepe ve Çorumspor maçlarını kazanmamız gerekiyor.

Özellikle çok formda olan Göztepe’yi yenmek, takıma moral açısından çok katkı sağlayacak.

Bu galibiyet oyuncularımızın da güvenini daha üst seviyede tutacak.

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Recep Durul Başkanım, takımın başına bir mentol, psikolojik danışman getirdi.

Bu kalan süreçte bir de futbolun içinden gelen, kariyerli bir sportif direktör ile bunu devam ettirmelidir.

Bizim takımda futbolcular kontrol edilemiyor.

Teknik sorumlumuz Mustafa Gürsel ile yönetim arasında dialog sağlayacak bir isim olmalıdır.

Göztepe ve Çorumspor maçlarına sadece sahada değil, idari ve psikolojik olarak da hazırlanmalıyız…

Bu iki maçın sonucu Kocaelispor’un bu sezonki kaderini belirleyecek…

Kazanmamız halinde yola devam ederiz.

Kaybedersek, sıradan bir takım haline geliriz…