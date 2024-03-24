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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Yeniden Refah artık ‘Karşı Mahalle’de…
Adem Turgut

Adem Turgut

14 Mayıs Genel Seçimleri Türk siyasetine dair seçmende oluşan dip dalganın yanlış kıyıya vurduğu bir seçim oldu.

Hatırlayın son düzlüğe kadar kararsız kalan yüzde 9’luk bir milliyetçi muhafazakar kitle Cumhur İttifakı dışında bir tercihe oy vermek istemedi. Bunların bir bölümü geri dönse de Türkiye genelinde yüzde 2.90’ı, ilimizde ise yüzde 5.75’i Yeniden Refah’a oy verdi.

***

Oysa genel seçim öncesi son bir aya kadar yapılan onlarca anket gördüm… Yeniden Refah Partisi’nin yüzde 1’i aştığı bir kamuoyu araştırması yoktu.  Dip dalgası ya da tepki oyları dediğimiz kitleyi daha çok Muharrem İnce karşılıyor gibiydi. Ancak İnce bir komploya karşı direnemeyip adaylıktan çekilince Cumhurbaşkanlığında Sinan Oğan beklenmedik şekilde Türkiye genelinde yüzde 5.20, Kocaeli’de ise yüzde 6.63 oy aldı.

Genel seçim anlamında da kararsızlar ve küskünlerin oyunu da biraz Zafer Partisi biraz da Yeniden Refah Partisi aldı.

***

Genel seçimde YRP’nin oyu küçümsenecek bir rakam değildi.

Ama gerekçelerini doğru okumak lazım. YRP’ye oy veren seçmen Cumhur İttifakı dışında hareket ettiğini düşünmediği için, sandığa gidip gönül rahatlığıyla oy verdi.

Ama durum bugün böyle değil…

Yerel seçimlerde iş farklı…

Bugün Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı’nın dışında. Bence çok anlamlı olmayan itirazlar ile kendilerini ittifak dışına attılar.
Amaç belli…

Cumhur İttifakı’ndan seken oyları toplamak…

Ama genel seçimde yakalanan başarının sırrı ortada: İttifakın içinde olmak… Bu kez nasıl olacak?

Gri alanda bekleyen seçmen, Yeniden Refah’a oy verirse mahallenin dışına çıkmış olacağını düşünecek. Çünkü Yeniden Refah eşittir AK Parti değil

***

Düşünün, Kocaeli Büyükşehir Adayı Doğan Aydal kampanyasına Halk TV’den başladı…

Her ne kadar Tahir Büyükakın’ın pozisyonunu etkileyecek bir algıyı bulamasa da durduğu yeri gösterdi.

İlçelerde de böyle…

Cuma günü AK Parti İl Başkanı Şahin Talus bir basın toplantısı yaptı.

Talus, “Bazıları siyasi mühendislik için anketler yapıyorlar. Birileri kapalı kapılar arkasında gizli ittifaklar yapıyor. Sandıkları bir kez daha patlatacağız” dedi.

İsim vermese de hedeflediği yapı belliydi.

***

Uzatmayalım…

YRP’nin pozisyonu 14 Mayıs’tan çok daha farklı…

Artık onlar Cumhur İttifakı içinde değiller.

Sağ seçmenin “karşı mahalle” diye tarif ettiği yerdeler…

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Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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