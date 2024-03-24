Şahin Talus ve 10 başarılı davranışı...

Yazar Molly Fletcher, kontrolümüz altındaki başarının 10 davranışını şöyle tanımlıyor:



*Dakik olmak...

*İş etiğine sahip olmak...

*Çaba göstermek...

*Beden dilini doğru kullanmak...

*Enerjiyi doğru yere odaklamak...

*Tutumunun farkında olmak...

*Tutkulu olmak...

*Öğrenmeye açık olmak...

*Fazladan çaba göstermeye istekli olmak...

*Hazır olmak...



Bu özelliklere sahip bir kurum yöneticisinin; başında bulunduğu şirket, kurum veya siyasi partinin başarılı olması kaçınılmaz...



Malum, 31 Mart’ta, ikinci yüzyılın ilk yerel seçimi için sandık başına gideceğiz...



Bu günlerde siyaset haraketli...

Siyasi parti yöneticileri ve belediye başkan adayları heyecanlı...



Ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de siyasi partilerin örgüt ve teşkilat başkanları başarılı olmak, daha fazla belediye başkanlıklarını kazanmak için uykusuz geceler geçiriyor...



Siyasette başarı, bireyin tek başına gerçekleştireceği bir durum değil.

Siyaset ekip işidir, takım işidir.

Birliktelik ruhu ortaya konulmalıdır. Parti içerisinde kontrollü ve uyumlu davranış sergilemelidir...

Bir Japon Atasözü der ki; “Hepimiz birbirimizden daha akıllıyız...”



Yani, başarıyı yakalamak için takımda bulunan her birey, görev ve sorumluluklarını harfiyen yerine getirirse başarı kaçınılmaz olur.



AK PARTİ BAŞARIYI NASIL ELDE EDİYOR?



Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu siyasi partisi unvanını elinde bulunduran AK Parti, 2002 yılından bu yana ülkeyi tek başına yönetiyor.



2004 yılından bu yana da 81 il, 950 civarındaki ilçe ve yüzlerce belde belediyelerinin çoğunluğunu yönetiyor...



Temsili demokrasilerde iktidar, halkın oylarıyla gerçekleşir, halkın iradesini yansıtan dürüst ve serbest seçimle meşruiyet kazanır...



AK Parti, 101 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en uzun süre iktidarını sürdüren tek siyasi parti...



Dünya coğrafyası üzerinde bulunan demokratik ülkelerde bir siyasi parti bu kadar uzun soluklu iktidarını sürdürmemiş.

AK Parti, demokratik bir ülkede en uzun süre iktidarda kalan dünyadaki tek partidir...



Peki, bu başarının sırrı nedir?



En iyi örnek AK Parti Kocaeli Teşkilatı...



AK Parti Kocaeli Teşkilatını kurulduğu 2001 yılından bu yana takip ederim...

Nihat Ergün, İbrahim Karaosmanoğlu, Fikri Işık, Zeki Aygün, Mahmut Civelek, Şemsettin Ceyhan, Mehmet Ellibeş’in il başkanlıkları dönemlerini iyi bilirim. Şimdi ki il başkanı ise Şahin Talus...



Tam 8 il başkanı...

Bugünkü il başkanı Talus’tan önce AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı görevini sürdüren il başkanları, dönemlerinde AK Parti’nin en başarılı olduğu, ülkenin ekonomik olarak rahat olduğu dönemlerdi...



Ekonomik sorun yoktu, halk yaşamından mutluydu, çalışanların ücretleri dolgundu. Emekli mutluydu. Döviz ve altın artmıyordu. Faturalar yüksek değildi, piyasa pahalı değildi. Paranın değeri vardı.



O dönemin il başkanları görevlerini sorunsuz ve stressiz yerine getirdiler.

Kentte çok fazla sorun olmadığı için toplumsal sorunlara pek kafa yormadılar. Daha çok teşkilatı daha diri tutmak, büyütmek için enerji harcadılar...

Bir de parti içerisinde de en küçük bir sorun ve tepki yoktu. Yöneticiler verilen görevleri sorunsuz yapıyorlardı. Teşkilat içi seçimlerinde genel merkez bir aday tercih etmişse karşısına başka bir adayın çıkması imkânsızdı. Partililer söz dinliyordu...



ŞAHİN TALUS DÖNEMİ...



Peki, bugünkü il başkanı ŞAHİN TALUS, eski il başkanları kadar rahat değil...



Pek rahat sayılmaz.

Çünkü bugün her şey çok daha zor...



Yaşanan zorluk sadece Kocaeli’nde değil, ülkemize özgü de değil. Başta ekonomi olmak üzere tüm dünyada genel bir zorluk yaşanıyor. Tabi bu zorluk ülkemize ve Kocaeli’mize de yansıyor.

Vatandaş sıkıntı yaşayınca haliyle iktidar partisi de sorunu çözmek için uğraş vermek zorunda kalıyor...



AK Parti’ de eskisi gibi değil...

Eskide teşkilat içerisinde tek seslilik vardı.

Bugün, parti içerisinde artık insanlar seslerini yükseltebiliyor. Yöneticilerini eleştiren, teşkilat kongrelerinde aday çıkanlar var...



İşte yaşanan tüm bu zorluklar sürecinde Şahin Talus, AK Parti Kocaeli Teşkilatını çok büyük bir özveri ortaya koyarak yönetiyor...

AK Parti Kocaeli Teşkilatı bu zorlu süreçte o kadar şanslıdır ki, Şahin Talus gibi uyumlu bir il başkanına sahipler...



Her siyasetçinin bu süreçte kitlesel zorlukları kaldırabilecek çelik bir beyni yoktur. Talus, tüm bu zorlukların üstesinde ortaya koyduğu insani yönüyle eritiyor...

İÇTEN VE SAMİMİDİR...



Şahin Talus, aslen Mardinlidir. Doğu insanının içtenliğini, sıcaklığını, misafirperverliğini ve yardımseverliğini üzerinde fazlasıyla taşıyor...



Sıkıntılı ve zorlu süreçlerde liderlik yapmak, başında bulunduğun kurum ve organizasyonda uyumu üst seviyede tutmak pek kolay değildir...

Şahin Talus, genel başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı, AK Parti Kocaeli Teşkilatı’nın başındaki isimdir. Cumhurbaşkanı’nın Kocaeli’ndeki tek temsilcisidir...



Yetkileri nettir. Gücü fazladır.

Talus, bu kadar güç ve yetkiyi elinde bulundurmasına rağmen, güç sarhoşu içinde değil.



Teşkilatını o kadar uyumlu diyaloglar kurarak yönetiyor ki, teşkilat içerisinde eskisi, yenisi hep beraber ve kol koladır bugün...



SİYASİ TECRÜBESİ YÜKSEK...



Yaklaşık bir yıldır AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı görevini yürüten Dr. Şahin Talus, aynı zamanda tecrübeli bir siyasetçidir...



AK Parti siyasetinde eskidir. Aktif siyasete 2008 yılında AK Parti Başiskele Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı. Sırasıyla; 2009-2012 yılları arasında Kocaeli İl Teşkilatında İl Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl Teşkilatı İl İdari İşleri ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı, 2014-2018 yılları arasında AK Parti Başiskele İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

Bu arada genel seçimde milletvekili aday adayı da oldu.



Talus,14 Mayıs 2023’te yapılan genel seçimde il başkanı Mehmet Ellibeş’in istifa edip milletvekili adayı olduktan sonra parti genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı görevine atandı.



Kocaeli teşkilatını, tarihin en zorlu seçiminde öncülük etti. 14 Mayıs’taki milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kocaeli’nde başarılı bir grafik ortaya koydu.

14 milletvekilinin 7’sini kazandı. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kocaeli’nde en yüksek oyu aldı.



Zorlu seçimi kusursuz yönetti ve başarıyla tamamladı. Ekibiyle birlikte ortaya koyduğu bu başarısıyla ‘en başarılı’ il başkanları arasında Türkiye’de ilk sıralarda yer aldı.



İKİNCİ BÜYÜK SINAVA HAZIR...



Talus, 14 Mayıs’ta ortaya koyduğu büyük başarıdan sonra şimdi de ikinci büyük sınavına hazırlanıyor.



31 Mart’ta yapılacak yerel seçim öncesinde Talus, 13 belediye başkanlığının kazanılması için olağanüstü bir organizasyon oluşturdu.



Özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve SKM Başkanı Alper Doğan ile sergilediği uyum, AK Parti’yi Kocaeli’de zirvede tutuyor...



Talus, zirvede duran partinin yerini korumak için Japon Atasözünde de söylendiği gibi “Hepimiz birbirimizden daha akıllıyız...” sözünden hareket ederek, 31 Mart seçiminde başarılı olmak ve 13 belediyenin tamamını almak için teşkilatın yeni ve eski tüm aktörlerini sahaya davet etti.



AK Parti Kocaeli Teşkilatında bugün eski aktörler Osman Pepe, İbrahim Karaosmanoğlu, Fikri Işık, İlyas Şeker, mevcut milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu ve diğer tüm önemli isimler, simalar ve aktörler AK Parti’nin yerel seçimdeki başarısı için sahaya inmiş durumda...



Ve en önemlisi de sahaya inen tüm bu aktörlerin mevcutlarla oluşturduğu kusursuz ahenk...

AK Parti, hemen her seçimde bu ahengini ortaya koyarak büyük bir güç elde ediyor...

AK Kocaeli Teşkilatı’nın başarasındaki mimar; yukarıda saydığım başarının 10 davranışını harfiyen uygulayan il başkanı Şahin Talus ve yönetimindeki takımıdır.

Kutluyorum...